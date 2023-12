Recensione Eufy RoboVac X8 Pro: due novità arrivano prima su questo medio gamma

Abbiamo scelto di provare questo X8 Pro di Eufy perché si è proposto come valida alternativa alla concorrenza più blasonata, grazie ad alcune novità e caratteristiche che non troviamo altrove. Partiamo "al contrario", parlando della base di ricarica e svuotamento automatica (presente solo nella versione SES su Amazon). Questa è la più compatta base di svuotamento che abbiamo mai avuto modo di provare. Non ha una base ed è composta dalla sola torre, compatta e non particolarmente alta. Si apre superiormente e all'interno il sacchetto dello sporco è posizionato in diagonale per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.

All'interno della confezione troviamo anche un piccolo tappetino in plastica circolare che va posizionato sotto alla base e va a coprire il pavimento nell'area in cui il robot si parcheggerà per la ricarica. Il suo scopo è quello di proteggere il pavimento nel caso vi dimenticaste il panno bagnato agganciato al robot dopo la pulizia. Lo svuotamento della polvere dal robot è efficace e anche dopo varie pulizie sono pochi i residui di polvere che rimangono nel robot.

Il sacchetto è abbastanza capiente: 2.5L.