Sembra incredibile che questa tastiera meccanica in metallo costi così poco: Epomaker Galaxy70 senza fili

Epomaker, un marchio sempre particolarmente prolifico nel mondo delle tastiere meccaniche , sta già da tempo cercando di proporre prodotti premium a prezzi sempre più umani. Qualche mese fa vi mostrammo due modelli che rientrano proprio in questa descrizione, Galaxy 80 e Hi75 , e nel frattempo Epomaker sta lavorando per proporre altre valide alternative che riescano a proporre al contempo sia miglioramenti che formati diversi , in modo da accontentare proprio tutti. Oggi scopriamo come se la cava Epomaker Galaxy70 e perché è sorprendente che costi così poco rispetto a ciò che offre.

Unboxing Epomaker Galaxy70

Vediamo il contenuto della confezione di vendita della Galaxy70. Oltre alla tastiera, troviamo manuale con tutte le scorciatoie da tastiera e le specifiche salienti, cavo USB per l'uso cablato, un paio di switch di ricambio, due tasti per rendere più macOS friendly la tastiera (il tasto Command e Option) e uno strumento per rimuovere copri tasto e switch meccanici.

Caratteristiche salienti

Premium al prezzo giusto

Soprattutto nella colorazione grigia, quella protagonista di questo articolo, Galaxy70 si presenta con linee morbide, curve e ricercate, con un look quasi retro adatto anche ad ambienti professionali. Il peso si fa sentire: 1,75 kg sono tanti , e appunto la sensazione è quella di aver comprato una tastiera pronta a resistere per anni anche alle sollecitazioni più pesanti. E in quanto a resistenza al tempo, il bello delle tastiere meccaniche è che è possibile cambiare tasti e switch meccanici donandogli nuova vita . A impreziosire il tutto c'è anche il potenziometro in metallo, una manopola che si trova in alto a destra utile a modificare il volume di sistema e anche a mutare del tutto l'audio in caso di bisogno.

Il feeling che si ha sfilando la Epomaker Galaxy70 dalla sua modesta confezione in cartone è quello di tenere per le mani un prodotto di alta qualità .

La cosa su cui volevamo porre enfasi è un'altra: la retro illuminazione. Ogni tasto ha un LED dedicato orientato verso sud, un particolare quest'ultimo che serve a migliorare la diffusione della luce. Il problema è che i tasti non lasciano passare la luce dei LED, e di conseguenza l'illuminazione è una caratteristica meramente estetica . Se dovete usare la tastiera in ufficio potete anche disattivare le luci e usarla senza fili con un'autonomia decisamente più alta, visto che quando lavorate non avete bisogno di luci che siano solo carine da un punto di vista estetico.

Occhio ai tasti. Ci siamo già soffermati sul layout ANSI USA che potrebbe essere limitante per qualcuno. Sappiate che una sfida fra ANSI e ISO (il formato nostrano) è abbastanza inutile: non ce n'è uno migliore dell'altro, ed è solo una questione di abitudine.

Ci eravamo lamentati della stessa cosa quando vi parlammo della Galaxy80 , quella che può essere definita una variante di questa da prendere comunque in considerazione. Con apposite scorciatoie da tastiera potete far sì che assuma un colore statico unico. Non potete spegnerlo perché ha una sua utilità: vi segnala quando la batteria sta per scaricarsi. Se inizia a lampeggiare di rosso , vi conviene metterla in carica al più presto per evitare di rimanere a secco.

L'unico elemento che un po' stona è una sottile barra LED che troviamo sopra le frecce direzionali. Dovrebbe teoricamente avere sia una funzione estetica, sia una sua utilità come LED di notifica. Esteticamente però fa un po' a pugni con il look complessivo della tastiera, molto ricercato e, nella colorazione grigia, anche retro.

Il feeling premium comunque non traspare solo dalla scocca in alluminio o dallo sportellino magnetico che ospita il ricevitore USB per usarla senza fili. Anche in fase di digitazione la tastiera è estremamente piacevole da utilizzare, con sonorità degne di prodotti ben più costosi . E con i modelli in metallo non è così banale come può sembrare. C'è da dire che Epomaker ha cercato in tutti i modi possibile di raggiungere questo risultato: ci sono guarnizioni in silicone, strati fonoassorbenti in schiuma PORON, ulteriori protezioni sul circuito stampato, switch meccanici e stabilizzatori già lubrificati e pronti all'uso.

Personalizzazione software

Abbiamo già visto come la Galaxy70 possa essere personalizzata da un punto di vista "fisico" (hardware). Si possono cambiare tasti, switch meccanici, volendo anche gli stabilizzatori, e i più esperti potrebbero anche smontarla del tutto e ottimizzarne ulteriormente gli interni. Lo stesso si può fare da un punto di vista software! Con l'apposito software scaricabile dal sito ufficiale, potete riprogrammare completamente la tastiera e adattarla alle vostre necessità. Da buona tastiera moderna, la Galaxy70 ha anche il tasto FN, che vi permette di accedere a uno "strato" ulteriore di tasti: potete ovvero creare tante combinazioni specifiche che si attivano con qualsiasi tasto combinato con FN. Già di suo la tastiera vanta alcune scorciatoie attivabili proprio con FN, come quelle per la gestione della retroilluminazione dei tasti o per cambiare il dispositivo in uso (fra quelli collegati in Bluetooth o Wi-Fi). Sempre da software si possono creare pattern di illuminazione dei tasti, personalizzare altri parametri d'uso e aggiornare eventualmente il firmware della tastiera.

Costo e alternative

Epomaker Galaxy70 al momento è disponibile sul sito ufficiale di Epomaker in 3 varianti di colore: Black Pink, con scocca nera, tasti neri e scritte rosa; Gray, ovvero la variante grigia che vedete ritratta in questo articolo; Blue, con tasti retro-illuminati di lato e scocca celeste. Il costo rimane lo stesso, e potete scegliere anche switch alternativi, ovvero HUANO Blossom Odyssey, molto simili in verità a quelli firmati Epomaker. Il prezzo è fissato a 99,99$, a cui dovete aggiungerci 22$ di tasse che vi permettono di non incappare in spese doganali. Il totale, 121,99$, è pari a circa 110€ al cambio attuale. Si tratta di un prezzo sorprendente per diversi motivi.

Fino all'anno scorso con una cifra del genere compravate una tastiera equivalente completamente in plastica, e non necessariamente dotata di tutte le caratteristiche troviamo a bordo della Galaxy70. Scomodando quelle in alluminio, si parla solitamente di prezzi che vanno dai 180€ in su, per raggiungere molto spesso anche i 250/280€.