Recensione Eleglide M2: la bici elettrica economica ma di qualità

Eleglide è una novità qui su SmartWorld, ma non lo è per chi in questi ultimi anni ha cercato o comprato una nuova bici elettrica. Questa nuova M2 è una delle ultime novità del brand, che rinnova molte componenti ma non fa aumentare il prezzo che rimane molto accessibile.

Eleglide M2 si presenta come una mountain bike "classica" con l'aggiunta di un blocco aggiuntivo sul tubo inferiore, che è ovviamente la batteria.

La bici pesa solo 22 kg con la batteria installata e questo la rende molto leggera in ogni contesto. È possibile sganciare la batteria per la ricarica in casa (e magari per rendere meno appetibile la bici lasciata in strada ad un possibile ladro) e diventa una semplice bici muscolare, ben più leggera. Il design è semplice ma pulito e moderno, con una scocca nera e alcune scritte e disegni rossi e grigi. Si notano subito le grandi ruote da 27,5" con una larghezza di ben 2,4". I copertoni sono quindi larghi e ben tassellati, anche per uno sterrato moderato. Hanno comunque perfettamente senso anche nelle città italiane, che sono tutt'altro che perfette in termini di pavimentazione.

Sul manubrio si notano subito i freni in metallo che azionano i dischi idraulici: uno dei migliori sistemi di frenata che potrete mai trovate in questa fascia di prezzo.

Silenziosi e soprattutto molto efficaci: la bici si fermerà in uno spazio molto ridotto e il surriscaldamento verrà distribuito meglio sul disco. Si nota anche subito il doppio cambio Shimano a 24 velocità. Le leve per azionarlo sono precisissime e un vero piacere da utilizzare. Sul lato destro troviamo il piccolo display che fra le altre cose permette di azionare il sistema di assistenza elettrico.

L'assistenza elettrica in questa bici è buona, molto buona per il prezzo, seppur non perfetta. L'assistenza inizia dopo circa mezza pedalata e ha una curva non troppo ripida, ma neanche troppo lunga. Se avete un'assistenza alta attiva fate attenzione a destreggiarvi nel traffico per non ricevere una spinta troppo forte all'improvviso. Scegliere un livello di assistenza diversa non varierà troppo la potenza erogata dal motore quanto piuttosto la velocità massima a cui vi spingerà il motore, fino ai 25km/h dell'assistenza di livello 5.

Dopodiché saranno solo i vostri muscoli a spingere.