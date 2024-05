Recensione Eureka J12 Ultra: quale sarà il prezzo giusto?

L'idea di questo robot è sicuramente più classica di E10s che avevamo provato (che non utilizzava sacchetti per la polvere) ma già al primo sguardo capiamo che dal punto di vista del design voglia in qualche modo differenziarsi dai concorrenti. La base è leggermente più stondata dei concorrenti ed è di media dimensione. Ma ci torneremo a breve.

Il robot aspirapolvere è di forma leggermente più squadrata del solito ma nel complesso è assimilabile ai suoi concorrenti per il formato. Sulla sua "testa" è presente la classica torretta Lidar, che è supportata dai sensori 3D frontali, posizionata curiosamente in modo leggermente decentrato, sempre all'interno del suo paraurti. È possibile accedere al cassetto della polvere aprendo il suo coperchio, ma probabilmente non vi servirà mai visto che parliamo di un prodotto con svuotamento automatico. Inferiormente abbiamo un sistema di doppie spazzole laterali, sempre più raro in questi robot aspirapolvere, che permette di spostare la polvere al centro per poi essere aspirata dal suo motore da 5.000 Pa posizionato ovviamente in prossimità della spazzola centrale, realizzata in gomma e setole.

Sia la spazzola che la potenza di aspirazione sono nella media. Eureka ha scelto di posizionarsi sul mercato "nel mezzo" e questi dettagli lo dimostrano. Posteriormente troviamo invece i due moci ruotanti di colore bianco. Sono molto ampi e si toccano al centro per non lasciare nessuna porzione di pavimento non lavata.