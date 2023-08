Recensione EPOMAKER TH80-X: una tastiera meccanica affidabile dal look... particolare!

Torniamo a parlarvi di tastiere meccaniche di casa EPOMAKER. Ultimamente il marchio ha rilasciato tanti modelli interessanti, e tra questi c'è anche la EPOMAKER TH80-X , una evoluzione della TH80 Pro nonché variante più compatta della TH96. Come oramai vari modelli, anche questa è dotata di un piccolo display LCD e di un potenziometro, in questo caso molto, molto vistoso. Non voglio tediarvi oltre: vediamo insieme come se la cava all'atto pratico!

Video Prova

Unboxing EPOMAKER TH80-X

Caratteristiche tecniche

Come tutte le altre tastiere meccaniche della stessa EPOMAKER , o di marchi quali AKKO (tranne qualche piacevole eccezione ) di cui vi abbiamo parlato in passato, c'è un po' da farci l'abitudine, visto il posizionamento diverso dal solito di alcuni tasti. Il layout è ANSI con tasti USA , diverso quindi dal nostro ( ISO ), e anche per questo non adatto a tutti. Il tasto Invio è più piccolo, e la u accentata (ù), se si utilizza il layout ITA sul sistema operativo in utilizzo, è il tasto leggermente allungato posto subito sopra invio. Anche lo Shift di destra è più corto, visto che deve fare spazio alle frecce direzionali. Assente il tasto per le parentesi angolari sulla sinistra, e di conseguenza lo Shift di sinistra è più lungo.

Ammetto che è il primo modello che provo con keycap del genere, e il feeling non è affatto male. Nonostante siano in ABS, grazie alla loro natura double-shot risultano più leggibili, resistenti e premium. Non sono shine-through, di conseguenza la retro-illuminazione non va a illuminare lettere e simboli . Il font è particolare, molto futuristico e rotondeggiante, e sempre ben leggibile viste le dimensioni. Il colore di lettere, simboli e numeri è sempre nero. I tasti principali sono bianchi, con tasti funzione grigi o verde chiaro.

Buoni gli stabilizzatori, quasi sicuramente a marchio Gateron (anche se non specificato da nessuna parte) . Sono fissati alla piastra e sono dotati di paratie anti-polvere. C'è un po' troppo lubrificante (si nota bene), e i perfezionisti avranno quasi sicuramente voglia di smontare il tutto (facile, visto che sono a piastra), ripulire e rilubrificare con più delicatezza. Il rumore in digitazione è deciso e diverso da quello degli altri tasti, ma se non altro è sufficientemente gradevole. Nelle fessure della piastra all'altezza della barra spaziatrice ci sono inserti in poliuretano per ridurre ulteriormente il rumore.

Ci sono strati fonoassorbenti all'interno, anche se il fondo è per forza di cose più irregolare del solito per via della presenza della batteria. Anzi, delle batterie! Tra piastra e PCB c'è uno strato di silicone, e sul fondo troviamo un classico pad in poliuretano. Se avete voglia di migliorare la resa potreste valutare una tape mode. Non sono noti i socket della PCB, ma comunque sono hot-swappable, e di conseguenza potete anche cambiare gli switch in dotazione (anche a 5 pin). Ogni slot ha il suo LED RGB rivolto verso sud. Sempre a livello hardware, il polling rate è pari a 1.000 Hz in modalità cablata o in Wi-Fi .

Davvero particolare il potenziometro , soprattutto per via delle dimensioni. Circondato da un rivestimento metallico, non passa sicuramente inosservato. Il feedback è molto morbido, ma comunque capace di rotazioni brevi per cambiamenti di volume minimi. Subito sotto troviamo il piccolo display LCD . A cosa serve? Di base mostra ora, data, modalità di connessione, SO, se il CapsLock è attivo o meno e layer in utilizzo. Da software puoi poi essere personalizzato con immagini statiche, GIF o disegni in stile pixel-art fatti da voi direttamente sull'applicativo. Questo almeno a primo acchito: leggendo il manuale si scopre che ha alcune funzionalità in più, ma ve ne parlo nell'apposito paragrafo .

