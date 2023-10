Lo dico subito: EA SPORTS FC 24 non è un brutto gioco. Anzi, è divertente, entusiasmante a tratti, pieno di contenuti per soddisfare tutti gli appassionati di calcio. Il suo problema, semmai, è che non sembra un gioco nuovo, cosa imperdonabile per un titolo che doveva rilanciare un'intera serie. FC 24 nasce, infatti, dalle ceneri della serie FIFA, una delle più popolari dell'intero panorama videoludico mondiale. In questa recensione completa vi racconterò tutte le novità di FC 24 e anche tutte le somiglianze con FIFA 23 e gli altri capitoli precedenti. La tesi di fondo, lo avrete capito, è che si poteva fare molto di più e molto meglio, e adesso sono pronto a spiegarvi il perché. PRO Tanti contenuti e licenze ufficiali

Tanti contenuti e licenze ufficiali Evoluzioni e squadre miste in Ultimate Team

Evoluzioni e squadre miste in Ultimate Team Stili di gioco ben implementati

Stili di gioco ben implementati Nuova interfaccia molto funzionale CONTRO Troppo ancorato al passato

Troppo ancorato al passato IA dei portieri da rivedere

IA dei portieri da rivedere Club e VOLTA senza novità

Club e VOLTA senza novità

Sviluppatore EA Sports

Genere Simulativo sportivo

Numero giocatori Giocatore singolo, Multiplayer

Lingua Italiano

Disponibile su

Cos'è EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24 è il nuovo capitolo della serie di videogiochi FIFA di EA Sports. Il cambio di nome si deve alla controversia tra la software house e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nata a fronte di richieste economiche troppo elevate (secondo EA) per l'utilizzo dei diritti sul nome FIFA. Vista la situazione, EA ha deciso di togliere ogni riferimento alla FIFA dal suo gioco, scegliendo appunto la nuova denominazione EA SPORTS FC.

Questo, in fin dei conti, è il cambiamento più grande che si può notare tra FIFA 23 e FC 24, perché per il resto i due giochi sono estremamente simili. Anche il nuovo EA SPORTS FC 24 è, infatti, un enorme contenitore nel quale si trovano tantissime modalità di gioco, non solo per il calcio a 11 ma anche per lo street football. Come da tradizione, sono presenti le licenze ufficiali di oltre 30 campionati nazionali – la nostra Serie A, la Premier League inglese, la LIGA spagnola e tanti altri –, diverse competizioni internazionali per nazionali e per club – la UEFA Champions League e la Copa Libertadores –, oltre 100 stadi reali di tutto il mondo riprodotti fedelmente, e ovviamente migliaia e migliaia di giocatori e giocatrici reali, sia quelli attualmente in attività che alcune leggende del passato.

Se volete un approfondimento per conoscere tutti i contenuti disponibili su EA SPORTS FC 24, vi consiglio di leggere il nostro articolo dedicato a questo indirizzo, dove trovate tante informazioni anche per quanto riguarda i nomi dei giocatori disponibili.

Novità

Al netto di quanto detto sinora sulle similarità coi capitoli precedenti, in realtà all'interno di EA SPORTS FC 24 le novità ci sono. Abbiamo già dedicato uno speciale a riguardo, che vi consigliamo di leggere per intero, ma riportiamo a seguire un breve riassunto delle innovazioni più interessanti.

La più evidente (e sponsorizzata da EA Sports) è la nuova tecnologia HyperMotion V, evoluzione del sistema di animazioni già visto all'opera con i precedenti FIFA. In questa generazione è stato utilizzato il motion capture volumetrico per catturare le movenze dei campioni più popolari e riprodurle fedelmente all'interno del gioco. Altra caratteristica importante è quella dei PlayStyles ("stili di gioco" in italiano), che sono degli attributi speciali dei giocatori. Ci sono ben 34 stili diversi, e ciascuno di essi ha un livello base e un livello plus, con il quale la caratteristica viene ancora più accentuata. Ovviamente, solo i campioni più forti nel gioco hanno un PlayStyles+.

