Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni: è il nuovo re?

Ci sembra una vita fa quando recensivamo X1 Omni e lo decretavamo il migliore in circolazione. Da lì sono usciti tantissimi altri prodotti meritevoli e la tecnologia è cambiata tantissimo. Per questo anche Ecovacs ha probabilmente scelto di "ripartire da zero" con un X2 Omni che rompe con il passato. Scopriamolo.

Che Deebot X2 Omni , al netto del nome che prosegue la nomenclatura dei Deebot, sia un prodotto nuovo lo si capisce subito. X2 Omni infatti abbandona la classica forma circolare per un formato più squadrato e che vede la scomparsa anche della classica torretta Lidar per la navigazione. I vantaggi a detta dell'azienda sono molteplici. Il robot ora monta la singola spazzola laterale molto più "esterna" permettendo di pulire meglio gli angoli. Abbiamo poi una nuova spazzola principale inferiore da ben 20 centimetri, più larga e quindi in teoria capace di pulire meglio al suo passaggio. Il robot è poi più basso, arrivando a 9,5 centimetri e potendo quindi passare sotto mobili più bassi. È difficile valutare la bontà della nuova spazzola centrale, visto che qui abbiamo in accoppiata anche un nuovo motore di aspirazione da ben 8.000 Pa , un valore record per la categoria. Per quanto riguarda l'altezza invece non ci sentiamo di dire che sia un particolare vantaggio, visto che il robot è si più basso, ma non abbastanza per passare sotto ai mobili più bassi.

Eravamo poi inizialmente perplessi dalla scomparsa della torretta Lidar. Dai nostri test nessuna azienda era mai riuscita a ovviare davvero a questa carenza. Ecovacs invece ci è riuscita degnamente, spostando i Lidar sulla parte frontale. Non è la posizione ottimale, ma a quanto pare il lavoro è stato sufficientemente scrupoloso da non lasciare "tracce". Anzi, abbiamo trovato sia la mappatura che la navigazione migliore dei precedenti robot Deebot. È il primo di una lunga serie che finalmente pulisce anche l'angolo fra due battiscopa in alluminio, che tanto aveva mandato nel panico i suoi predecessori. La mappa della casa mostra poi sia le aree della stanza "pulibili", quindi il pavimento libero, ma anche le mura, migliorando la divisione in stanze. Sul paraurti frontale troviamo anche due telecamere per la tecnologia AIVI 2.0. Lo scopo principale è aiutare nella mappatura e nel riconoscimento degli oggetti.

Su quest'ultimo fronte ammettiamo di avere ancora qualche riserva. Il riconoscimento è discreto, ma a volte tende a rimanere a troppa distanza da alcuni oggetti e altri non li rileva proprio. Una volta si era aggrovigliato in un cavo della corrente e un'altra si era incastrato fra due ostacoli in mezzo a un dislivello. Il consiglio è di mettere un po' a posto la casa e di non affidarsi ciecamente al sistema di riconoscimento oggetti di Ecovacs.

Dove però X2 Omni non sbaglia un colpo è nella mappatura e soprattutto nell'aspirazione. La potenza di ben 8.000 Pa garantisce una pulizia davvero approfondita, anche sui tappeti, che vengono poi mappati singolarmente e che è possibile poi pulire in un tap. Ovviamente la potenza può aumentare in automatico quando il robot sale sui tappeti. E il lavaggio? Ovviamente X2 Omni eredita il sistema di lavaggio con i moci rotanti dei suoi precessori. I moci sono grandi e si toccano al centro, permettendo così di non avere spazi che non verranno lavati al centro.

Non ha purtroppo un sistema, come L20 Ultra, che estende uno dei moci verso l'esterno per lavare il più vicino possibile al bordo. In compenso qui l'acqua viene scaldata a 55° dalla base, avendo un effetto più sgrassante e quindi più pulente quando l'acqua viene usata per pulire il pavimento. Il robot ha un piccolo contenitore per poter continuare a bagnare i panni in modo uniforme durante tutto il lavaggio. Ciclicamente (ogni quanto lo si decide dall'app) il robot torna alla base per riempirsi di acqua e soprattutto per lavare, sempre con acqua calda, i due moci rotanti. Purtroppo questi moci sono fissi sul robot, anche se la parte morbida è ovviamente staccabile e lavabile. Se avete dei tappeti la soluzione è quella di altri concorrenti: sollevare i moci affinché non vengano a contatto con questi. X2 Omni li solleva di ben 1,5cm, più dei concorrenti. Non basta ancora per essere sicuri al 100% che non strofineranno il tappeto quando ci sale o scende da esso.

In più l'algoritmo a volte non disattiva i moci quando il robot ruota in prossimità del tappeto, andando inevitabilmente a bagnarlo leggermente.