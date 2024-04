Recensione Ecovacs T30 Pro Omni: i premium hanno ancora senso?

Ecovacs ha scelto per questo T30 Pro Omni di rinnovare completamente il design della sua base, passando ad una forma meno squadrata e più spiovente con in cima i due contenitori dell'acqua non nascosti dentro uno sportello. Si tratta di una base nel complesso più compatta rispetto al passato. L'enorme vantaggio è che permette di fare, come vedremo a breve, tutto quello che permettono di fare le base degli attuali top di gamma, ma in uno spazio ridotto. Vi bastano solo 49 centimetri di altezza per posizionare questo T30 Pro Omni. I due contenitori si sollevano senza troppo sforzo e sono più grandi rispetto ai concorrenti. Con 60 avrete il massimo del comfort. Il robot aspirapolvere si presenta con un design invece quasi immutato, se non fosse per i tre bottoni superiori che ora sono circolari. Nel paraurti frontale non trova spazio un sistema di telecamere AIVI, ma piuttosto un sistema di laser e sensori che permette di garantire il sistema di riconoscimento degli ostacoli TrueDetect 3.0. Superiormente ancora una volta il coperchio si aggancia magneticamente e vi dà accesso al contenitore dello sporco che però in teoria non dovrà praticamente mai aver bisogno della vostra manutenzione.

Inferiormente il robot è dotato di una spazzola laterale che porta lo sporco al centro sotto la bocchetta di aspirazione. Il motore ha una potenza record di 11.000 Pa, un valore straordinario e che supera (e non di poco) quello dei concorrenti top, e anche premium, anche dell'azienda stessa. La spazzola centrale è di tipo misto, con lamelle in plastica e spazzole di spessore diverso. La cosa veramente sorprendente è che questa spazzola non ha avuto nessun bisogno di manutenzione durante la nostra prova in quanto neanche un singolo capello è rimasto intrappolato. Questo è possibile grazie ad una serie di "denti" in plastica su cui viene fatto scorrere il rullo durante l'utilizzo e che spezzano i capelli aggrovigliati. Notevole, considerando che Ecovacs non sembra pubblicizzare particolarmente questo sistema. Posteriormente abbiamo i due moci ruotanti per il lavaggio. Il robot può immagazzinare dell'acqua da far poi passare sui panni che vanno a lavare in terra con anche un minimo di pressione. Questi panni hanno due tecnologie che troviamo solitamente solo nella fascia più alta: si sollevano e si estendono. Il sollevamento si attiva in automatico (se avete impostato così nell'app) quando il robot riconosce un tappeto. Può ancora capitare che possa sfiorare il pelo dei tappeti a pelo alto, oppure sui bordi, ma è probabilmente un compromesso accettabile. Non ha un sistema di sgancio dei panni in base, per chi se lo stesse chiedendo.

La funzionalità di estensione del braccio che collega il mocio destro è però notevole, anche perché assente su molti dispositivi di fascia superiore. In questo moto T30 Pro Omni è uno dei migliori in assoluto per la pulizia dei bordi e degli angoli. Non solo si estende, ma negli angoli a 90° il robot farà anche un movimento perfettamente a "L" per essere sicuro di aver pulito il più possibile vicino agli angoli. Questo, assieme all'enorme potenza di aspirazione, che viene portata in automatico al massimo quando riconosce un tappeto, rende questo T30 Pro Omni un ottimo robot in termini di pulizia. Unico "bug" ancora non risolto: non pulisce vicino agli angoli delle cucine con battiscopa cromato. Una finitura che probabilmente fa impazzire il Lidar del robot. Tornando alla base di aspirazione questa permette anche di lavare i panni durante il processo di pulizia per garantire che questi siano sempre al meglio durante l'intero processo, così come si occupa di asciugare con aria calda questi al termine dell'operazione affinché non possano essere fonte di creazione di muffe o cattivi odori. In sostanza il pacchetto completo. Frontalmente c'è poi uno sportello che nasconde il grande sacchetto della polvere da 3,5L. I contenitori sulla parte superiore hanno poi l'indubbio vantaggio di essere chiaramente visibili e quindi, almeno per l'acqua pulita, dare subito un colpo d'occhio di quanta acqua sia ancora disponibile.

L'applicazione Ecovacs per smartphone è stata poi ancora migliorata. È possibile scegliere se aspirare, lavare, fare entrambi oppure prima aspirare e poi lavare. Ci sono tre livelli di flusso d'acqua e quattro impostazioni di potenza di aspirazione. Ci sono anche tre opzioni di tipologia di efficienza per scegliere il bilanciamento fra tempo impiegato e profondità di pulizia. Oppure, come stanno facendo anche altri concorrenti, abilitare l'intelligenza artificiale e lasciare che sia lei a decidere. Dobbiamo dire che nel nostro caso la differenza più grande sembra che sia nel numero di passaggi per stanza che deciderà di fare. Non è quindi raffinato come altre soluzioni, ma vi permetterà comunque di non dover più pensare all'impostazione migliore da applicare alla pulizia in casa. Ovviamente potrete pulire anche solo delle zone o delle stanze, che vengono mappate bene all'interno dell'app.

Fra le varie opzioni c'è ovviamente la programmazione e le possibilità di scegliere l'ordine di pulizia delle stanze, anche se solo una volta per tutte. Presente infine l'assistente vocale Yiko, che vi permetterà a voce di avviare la pulizia, anche di una stanza o di una zona precisa, senza dover premere nessun tasto o senza dover tirar fuori lo smartphone di tasca. La batteria da 5.200 mAh di questo robot aspirapolvere garantisce senza problemi fino a 3 ore di autonomia. Ne basta meno della metà per pulire in modalità automatica una casa di circa 100 mq. Se avete più piani potrete creare più mappe. Ecovacs T30 Pro Omni viene lanciato in Italia a 999€, un prezzo interessante, considerando che i nuovi premium ormai costano anche il 50% in più. La promo di lancio permette di portarvelo a casa a 100€ meno. Il coupon è disponibile anche su Amazon (basta selezionarlo prima di metterlo nel carrello).

Giudizio Finale Ecovacs T30 Pro Omni Ecovacs T30 Pro Omni mette in difficoltà i premium. Costa meno e offre tanto e in molti casi di più. Ben 11.000 Pa di potenza, il braccio del mocio estendibile che lava perfettamente anche gli angoli e la spazzola anti aggrovigliamento. E se benché il prezzo non sia per tutti, riporta l'asticella dell'acquisto "del meglio" decisamente più in basso. Voto finale Ecovacs T30 Pro Omni Pro Braccio del mocio estendibile