Grazie alla nuova versione del motore grafico Frostbite sono stati fatti passi in avanti anche sul fronte della grafica. I modelli dei calciatori sono stati creati con l'aiuto della tecnologia EA Sports Sapien, con notevole precisione anatomica e animazioni realistiche. Grande attenzione all'esperienza matchday, con menu totalmente rivisti, intro dinamici prima delle partite, effetti scenografici e tanto altro ancora. La novità più evidente e convincente tra tutte è però il rinnovamento dei menu di gioco, totalmente stravolti rispetto ai vecchi FIFA. Un lavoro che si è concentrato in particolare sulla razionalizzazione e sulla pulizia dell'interfaccia, con scorciatoie che puntano direttamente alle sezioni più importanti e che rendono molto più comoda la navigazione.

Modalità

EA SPORTS FC 24 ha una quantità enorme di modalità di gioco, ereditate direttamente da FIFA 23 e dai capitoli precedenti. Oltre al classico Calcio d'inizio, in cui trovate partite rapide sia in locale che in multiplayer online, le modalità principali sono sempre le stesse: Ultimate Team, Carriera Giocatore, Carriere Tecnico, Club, VOLTA e Stagioni. Ci sono poi diverse sezioni per fare campionati o coppe, allenarsi e imparare a giocare, dunque potete davvero fare di tutto.

La modalità più curata e popolare è sempre Ultimate Team, che ha mantenuto lo stesso nome che aveva nei giochi della serie FIFA. Non ci sono stati grandi stravolgimenti, ma qualche cambiamento importante c'è. Il più importante è la disponibilità delle giocatrici del calcio femminile per le squadre di Ultimate Team, che permettono di creare squadre miste e aumentano la varietà di rose assemblabili. Altra novità interessante è il meccanismo delle evoluzioni in Ultimate Team, grazie alle quali è possibile far sviluppare un giocatore o una giocatrice e far crescere i suoi parametri, aggiungendo anche uno Stile di gioco quando disponibile. In questo modo, possono esistere versioni differenti degli stessi calciatori, sviluppati in modo diverso da ciascun utente.

Tutto questo serve a dare qualche strumento in più nella costruzione delle rose, come detto, ma non dà contributi effettivi nello sviluppo di Ultimate Team. EA sembra voler continuare a puntare forte sulle microtransazioni e sulla continua ricerca di campioni nelle bustine, una formula che tante soddisfazioni (e introiti) le ha regalato nel corso degli ultimi anni. Certo, ormai si sente un po' di stanchezza e di ripetitività per la modalità UT, soprattutto per gli utenti più esperti che la conoscono dalle origini. Il rischio pay to win è sempre molto forte.

Per la Carriera Giocatore l'impianto di gioco è stato toccato pochissimo. L'unica vera aggiunta è quella degli agenti, che possono aiutare il giocatore a trovare una nuova squadra o cambiare il proprio contratto. Più novità, fortunatamente, per la Carriere Tecnico, nella quale è possibile scegliere con più precisione lo stile tattico da adottare in partita (Tiki taka, Gegenpressing, Park The Bus, ecc) e si possono assumere assistenti che contribuiscono allo sviluppo della squadra. Rimangono invece praticamente inalterate le modalità Club (che prima si chiamava Pro Club) e VOLTA. La mancanza di rinnovamento per queste due sezioni del gioco mi ha un po' deluso, perché sono quelle che probabilmente avrebbero più bisogno di una bella svecchiata. Spero proprio di vederla in FC 25, altrimenti il rischio è che ci siano sempre meno utenti attivi in queste modalità.

Nota a margine: manca una modalità Storia, come visto sui vecchi FIFA. Non che sia una funzionalità necessaria, ma sarebbe certo stato molto divertente vederla ritornare in EA SPORTS FC 24. Nel calcio reale lo storytelling sembra essere sempre più centrale nel rapporto tra squadre e tifosi, dunque è strano che EA si sia privata di questo fattore per rendere ancora più emozionale l'esperienza di FC 24.

Gameplay

Il gameplay di EA SPORTS FC 24 è un po' come un vecchio amico che conosco da anni, ma che ogni tanto ritrovo per farmi raccontare le ultime novità. Quest'anno ho avuto l'impressione che me le raccontasse con toni enfatici, spesso esagerati, ma alla fine nella sua vita non è cambiato molto. Fuor di metafora, il gameplay di FC 24 è esattamente quello dell'ultimo FIFA 23, con poche aggiunte notevoli. Ci sono gli stessi pregi, certo, ma rimangono soprattutto gli stessi eterni difetti della serie, alcuni quasi incomprensibili.

