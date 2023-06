La base superiormente ha uno sportello che lascia libero accesso ai serbatoi dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca, entrambi da ben 4 litri . Frontalmente c'è invece uno sportello che si apre verso l'esterno che lascia libero accesso al sacchetto dello sporco, anche questo molto grande, da ben 3 litri. Arrivati "a terra" c'è una piccola "grotta" in cui il robot si rifugia per la ricarica, lo svuotamento ed il lavaggio, ma su questo ci torneremo a breve.

Il robot è sempre circolare, con una torretta Lidar abbastanza sporgente. Come tutti gli ultimi modelli di Ecovacs anche qui il coperchio è agganciato magneticamente e se sollevato da libero accesso al contenitore dello sporco, cosa che però non vi servierà se non per eventuale manutenzione straordinaria.

Frontalmente abbiamo tutti i sensori di prossimità e la telecamera del sistema TrueDetect 3.0 per il riconoscimento degli oggetti. Inferiormente troviamo invece una spazzola in gomma centrale leggermente più grande della media e due spazzole laterali che spingono lo sporco verso il centro, ormai una rarità in un mondo di robot tutti con singola spazzola laterale. Sul retro abbiamo invece le due spazzole rotanti per il lavaggio, di un tessuto (removibile per eventuale pulizia straordinaria) rinnovato. Questo robot, al contrario della serie X, non ha disposizione un suo serbatoio dell'acqua interno.

Il funzionamento del lavaggio è quindi tutto relativo a quello che il robot fa in base. Qui le spazzole vengono bagnate copiosamente e poi lavate più e più volte durante il giro di pulizia. La differenza più grande rispetto ai modelli già provati è che qui l'acqua utilizzata è calda (a 55°), per una migliore pulizia del pavimento. L'acqua sporca viene ovviamente risucchiata dalla base stessa all'interno del contenitore apposito, che andrà ciclicamente svuotato "manualmente".

Questo sistema di lavaggio si è poi evoluto grazie ad una tecnologia che permette ai panni di alzarsi di 7 millimetri quando il robot sale sopra ad un tappetto, o passa in una zona indicata tramite app come di "no lavaggio". Era forse il più grande limite della serie X, ovvero l'impossibilità di aspirare i tappeti se venivano montati i panni di lavaggio, che erano e rimangono scomodi da sganciare spesso, visto che sono sotto al robot nella parte "parcheggiata" dentro alla base. In questo modo il robot, che ha già mappato i tappeti grazie ai sensori ultrasonici, può sollevare i panni e aspirare anche durante un lavoro di lavaggio della casa. Il sistema non eviterà però di bagnare leggermente i bordi dei tappeti in alcuni casi. In tal senso l'unica soluzione che davvero è perfetta rimane quella di iRobot.