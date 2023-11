Recensione EarFun Free Pro 3: rapporto qualità/prezzo imbattibile al Black Friday

Eppure, dopo gli ottimi EarFun Air Pro 3 , i nuovissimi Free Pro 3 sono una conferma , un prodotto che vale seriamente la pena prendere in considerazione, specialmente se lo trovate a prezzo scontato come in questi giorni.

EarFun era un nome che fino all'anno scorso non avevo mai neanche sentito nominare, e francamente non avrei mai detto che potesse diventare un brand di riferimento per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti.

La confezione di vendita include una dotazione davvero notevole: al suo interno troviamo un cavetto USB/USB-C (non di grande qualità), 3 coppie di gommini in silicone, 3 anelli in silicone per aggiungere (o meno) un'aletta per fissare meglio la stabilità alle orecchie e – a grande sorpresa! – un paio di gommini in schiuma, che migliorano l'isolamento acustico. È davvero di una chicca: i gommini in schiuma sono piuttosto rari anche per gli auricolari top di gamma, ma non si erano mai visti su cuffiette vendute a questo prezzo.

Gli auricolari sono molto compatti e hanno un design ovaloide. Non sono auricolari particolarmente comodi e sicuramente non piaceranno alle persone che non vanno troppo d'accordo con gommini e sensazione di occlusione alle orecchie. D'altra parte, dopo aver sperimentato un po' con i gommini e il posizionamento, si riesce a trovare la posizione giusta, quella che garantisce un buon isolamento ma allo stesso tempo risulta sufficientemente comoda da indossare anche per parecchie ore.