Recensione Eufy X10 Omni Pro: un premium a metà prezzo?

Come si capisce subito dalla sua base di ricarica, questa integra anche i sistemi di svuotamento e di lavaggio, ormai caratteristici di praticamente tutti i robot di questa tipologia. La caratteristica distintiva è sicuramente che i contenitori dell'acqua pulita e dell'acqua sporca (entrambi da 3L ciascuno) sono parte integrante del design della base e quindi non necessitano di spazio ulteriore in cui essere alloggiati. Per farla breve: la base è strategicamente più compatta di altri concorrenti. È realizzata in un mix di plastiche opache nere e grige che trattengono un po' di polvere ma che si puliscono molto facilmente. La base di ricarica ha una piattaforma rialzata su cui il robot si parcheggia, per evitare che possa inumidire per errore il pavimento sottostante.

Sulla parte posteriore troviamo invece due moci ruotanti. La loro forma è pentagonale per riuscire a pulire meglio vicino ai bordi. Sul retro abbiamo il foro per il riempimento del serbatoio dell'acqua. Il robot infatti andrà a inumidire attivamente i panni durante il lavaggio in modo che questi siano sempre bagnati in modo uniforme.

Inferiormente abbiamo una spazzola laterale e una spazzola centrale in setole e gomma. È una concezione un po' più vecchia di altre spazzole interamente in gomma, ma integra comunque un sistema che va a disincagliare i capelli dalla spazzola durante la ricarica per far sì che rimanga sempre pulita.

Il robot aspirapolvere è più compatto di molti concorrenti e ha una forma leggermente più squadrata (che qualcuno definirebbe a "D") e sulla parte superiore ha la caratteristica torretta lidar per la mappatura della casa . Il coperchio si alza per lasciare accesso al cassetto della polvere, nel caso abbiate bisogno di cambiare il filtro all'interno. Frontalmente il paraurti protegge non solo i sensori di vicinanza, ma anche una telecamera rgb e un led per l'illuminazione degli ambienti bui. Questo X10 Omni Pro infatti integra un sistema di visione che permette di riconoscere gli oggetti ed evitare di urtarli.

Non ha la funzione per sganciare del tutto i moci in autonomia.

Eufy X10 Omni Pro ha un motore di aspirazione da 8.000 Pa , come molti dei top di gamma più recenti degli altri brand (venduti però anche al doppio del prezzo). L'aspirazione è a tutti gli effetti buona, soprattutto quella sui tappeti dove il robot aumenta la sua potenza in modo automatico. Buono anche il lavaggio, probabilmente grazie alla forza di 1 kg che il robot applica verso il pavimento. È una soluzione efficace, assieme alla possibilità di sollevarli di 12 millimetri quando riconosce di star salendo su un tappetto e anche assieme alla possibilità di effettuare un movimento oscillatorio vicino ai bordi per lavare il più possibile vicino ai bordi.

In termini di mappatura e navigazione ci sono luci e ombre. La mappatura è praticamente perfetta , ma la rappresentazione in mappa è un po' confusionaria , con stanze che graficamente vengono mostrate non divise da muri. Il robot poi naviga bene nello spazio, ma per la gestione tramite app non è il massimo. Migliorabile anche la gestione di alcuni angoli, che vengono "saltati" passandoci a qualche centimetro di distanza. Crediamo sia qualcosa di risolvibile via software, visto che succede solo in pochi casi sul totale della pulizia. Rasenta la perfezione invece il riconoscimento degli oggetti. Questo robot è praticamente l'unico che riesce a distinguere chiaramente uno sporco più grossolano da un piccolo oggetto, riuscendo ad aggirare il secondo e aspirare il primo. Riconosce perfettamente anche oggetti più piccoli e più bassi, cosa che tanti altri non fanno. Dall'app, se abilitate l'opzione, è poi possibile anche rivedere gli oggetti riconosciuti (ne riconosce più di 100).

L'applicazione è però nel complesso una delle più pulite e chiare in circolazione, senza fronzoli particolari e facile da consultare. È possibile pulire tutta la casa, oppure per zone o per stanze. C'è anche un'opzione per automatizzare totalmente le impostazioni e far sì che sia il robot a decidere per ogni luogo della casa. Ci sono anche delle opzioni "beta" che abilitano funzioni come il conteggio dell'acqua pulita residua e quello che vi permette di farvi seguire e avviare la pulizia in un determinato luogo senza mai usare l'app.

La pulizia è comunque nel complesso abbastanza veloce, nonostante, come tutti i robot di questo tipo, torni alla sua base per lavare i panni ciclicamente in modo da garantire la miglior pulizia. Anche l'aspirazione viene fatta più volte durante una singola pulizia, affinché la potenza di aspirazione non venga indebolita da un cassetto della polvere pieno. Alla fine del lavaggio entra in gioco anche l'asciugatura con aria calda a 45°.

I panni dopo 2-3 ore ne escono perfettamente asciutti e così anche la base interna. Questa può essere smontata e ha due parti interne lavabili con semplicità per semplificare la manutenzione sul lungo periodo.