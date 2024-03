Eureka è un marchio nuovo è che in tutta onestà non avevamo mai sentito prima di questo robot. Abbiamo però comunque voluto provarlo spinti dalla curiosità di un sistema di svuotamento nuovo in questo ambito. Il robot in colorazione nera si presenta come uno dei tantissimi prodotti di questo tipo: circolare in plastica opaca e con una (non troppo grande) torretta Lidar per la navigazione nello spazio. Sul frontale troviamo altri sensori di prossimità e un paraurti ammortizzato per poter assorbire gli urti con gli arredi. Inferiormente troviamo il cassetto per l'acqua e la polvere da poter estrarre, mentre inferiormente abbiamo una spazzola centrale (fatta di setole e gomma) due spazzole laterali per portare lo sporco verso la parte centrale e l'aggancio per un grande panno per il lavaggio.

Questo panno è del tipo classico, ovvero si inserisce scorrendo in una piastra in plastica e bloccandolo con un sistema di velcro a strap.

Non c'è un sistema di strofinamento o vibrazione attivo, ma abbiamo però un meccanismo capace di sollevare il panno da terra di un centimetro per cercare di evitare di bagnare i tappeti durante il lavaggio. L'altezza non come quella di altri top di gamma, ma è comunque una funzione che non troviamo solitamente in questa fascia di prezzo.

Il robot naviga abbastanza bene nello spazio e non abbiamo mai avuto problemi nel mappare la casa o nello spostarsi da una stanza all'altra. Benché la mappa sull'app contenga degli errori dovuti a delle approssimazioni di rappresentazione poi Eureka E10s si è spostato alla perfezione in giro per l'abitazione. Non ha un sistema raffinato di riconoscimento degli oggetti e potrebbe quindi cercare di trascinare quelli più piccoli. Meglio assicurarsi di avere la casa un minimo organizzata prima di iniziare la pulizia.