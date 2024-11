Recensione Engwe LE20: una bici elettrica? Questa bestia a due ruote fa oltre 300 Km!

Engwe LE20 è una bici elettrica modulare di tipo cargo, dalle ovvie dimensioni generose , pensata per affrontare il trasporto di carichi o per essere utilizzata come mezzo pratico per spostarsi in città con piccoli passeggeri. Non è dunque una bici per tutti, ma di sicuro è una di quelle che svolge bene il suo ruolo.

Mentre camminavo verso l'ascensore, mi chiedevo: "Se dovessi fare il reso per qualche motivo, come cavolo faccio a riportarlo giù?". Speravo tanto che tutto andasse bene e che, dopo quell'intensa esperienza, si rivelasse una gran bici elettrica (qui trovate la nostra guide delle migliori bici elettriche ). Spoiler: lo è !

Sì, era un pacco grande, così tanto grande che, se non fosse stato per l'aiuto di quel corriere super disponibile, avrei avuto serie difficoltà a farlo entrare in casa.

Non posso cominciare questa recensione senza raccontarvi il momento in cui è arrivato il pacco della Engwe LE20 , l'enorme bici presente in alto, in copertina.

Unboxing e Montaggio

Nella confezione ci sono le chiavi, il manuale, gli accessori come campanello e il fanale, il caricatore e le chiavi, due mazzi con in tutto quattro chiavi, compresi due doppioni: servono appunto per staccare le relative batterie, ben due.

Caratteristiche Tecniche

A livello estetico, le pannellature laterali in plexiglass , con le strisce arancioni a contrasto, conferiscono un tocco sportivo pur mantenendo un look minimale, ovviamente caratterizzato dall'ampio spazio cargo nella sezione posteriore, che sottolinea la sua destinazione d'uso familiare.

Il telaio a forma di trapezio, con manubrio pieghevole (non nelle manopole), si distingue per la linea pulita, che agevola sia la stabilità che il comfort di utilizzo. Il design poi presenta un scavalco ribassato , o Step-Thru per gli anglofoni (come la Eleglide T1 Step-Thru per intenderci), il quale rende più facile salire e scendere dalla sella.

La Engwe LE20 è una bici da carico con cambio Shimano a 7 velocità, progettata per trasportare carichi come bambini, pacchi o altre attrezzature, in modo comodo e sicuro. Riesce infatti a sopportare fino a 200 kg tra ciclista, passeggeri e carico.

Funzionalità

Infine, la batteria rimovibile con chiave non solo facilita la ricarica, ma rappresenta anche una sicurezza in più per quando si lascia la bici incustodita: come anticipato, ci sono due chiavi distinte , una per batteria.

Il portapacchi posteriore è robusto e pronto per ospitare seggiolini, carichi o accessori aggiuntivi, mentre il campanello e il pratico sistema di walk assist (attivabile tenendo premuto il pulsante -, che, come detto, non è sbloccabile come acceleratore) completano l'esperienza. Quest'ultimo è particolarmente utile quando si spinge la bici a mano in zone pedonali o su rampe, dato appunto il peso, permettendo di avanzare ad una velocità controllata senza fatica.

Il cavalletto , pur essendo stabilissimo, ha una posizione leggermente infelice che può interferire salendo sui marciapiede: non è poi il massimo della comodità nel posizionarlo, perché funziona un po' come quello di una moto, dunque è necessaria una bella spinta per attivarlo o per ripiegarlo.

Modalità di guida

La Engwe LE20 offre una serie di regolazioni ergonomiche, come la sella e il manubrio regolabili in altezza, pensate per adattarsi a ciclisti di diverse corporature. A livello di assistenza alla pedalata, ci sono cinque livelli tra cui scegliere, ognuno calibrato per rispondere alle esigenze di chi guida.

La particolarità di questa bici è il sensore di coppia da 100 Nm, che modula l'assistenza in base alla pressione esercitata sui pedali. Questo significa che la spinta non arriva improvvisamente o in modo brusco, ma si adatta in modo fluido e naturale al vostro ritmo. È come se il motore capisse esattamente quanto aiuto serve in ogni momento, creando un'esperienza di guida intuitiva e armoniosa.

Anche in salita, la LE20 si comporta bene: il motore centrale assicura una spinta costante, facilitando l'affrontare rampe fino al 20% senza sforzi eccessivi, specialmente ai livelli di assistenza più alti. Tuttavia, superata la soglia dei 25 km/h (il limite legale per l'assistenza in Europa), si nota che il motore si spegne e sarete voi a fare tutto il lavoro.

Il cambio a sette velocità Shimano compensa bene su terreni misti, permettendo di gestire agevolmente sia la pianura che le salite più impegnative.

Questo rende la LE20 molto versatile, adatta sia a un contesto cittadino che a percorsi extraurbani più sfidanti, pur mantenendo la facilità d'uso che ci si aspetta da una cargo bike.

La modalità walk assist, infine, rappresenta un'aggiunta molto pratica, consentendo di spingere la bici con facilità nei tratti pedonali o quando è carica di peso.