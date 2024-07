Recensione EPOMAKER EK98: si può essere compatti anche con il tastierino

Una vita fa, quando ero proprio piccino, mi rifugiavo negli uffici dei miei zii dove lavoravano perché, semplicemente, avevano i PC. Mi piaceva giocarci, capire come funzionassero: da lì ho cominciato ad appassionarmi all' informatica , e ricordo ancora quanto mi facevano impazzire i floppy . Li impilavo uno ad uno, in base al colore, per fare la mia parte nell'ecosistema lavorativo. E poi c'erano i mouse con la "pallina" e soprattutto le tastiere , bianche ma tendenti al panna, un po' ingiallite dalle tante ditate picchiettate per fare polizze su polizze. E ora eccoci qui, con la EPOMAKER EK98 , che mi ha un po' ricordato quelle tastiere dell'ufficio nell'estetica, ma con quel tocco di modernità che tanto piace agli appassionati di questa firma, ormai spesso presente sulle nostre pagine.

Unboxing

Caratteristiche tecniche

Il layout è ANSI con tasti USA , quindi differente dal nostro (ISO), mentre il tasto Invio è allungato e privo della sua classica forma a L rovesciata, e la u accentata (ù). Se si utilizza il layout ITA sul sistema operativo in uso, è il tasto leggermente allungato posto subito sopra Invio. Non c'è il tasto per le parentesi angolari a sinistra, e di conseguenza lo Shift sinistro è più lungo. Il profilo poi è il classico CHERRY, quello più diffuso al mondo, nonché molto comodo nella digitazione.

Mancano alcuni pulsanti come Print , a cui la tastiera pone rimedio con le macro già integrate con la pressione del tasto Fn , ma fa capolino il tastierino numerico , solitamente grande assente. A proposito: il manuale di istruzioni riporta una tabella con tutte le macro già programmate, come i controlli multimediali.

La EPOMAKER EK98 è una tastiera meccanica hot-swappable con layout compatto 1800 (97 tasti), che riesce a includere la fila di tasti funzione e i tasti direzionali, oltre a 1.000 Hz di pooling rate in modalità cablata o Wi-Fi, scendendo a 125 Hz in Bluetooth.

Estetica, costruzione ed ergonomia

Tuttavia, è indubbiamente una tastiera solida, di quelle costruite con quell'attenzione ai dettagli che sono i modelli di alta fattura riescono a dare, grazie alla piastra in PC e alla schiuma in lattice che contribuiscono alla sensazione di ottima stabilità e un feedback tattile eccellente.

Come in altri modelli simili, poi, la retroilluminazione è poco più che un vezzo estetico , anche se non manca qualche funzione interessante, della quale vi parlerò nel paragrafo sull'autonomia. I copritasti non lasciano passare la luce dei LED sottostanti, rendendo la loro funzione puramente estetica. Risulta leggermente più brillante rispetto ad altri modelli grazie alla scelta dei colori, ma al buio è difficile distinguere i simboli sui tasti.

L'estetica della EK98 è particolarmente piacevole , elegante e ben progettata, con tasti di colore crema che conferiscono un aspetto a metà strada tra l'elegante e la nostalgia . Alcuni tasti si distinguono per il loro colore unico, come il tasto "Esc" in rosso, il tasto accanto al "Caps Lock" con un simbolo "A" rosso e il tasto "B" in blu, aggiungendo un tocco di personalità alla tastiera.

Prestazioni

La capacità di sostituire i tasti (con 3 o 5 pin) è un altro punto di forza, permettendo di personalizzare l'esperienza di digitazione. Gli switch possono essere facilmente sostituiti per adattarsi alle preferenze individuali, che si tratti di feedback tattile cliccabile o di una sensazione lineare più liscia: non a caso, la stessa è venduta in tre versioni diverse, con 3 switch differenti.

Funzionalità

La EPOMAKER EK98 non è compatibile con la web app gratuita VIA, a differenza di altri modelli EPOMAKER, poiché manca del file JSON necessario. Invece, l'azienda offre un software dedicato, EPOMAKER Driver : nonostante il nome possa trarre in inganno, questo programma non è un vero e proprio driver, bensì uno strumento per gestire macro, illuminazione e funzioni dei tasti. Disponibile solo in inglese, l'interfaccia del software è piuttosto raffazzonata e priva di alcune funzionalità utili, come la visualizzazione dell'autonomia della batteria.

Autonomia

La batteria di 3.000 mAh non è la più capiente rispetto ad altri modelli di EPOMAKER: non a caso, la EK98 non riesce ad accompagnare per un'intera settimana lavorativa in modalità wireless e con retroilluminazione attiva, bensì per circa 30 ore, non proprio il meglio che abbia offerto l'azienda.

Almeno, vi è una funzionalità simpatica dell'autonomia rimanente con la retroilluminazione, una delle poche che ritengo davvero utili. Premendo FN + Invio, si illumineranno i LED dei tasti da 1 a 10, a seconda della percentuale di batteria residua della tastiera. Ad esempio, se si illuminano i primi 6 tasti, significa che la batteria è al 60% della sua capacità.

Per ottimizzare l'autonomia, è possibile spegnere la retroilluminazione premendo FN + Backspace, estendendo significativamente la durata della batteria. Peccato che il software dedicato non presenti parametri di standby per ottimizzare ulteriormente il risparmio energetico.