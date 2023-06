Recensione EarFun Air Pro 3: auricolari eccezionali a un prezzo ridicolo

Inizio questa recensione degli EarFun Air Pro 3 con un'onesta premessa: non lo avrei mai detto. Non avrei mai detto che la miglior cancellazione del rumore sentita nel 2023 (almeno finora) sarebbero stata su un paio di cuffiette di un'azienda semi-sconosciuta con un nome improbabile come Air Pro 3, che sembra venuto fuori da un generatore casuale di buzzword. Mi sono dovuto ricredere, sono rimasto stupito: tirando le somme, questi EarFun Air Pro 3 sono i migliori auricolari economici provati finora. In termini di qualità audio e, soprattutto, cancellazione del rumore è difficile immaginare un miglior rapporto qualità/prezzo, specialmente se li acquistate a prezzo scontato col codice coupon fornito dall'azienda per i nostri lettori (lo trovate in fondo). EarFun Air Pro 3 Bluetooth 5.3 Auricolari in-Ear, HiFi Sound di Qualcomm aptX Adaptive, LE Audio, 43dB Ibride Cancelling, 6 microfoni CVC 8.0 chiamate, Multipoint, batteria 45H, controllo app 79,99 € Vedi l'offerta PRO Cancellazione del rumore eccezionale

Cancellazione del rumore eccezionale Discreta qualità audio per il prezzo

Discreta qualità audio per il prezzo Bluetooth 5.3 con codec aptX e LC3

Bluetooth 5.3 con codec aptX e LC3 Multipoint

Multipoint App con equalizzatore

App con equalizzatore Buona autonomia e ricarica wireless

Buona autonomia e ricarica wireless Microfoni discreti CONTRO Materiali poco pregiati

Materiali poco pregiati Suono di default troppo improntato sui bassi

Suono di default troppo improntato sui bassi Controlli touch con alti e bassi

Controlli touch con alti e bassi Software spartano

La confezione di vendita è abbastanza standard: al suo interno troviamo un cavetto USB/USB-C (non di grande qualità) e 3 coppie di gommini aggiuntivi, per un totale di 4 coppie (inclusa quella applicata di default). Da un punto di vista estetico, gli auricolari hanno un loro design riconoscibile: niente di troppo particolare, ma la sezione esterna grigia e il cerchietto che evidenzia i controlli touch gli danno un po' di carattere.

La custodia è sicuramente il componente che tradisce maggiormente la natura economica degli auricolari: non ha particolari difetti e pare sufficientemente solida, ma certamente non brilla per rifiniture. Sulla parte frontale ha 3 LED che indicano lo stato di carica, sul retro il connettore USB-C e all'interno, sollevando il coperchio, un tasto per forzare l'accoppiamento. Gli auricolari sono molto comodi alle orecchie, con una forma della cuffia che ricorda vagamente il design degli AirPods Pro, e che per me è sinonimo di comfort. Come sempre, la comodità di un paio di cuffie è un fattore altamente soggettivo, ma gli Earfun Air Pro 3 in rientrano tra la schiera di auricolari che consiglierei di provare anche a chi di solito trova scomodi i modelli con gommino. Gli auricolari risultano molto solidi e non manca la resistenza ai liquidi (certificazione IPX5).

La qualità audio è buona per il prezzo delle cuffie, direi anche superiore alle aspettative, ma solo dopo aver modificato un po' l'equalizzatore. Di default, il suono è molto incentrato sui bassi: sono bassi piacevoli, corposi, profondi, ma troppo preponderanti. Il driver, da 11 millimetri, può fare di meglio: dopo aver aggiustato un po' le configurazioni, riuscirete a tirar fuori un suono più che dignitoso, con anche una buona quantità di dettagli. Da un punto di vista audio, forse l'aspetto meno convincente è la resa degli alti, che non brillano particolarmente, pur essendo comunque superiori a molti altri modelli nelle stessa fascia di prezzo. Inoltre, molto apprezzato il supporto al codec aptX Adaptive, che può garantire prestazioni audio anche migliori con gli smartphone compatibili. E, a proposito di codec, la grande sorpresa è il supporto anche al codec LC3, che sarà lo standard del futuro (superando SBC e AAC, comunque entrambi supportati). LC3 è il primo codec per il LE Audio (Low Energy Audio), che rappresenta il futuro delle trasmissioni Bluetooth: purtroppo al momento non sono moltissimi gli smartphone che supportano questo codec (nonostante sia già integrato in Android 13), ma potete star certi che nei prossimi anni sarà lo standard, e avere un paio di cuffiette che supportano già questa tecnologia è un gran vantaggio.

In termini di connettività, gli EarFun Air Pro 3 utilizzano Bluetooth 5.3 e supportano anche il multipoint (connessione simultanea a due dispositivi). Ma oltre a codec e qualità musicale, il vero punto di forza di questi auricolari è sicuramente la cancellazione attiva del rumore, che è davvero impressionante per la fascia di prezzo. Che si tratti di eliminare il rumore di metropolitane o coprire le voci del chiacchiericcio in ufficio, gli EarFun Air Pro 3 sorprendono per la qualtià del loro ANC, che non esagero nel definire paragonabile a quello di auricolari top di gamma, che costano 3 volte tanto. Se cercate quindi cuffiette con un'ottima cancellazione del rumore che non costino uno sproposito, potete smettere di cercare: difficilmente troverete un rapporto qualità/prezzo migliore di questo. Ovviamente non manca la modalità Trasparenza, che è buona ma non così entusiasmante come l'ANC. Dall'applicazione, disponibile per Android e iOS, è possibile anche attivare la Game Mode, che riduce al minimo la latenza, modificare l'equalizzazione e personalizzare i controlli. Ottima la possibilità di personalizzare ogni singola interazione (tap, doppio tap, triplo tap, tap prolungato) per ognuno dei due auricolari, anche se i controlli touch non sono i più affidabili mai provati. Niente di troppo drammatico, ma mettere in pausa o cambiare traccia mentre si sta camminando non sempre funzionerà al primo colpo. C'è di buono, però, che tra i vari comandi c'è anche il controllo del volume (con un tap).

I microfoni sono sufficienti, promossi per il prezzo: comprimono molto la voce, che risulterà un po' metallica e innaturale anche in condizioni di completo silenzio (come potete sentire dalla seconda registrazione), ma riescono anche ad isolare molto bene dai rumori esterni, mantenendo la voce sempre udibile (seppur metallica). Sono sinceramente stupito che nella prima registrazione praticamente non si senta il camion della pulizia delle strade, ero davvero molto vicino quando registravo. E anche la resa controvento è assolutamente promossa.

Anche l'autonomia è superiore alla media: si parla di una durata fino a 7 ore con ANC attivo con una singola ricarica (fino a 9 senza), a cui si aggiungono 36 ore di ricarica fornite dal case (fino a 45 ore senza ANC). C'è la ricarica rapida (10 minuti in carica per 2 ore di ascolto) e, sorprendentemente, anche la ricarica wireless, decisamente non comune per questa fascia di prezzo. Gli EarFun Air Pro 3 hanno un costo di listino di 79,99€: già a questo prezzo sarebbero un acquisto assolutamente interessante, ma diventano un vero best buy con il codice coupon che vi forniamo in esclusiva, AP325OFF, che riduce il prezzo del 25%. Il coupon sarà valido fino al 4 luglio: inserendo il codice al momento del pagamento, vi costeranno solo 59,99€ e a questa cifra è davvero impossibile chiedere di più.