Il peso ammonta a 1.117 grammi . Come accennato non c'è una sola batteria, bensì due, per un totale di 8.000 mAh. Tantissimo, così potete scordarvi di caricarla per un bel po'!

Lato connettività la EPOMAKER TH80-X può essere utilizzata in tre diversi modi: cablata, grazie al cavo USB-C in dotazione (o qualsiasi altro cavo), via Bluetooth 5.0 o via Wi-Fi 2.4 GHz grazie all'apposito ricevitore che trovate sul retro della tastiera, subito sotto il piedino destro. Si possono collegare i 5 canonici dispositivi contemporaneamente: 3 in Bluetooth, 1 via dongle Wi-Fi e l'altro via cavo. Per quanto riguarda la compatibilità, la EPOMAKER TH80-X è utilizzabile su sistemi Windows e macOS (si cambia attraverso il potenziometro), e anche su dispositivi mobili tramite Bluetooth (o cablata su Android). La porta USB-C è posta sul lato destro ed è tranquillamente compatibile con vari tipi di cavo, anche alcuni di quelli personalizzati dotati di design più peculiari.

Estetica, costruzione ed ergonomia

EPOMAKER TH80-X è di quelle tastiere in grado di dividere drasticamente l'utenza . C'è a chi non piacerà per niente, chi invece ne tollera le linee e c'è invece chi la adorerà proprio per il suo essere diverso dal solito. Dove tanti produttori puntano più sulla geometria e la "rigidità", la TH80-X sposa invece linee morbide e curve, con un font speciale e con dettagli che saltano subito all'occhio (potenziometro gigante e display). Particolare anche la curva della scocca sul lato destro, che contribuisce al pari degli altri aspetti a donare al tutto un design diverso dal solito. Il look comunque è lo stesso della TH96, una versione 96% (con tastierino numerico quindi) che per diversi mesi è stata l'ammiraglia di casa EPOMAKER. Con i colori di questa versione può andare bene anche in un contesto di lavoro.

La retro-illuminazione, come spesso accade su modelli come questi, è sufficientemente inutile . Per quanto EPOMAKER si sia impegnata mettendo i LED verso SUD, con i tasti non shine-through vedrete molto poco, se non un effettino di luce che filtra fra i tasti. Il display LCD se non altro è sempre ben visibile.

Non ci sono viti a vista perché, come accennato, la struttura sta insieme grazie a un classico sistema a incastro. Buono il rumore emesso in digitazione. Un po' sgraziati gli stabilizzatori, ma ho sentito di peggio. Si sente comunque che ci sono soluzioni fonoassorbenti integrate nella scocca. Gli switch Gateron Black contribuiscono a rendere il suono dei tasti piacevole e ovattato, anche se come sempre c'è chi preferirà altri modelli ancora più ovattati. In definitiva non sarà resistente quanto una tastiera in alluminio, ma è comunque ben assemblata e fatta con criterio.

Come di consueto ho usato la tastiera per scrivere questa recensione per intero, usandola anche per sessioni di gioco a Overwatch 2, Baldur's Gate 3 e Ratchet & Clank: Rift Apart. Non è una tastiera gaming, ma si difende. I Gateron Black sono più duri dei lineari classici da gioco, ma in questo modo non premete pulsanti per errore nei momenti più concitati. Inoltre il polling rate a 1.000 Hz sia in Wi-Fi (non in Bluetooth però) che in cablato fanno sì che le performance siano nella media. È in scrittura però che dà davvero il meglio di sé. L'ho trovata comodissima: i tasti sono piacevoli da premere, il suono è deciso ma non troppo, la velocità di scrittura che riesco a mantenere è a dir poco ottima, e il feeling in generale è davvero, davvero buono.

Avrei voluto recensire prima la EPOMAKER Shadow-X, ma ho fatto l'errore, si fa per dire, di usare un po' questa per lavorare e non mi sono più fermato. Se il look non è un problema per voi, e non siete orecchi così fini da notare gli eventuali difetti sonori, la TH80-X è una gran compagna di lavoro e, perché no, di vita. Occhio ovviamente al layout ANSI USA diverso dal nostro ISO ITA, che implica un posizionamento e una dimensione diversa per alcuni tasti, e simboli diversi sulla fila dei numeri e accanto alle lettere.