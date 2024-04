Recensione Ecovacs Deebot X2 Combo: che idea!

Questa recensione di X2 Combo sarà un po' più stringata rispetto al solito e questo è perché questo robot condivide quasi tutto con X2 Omni che abbiamo già testato con il dovuto dettaglio in un'altra recensione. La trovate qua sotto e vi consigliamo di leggerla per intero se siete interessati a questo modello. Faremo comunque un riepilogo delle funzionalità salienti sotto.

Il fatto di essere privo della torretta gli permette di essere più basso di molti concorrenti e di poter quindi andare sotto qualche mobile in più per pulire meglio, anche se non vi aspettate un robot sottilissimo, perché comunque non lo è. Il coperchio superiore può essere sollevato e si riaggancia magneticamente, ma non vi servirà probabilmente mai accedervi, visto che il cassetto della polvere viene svuotato in automatico.

Inferiormente abbiamo i due classici moci e una ampia spazzola centrale in gomma. Rispetto ad altre soluzioni anti-aggrovigliamento questa richiede un po' più di manutenzione, ma non è affatto una spazzola in cui rimangono impigliati troppi capelli. La prima differenza rispetto a X2 Omni è sicuramente la potenza di aspirazione che passa da 8.000 a 8.700 mAh. Una differenza che nella quotidianità non fa particolare differenza, ma che comunque non possiamo che apprezzare. L'aspirazione è molto potente e questo robot è ancora una volta uno dei migliori per quanto riguarda l'aspirazione.

Buono anche il lavaggio, grazie ai moci rotanti e all'utilizzo di acqua calda a 60° (5° in più della versione precedente). Rispetto ad altri modelli X2 Combo può vantare la presenza di una tanica interna per l'acqua che viene riempita alla base ma che permette di continuare a bagnare in modo uniforme i panni del dispositivo, rispetto ad altre soluzione dove i panni sono mano a mano più asciutti durante il lavaggio.

X2 Combo ha poi una soluzione che permette di alzare i panni di ben 15 millimetri per non bagnare accidentalmente i tappeti. Come sempre soluzioni simili rischiano comunque di toccare accidentalmente i tappeti sui bordi, ma sono comunque un ottimo modo per poter lavare la casa e aspirare comunque i tappeti. I panni non si sganciano magneticamente e non c'è un braccio che si estende verso l'esterno per lavare i bordi. L'asciugatura dei panni in base è comunque presente ed è fatta anche questa con aria calda.