Il ritmo di gioco è stato leggermente ridotto, anche se è sempre un po' troppo frenetico rispetto a quello delle partite reali. Difendere è più difficile che attaccare, cosa che porta ancora una volta a risultati poco realistici: non è raro vedere punteggi tennistici, anche impostando difficoltà di gioco elevate (Campione, Leggenda). L'intelligenza artificiale non ha fatto passi avanti decisi. Ho notato un miglioramento per il posizionamento delle difese e per gli inserimenti in profondità, però ci sono ancora incertezze nella gestione del possesso e nel recupero palla. Mi è successo diverse volte di creare un "mucchio selvaggio" a centrocampo, con tanti giocatori a caccia del pallone e nessuno in grado di controllarlo. La mia impressione è che, nonostante i proclami della presentazione ufficiale, l'approccio di EA Sports sia ancora troppo arcade e poco simulativo. Una tendenza che va sicuramente bene per lo spettacolo, ma produce situazioni poco credibili. In particolare, continuo a stupirmi per le abilità dei portieri, che nella stessa partita passano da essere superman (volano ovunque e prendono tutto) a un colabrodo (non intervengono su palloni lenti e centrali), con un posizionamento spesso non corretto. In più, sia i portieri che i difensori causano troppo spesso rigori impossibili da evitare. Molti giocatori online sono ben consapevoli di questo e sfruttano tale fattore a loro vantaggio, entrando in area e aspettando che il difensore arrivi a contrastarli: prima o poi un rigorino arriva.

Ci sono poi piccoli difetti che rendono l'esperienza di gioco un po' strana. Ad esempio, la fisica della palla non è del tutto credibile, soprattutto per i tiri e i rimbalzi. Mancano totalmente la VAR e la panchina lunga, e si possono fare solo 3 sostituzioni invece che 5, come succede già da anni nel calcio reale. Detto questo, la smetto qui con le mancanze, perché non voglio che la recensione si trasformi in un elenco di lamentele. Anche perché non renderei giustizia ad un titolo che, nonostante tutto, è comunque molto divertente se preso per il verso giusto. L'aggiunta degli Stili di gioco ha reso espliciti i fattori che rendono speciali i giocatori: in un certo senso, le abilità erano presenti anche nei vecchi FIFA, ma ora sono finalmente più facili da notare e danno più gusto quando si attivano. Spingono l'utente ad avere una maggior varietà di gioco, e questo è certamente un pregio.

La nuova gestione tattica permette una maggior cura degli schemi e dei ruoli in campo, cosa particolarmente apprezzata per chi vuole giocare in modo creativo. Ci sono diversi momenti in cui il realismo è sensibile, in cui davvero sembra di assistere ad una partita di calcio in TV. Insomma, è impossibile bocciare il gameplay di EA SPORTS FC 24, ma credo sia giusto pretendere qualcosa di più di un semplice miglioramento iterativo, anno dopo anno. Alcune criticità sono difficili da sistemare con la tecnologia attuale, lo posso capire, ma per tanti altri difetti non vale la stessa scusante.

Grafica e Sonoro

Un aspetto in cui si vedono meglio i miglioramenti di EA SPORTS FC 24 è la parte grafica. Grazie alle tecnologie di cui abbiamo già parlato nelle sezioni precedenti – specialmente HyperMotion V e EA Sports Sapien – le animazioni dei calciatori sono più fedeli che in passato, con un netto miglioramento anche per gli effetti d'illuminazione e per i riflessi. La resa dei volti è curatissima, in particolare per i campioni più conosciuti: guardate ad esempio Erling Haaland, Federico Chiesa, Sam Kerr o la brasiliana Marta. Sia le movenze tipiche che le caratteristiche fisiche più peculiari sono state riprese alla perfezione, con grado di realismo estremo.

Nel corso delle partite vengono continuamente proposti intermezzi, replay, focus su azioni, con una buona regia e inquadrature suggestive. Inoltre, in quest'edizione EA Sports ha deciso di potenziare l'esperienza matchday e le celebrazioni a fine partita, con tante nuove clip realizzate in motore di gioco. Rimane ancora qualche piccola pecca. Ad esempio, ho notato qualche problema di "pattinamento" per i giocatori, e nei contrasti più duri le compenetrazioni tra giocatori non mancano. Sono però situazioni meno evidenti rispetto al passato, dunque spero che l'ottimizzazione continui ancora nelle prossime edizioni. Segnalo anche una piccola chicca che mi è piaciuta molto: la visuale in POV dell'arbitro quando estrae i cartellini o spruzza la schiuma per tracciare la linea della barriera. Un elemento assolutamente superfluo che però è molto immersivo.

