Recensione Engwe P20: questa bici elettrica pieghevole mi ha fatto sognare il futuro

La Engwe P20 è una di quelle bici elettriche pieghevoli che ti incuriosiscono subito. Almeno, con me l'ha fatto. In effetti promette molto, considerando che a meno di 1.000€ vi mette tra le mani un modello dal design che permette di richiuderla facilmente , senza però rinunciare alle prestazioni e all'affidabilità, quantomeno stando alla scheda tecnica. Potenzialmente potrebbe essere un validissimo esponente del settore, ma bisogna fare i conti con qualche compromesso, motivo per il quale vale la pena analizzarla nel dettaglio . Prima di buttarci nella mischia e vedere come si è comportata sotto il nostro torchio, avete già dato un'occhiata alla nostra guida sulle migliori bici elettriche economiche ? La aggiorniamo spesso, dunque tenetela sott'occhio.

Unboxing e Montaggio

Nonostante la semplicità delle operazioni, c'è un appunto da fare: il manuale di istruzioni fornito da Engwe, per andarci leggeri, non è affatto chiaro. I disegni stilizzati risultano poco intuitivi e non facilitano il processo di montaggio, soprattutto per chi non ha molta esperienza nel settore. Invece di affidarvi al manuale, il mio consiglio è di seguire direttamente il video di montaggio ufficiale preparato da Engwe : grazie alla sua chiarezza, è possibile completare l'intero assemblaggio in meno di un'ora direttamente con il kit di chiavi fornito in dotazione.

Caratteristiche Tecniche

Del resto pesa 18 chili e mezzo, non proprio pochi: non mi ci vedo a chiuderla e ad aprirla come farei con una tradizionale bici pieghevole senza batteria, ma il suo sistema ripieghevole è ben pensato , anche se richiede un po' di pratica per poter essere poi adoperato comodamente.

Altro aspetto interessante è il sistema di trasmissione a cinghia, che sostituisce la classica catena, con un motore da 250 W e pedalata assistita a 3 livelli, unita a velocità bloccata a 25 km/h, come da limite di legge in Italia. Tra l'altro, la cinghia ha i suoi punti forti: zero olio, meno manutenzione e in teoria potremmo dimenticarci di quei fastidiosi incidenti in cui rischi di sporcarti i pantaloni (ribadisco il "in teoria", perché io tendo a sporcarmi lo stesso).

È però una bici a marcia singola, e, sebbene questo comporti un peso minore ed un'ovvia semplicità di utilizzo, non potete aspettarvi una grande versatilità: vi parlerò meglio di questi aspetti nel paragrafo dedicato all'esperienza d'uso, ma per il momento vi basti sapere che non è una bici pensata per percorsi vari, per salite impegnative o per terreni differenti da quelli urbani.

Del resto, le ruote da 20'' x 1,95'' sono piccole, abbastanza strette da consentire però un movimento agile in città, ma non sono pensate in alcun modo per terreni accidentati.

Molto buoni invece i freni a disco idraulici: ho apprezzato la frenata, decisa e precisa.