Recensione Eureka E20 Plus: senza sacchetti, ma è sufficiente?

Il robot aspirapolvere è ancora una volta circolare con una piccola torretta lidar sulla parte superiore. Frontalmente all'interno del paraurti è stato aggiunto un nuovo sensore laser chiamato Duo Detect AI 3D che dovrebbe permette di mappare meglio lo spazio e di riconoscere meglio gli oggetti. Dai nostri test la mappatura è in effetti particolarmente precisa (seppur mostrata in mappa in modo un po' più caotico) e abbiamo soprattutto notato come le mappe si aggiornino nel tempo quando un mobile o un grosso oggetto viene spostato.

Sul retro troviamo il panno piatto per il lavaggio. Questo è montato sotto al contenitore dell'acqua, che andrà di fatto riempito manualmente. Sempre manualmente andrà rimosso il panno del robot per lavarlo e riportarlo nelle condizioni originali dopo il suo utilizzo. In sostanza è la soluzione di trascinamento del panno bagnato che veniva utilizzato nei robot top di gamma agli albori della tecnologia di lavaggio. Oggi è una soluzione decisamente superata, accettabile nella fascia economica, ma non nella fascia media. Soprattutto perché la base non permette di lavare questo panno in automatico.

È comunque una soluzione che ha una sua efficacia, ma solo se il panno è stato lavato e solo per superfici non troppo grandi. Si può quindi magari pensare di usarlo solo per le stanze più sporche, come cucina e bagno. Non penseremmo comunque a questo come un robot lavapavimenti, ma piuttosto come di un robot con una modalità di pulizia ancora più profonda. Il panno si solleva di 1 centimetro per evitare di bagnare i tappeti. Si tratta di un sollevamento quindi solo minimo che potrebbe comunque far strusciare il panno con il bordo dei tappeti quando ci sale sopra.