Come già detto, una delle novità che ho trovato davvero azzeccate è il rinnovamento completo dell'interfaccia, che ora è molto più bella e ordinata. Sia i menu che la grafica durante la partita sono molto coerenti, hanno tutti uno stile ben riconoscibile. Lo stacco tra i vecchi FIFA e questo EA SPORTS FC 24 si vede molto su questo punto. Molto interessanti anche le statistiche disponibili nel corso della partita, che forniscono dati spesso importanti per le decisioni da prendere in campo: spesso vengono segnalati i giocatori più stanchi, un dato perfetto per pensare ad un cambio, oppure ci sono dati su possesso palla, attacchi ed efficienza sotto rete. Per la parte audio ci sono meno elementi da segnalare. La telecronaca anche per quest'anno è targata Pierluigi Pardo e Daniele Adani, con un livello di qualità non sempre altissimo ma accettabile. Sono stati migliorati gli effetti dello stadio e i suoni in campo sono realistici, danno sempre soddisfazione. Ho trovato curioso che, nella modalità Carriera Giocatore, la voce dell'assistente dell'allenatore sia doppiata in italiano. Un piccolo tocco che segnala l'attenzione che EA Sports ha riservato a questa modalità.

Prezzo e Uscita

EA SPORTS FC 24 è disponibile dal 29 settembre 2023 con prezzi diversi a seconda della piattaforma. Come al solito, potete giocarlo praticamente su qualsiasi dispositivo, sia PC che console, dunque non avete problemi di compatibilità. PC : 69,99€ Standard, 99,99€ Ultimate

: 69,99€ Standard, 99,99€ Ultimate PS5 , PS4 , Xbox Series X|S , Xbox One : 79,99€ Standard, 109,99€ Ultimate

, , , : 79,99€ Standard, 109,99€ Ultimate Nintendo Switch: 59,99€ Legacy Edition Il costo è in linea con quello dei titoli più importanti lanciati negli ultimi mesi, dunque FC 24 deve essere considerato alla stregua dei migliori giochi disponibili per PC e console. Ma a questo punto sorge la domanda più importante: lo è davvero? Impossibile rispondere, perché FC 24 è un gioco senza rivali, senza possibili paragoni da temere. Il vero problema della serie FIFA, che continua con EA SPORTS FC, è stata l'assenza di un vero e proprio concorrente negli ultimi anni. Dopo la rivoluzione che Konami ha scelto per il suo PES, diventato ormai eFootball, nessuno è riuscito a proporre un'alternativa valida alla consolidata formula di calcio videoludico targata EA Sports. Tutto questo, ovviamente, ha prodotto una situazione di monopolio e ha fornito la scusa per poter rallentare lo sviluppo delle innovazioni.

Però, se con gli ultimi FIFA si poteva ancora tentare di giustificare la mancanza di novità rilevanti, visto che la serie era ormai giunta alla fine (almeno con il nome FIFA), per il nuovo EA SPORTS FC 24 questo non vale. EA SPORTS FC 24 è un'immensa occasione persa per un cambiamento vero, evidente, entusiasmante. Il team di EA sapeva da almeno due anni che questa sarebbe stata l'edizione della svolta, quella del cambio di nome. Aveva finalmente l'opportunità per rischiare, per fare qualcosa di coraggioso, eppure non ha fatto nulla di tutto questo. Anzi, ha deciso semplicemente di confermare la struttura del vecchio FIFA, ha dato una (apprezzabile) riverniciata all'estetica, ma ha limitato al minimo i cambiamenti. Un evidente segno di paura e debolezza, per un'azienda che incassa letteralmente miliardi di dollari ogni anno con la nuova edizione del suo gioco di calcio. Ma anche un segno di stagnazione creativa, per un team che si può permettere di rischiare senza pagarne le conseguenze, visto che opera quasi in situazione di monopolio, come detto qualche riga più su. Se me la prendo tanto con EA Sports è proprio per questo: ha le risorse economiche e creative per fare un grande gioco di calcio, molto più bello e ottimizzato di FIFA 23 e FC 24, ma non ci crede davvero. Se parlassi di uno studio indipendente con una decina di sviluppatori, potrei capire la difficoltà nel realizzare questo progetto, ma qui sto parlando di un gigante del mondo dei videogiochi, quindi non ci sono scuse.

