Recesione Ecovacs T30S Combo Complete: per una pulizia a 360°

Ad un primo sguardo questo Ecovacs T30S Combo Complete è estremamente simile al X2 Combo che abbiamo già recensito. La base infatti è la stessa e anche la dotazione degli accessori, se non fosse per quello che lo rende "Complete" ovvero il tubo per trasformare l'aspira briciole in una vera scopa elettrica. Cambia però totalmente il robot, che adesso fa parte della famiglia T ed è quindi circolare. Il robot ha la sua classica torretta Lidar sulla parte superiore per la navigazione e la mappatura degli spazi e sempre sulla parte superiore è presente il coperchio magnetico che vi permette di accedere al cassetto della polvere per fare eventualmente della manutenzione straordinaria o per sostituire il filtro. Frontalmente all'interno del paraurti è celato il sensore per la mappatura 3D dello spazio e il riconoscimento degli ostacoli. Non è però dotato di telecamera, che rende X2 più raffinato nel riconoscere gli ostacoli.

Ribaltando il robot troviamo la spazzola laterale che sposta lo sporco verso la bocchetta centrale dove troviamo l'ultima implementazione della spazzola di Ecovacs. Questa è realizzata con un tipo di setole molto corte che ad ogni rotazione passano nel sistema di denti che taglia eventuali capelli rimasti impigliati in modo che non dobbiate quasi mai fare manutenzione. Sul "retro" abbiamo invece i due moci ruotanti. Questi possono sollevarsi di 9 millimetri per non bagnare i tappeti ma non possono sganciarsi in automatico per rimanere in base (potete farlo voi manualmente nel caso). Il panno sulla destra viene spinto verso l'esterno da un braccio estendibile. In questo modo, come già visto anche su altri modelli Ecovacs, il lavaggio è perfetto anche sui bordi. Lo spazio che rimane vuoto fra i due moci viene lavato successivamente con una passata aggiuntiva. Ecovacs T30S Combo Complete offre una potenza di aspirazione record di 11.000 Pa. Potrete ovviamente regolarla tramite l'applicazione, da dove potete scegliere anche il flusso di acqua. La navigazione nello spazio e la mappatura è veramente eccellente e potrete scegliere una modalità ancora più precisa dalle impostazioni. Potrete anche scegliere di aumentare l'efficacia del lavaggio con un percorso di pulizia ancora più "denso". Tramite l'applicazione potrete ovviamente scegliere di fargli pulire tutta la casa, solo alcune stanze (scegliendo anche l'ordine di pulizia) o solo alcune zone. Questo è uno dei pochi robot che supporta la pulizia a zone anche nella programmazione.

Ovviamente tramite l'applicazione potrete modificare tutte le impostazioni del robot, come il comportamento quando riconosce dei tappeti (cosa che fa perfettamente), oppure modificare la suddivisione delle stanze. C'è anche una modalità AI che deciderà tutte le impostazioni di utilizzo, stanza per stanza, senza che dobbiate voi intervenire su queste. La batteria del robot garantisce una pulizia continuativa per circa due ore e circa 180 mq di superficie pulita. Il robot si integra anche con Google Home e Alexa, ma per più funzioni si dovrà utilizzare l'assistente integrato Yiko. La base di svuotamento la conosciamo bene. Ricarica il robot e, ovviamente, lo svuota dalla polvere al termine della pulizia. Ma non solo, visto che si occupa anche del lavaggio dei panni con acqua calda a 70° e di riempire il robot di acqua per il lavaggio. L'acqua sporca viene poi risucchiata nel contenitore apposito. Questo è da 3,5L, mentre quello dell'acqua pulita è da 4L. Non c'è purtroppo un alloggiamento per il detergente, che nel caso andrà quindi aggiunto con molta attenzione direttamente al contenitore con l'acqua pulita. Il robot a fine lavaggio viene anche asciugato con l'aria calda affinché si eviti la formazione di cattivi odori e la proliferazione dei batteri.

Il sacchetto della polvere da 3L però serve anche ad un secondo scopo: svuotare il contenuto dell'aspirabriciole alloggiato di fianco. Questo infatti viene svuotato nello stesso sacchetto al termine di ogni operazione che sia durata più di 30 secondi. Questo prodotto viene fornito con i dotazione tre punte diverse: una multisuperficie, una morbida per i materiali più delicati e un beccuccio a punta per raggiungere gli anfratti più remoti. Ci sono due potenze e un indicatore della batteria. Ma la vera differenza sta nell'accessorio, da agganciare ancora di fianco, che permette all'aspirabriciole di diventare una scopa elettrica. Si tratta di un prodotto di fascia media nel complesso, con un'autonomia solo sufficiente e una discreta potenza di aspirazione. Davanti c'è un comodo led per illuminare il pavimento e la spazzola è antiaggrovigliamento, anche se non ha la soluzione con i "denti" del robot.

La scopa è pensata come accessorio per la pulizia occasionale e di mantenimento più che per la pulizia dell'intera abitazione, a cui ragionevolmente penserà il robot. Può essere la soluzione perfetta per chi vuole utilizzare meno spazio possibile, pur sempre considerando le dimensioni molto importanti della base, che però come detto si occupa di svuotare anche la scopa, eliminando la necessità di avere due basi separate. È un'esigenza magari di nicchia, ma comprensibile. Ecovacs T30S Combo Complete viene lanciato a 1.299€, ma al momento in cui scriviamo la recensione è scontato di 100€ con un coupon disponibile direttamente su Amazon. Si tratta del giusto prezzo se guardiamo al mercato, ma è anche chiaro di come una cifra del genere riduca notevolmente il numero di persone che potrebbero seriamente pensare ad una soluzione simile.

Foto

Foto

Il sample per questa recensione è stato fornito da Ecovacs che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Ecovacs T30S Combo Complete Ecovacs T30S Combo Complete è la soluzione perfetta per chi vuole un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti e al tempo stesso anche una scopa elettrica che funge anche da aspirabriciole per pulizie estemporanee o in luoghi dove il robot non arriva. E il tutto con una sola, comunque grande, base di svuotamento, eliminando la necessità di avere quindi due basi di ricarica in giro per casa. Il prezzo alto però di sicuro farà desistere molti. Di sicuro le varie promozioni a cui sarà soggetto lo renderanno più interessante. Pro Una sola base di svuotamento

Una sola base di svuotamento Scopa con led frontale

Scopa con led frontale Ottima aspirazione

Ottima aspirazione Ottimo lavaggio con acqua calda Contro Non ha il miglior sistema di riconoscimento degli oggetti

Non ha il miglior sistema di riconoscimento degli oggetti Base ingombrante

Base ingombrante Prezzo di lancio alto

Prezzo di lancio alto Non c'è alloggiamento per il detergente

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.