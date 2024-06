Recensione Eureka J20: la nuova generazione del lavaggio

Eureka è un'azienda che da molti anni è nel mondo della pulizia e di recente si è aperta anche al mondo dei robot aspirapolvere con soluzioni spesso molto originali. E questo J20 non è per niente da meno. A prima vista può sembrare un comune robot aspirapolvere con base di lavaggio, ma ci vuole poco per scoprire cosa c'è di diverso.

Basta sollevare il robot per accorgersi che questo è molto più pesante dei suoi precedessori e "avversari". Questo perché all'interno di J20 ci sono dei componenti ad oggi inediti. Partiamo dalla parte inferiore frontale dove troviamo una singola spazzola laterale, che però adesso è supportata da delle guide in gomma che servono a dirigere i detriti verso la parte centrale del robot e far sì che non possano essere inavvertitamente scagliati in giro per il pavimento. Ci sono poi i sensori anticaduta e di rilevamento dei tappeti, appena prima di arrivare alla spazzola centrale in gomma sotto al motore di aspirazione da 8.000 Pa .

Sul retro della parte inferiore di questo prodotto trovate però la vera novità di questo prodotto: si tratta di un panno di lavaggio in stile cingolato che viene fatto scorrere e che viene bagnato in continuazione con dall'acqua pulita. È molto largo, anche se non arriva ai bordi del robot e quindi dovrete considerare che la parte più vicina ai mobili o ai muri rimarrà inevitabilmente non lavata. Questo sistema è particolarmente innovativo perché riprende in parte quello di alcune scope lavapavimenti. Il rullo infatti applica una forza di 17N, pari ad un peso aggiuntivo di 1,7 kg sul rullo stesso. In coda al rullo c'è una sorta di raschietto che pulisce il rullo stesso. L'acqua sporca viene poi risucchiata in un contenitore dell'acqua sporca da 350ml.

Questa è una novità assoluta sui robot che abbiamo provato fino ad oggi. Il panno è quindi sempre pulito e gli "stop" alla base diventano quindi solo quelli periodici per riempire il serbatoio interno da 340 ml di acqua pulita. L'aspirazione è molto buona e il lavaggio è invece ottimo, tralasciando solo per il difetto del bordo laterale "scoperto".

Se come me avete dei tappeti capite bene che questo sistema non si sposa molto bene con una soluzione simile. Eureka ha previsto quindi un secondo rullo apposito. Questo è per metà "peloso" e per l'altra metà impermeabile. In questo modo quando il robot rileva un tappeto può comunque salirci sopra e bloccare il rullo nella posizione dove solo la metà impermeabile è esposta. In più ovviamente aumenterà la potenza di aspirazione. La sostituzione della spazzola non è delle più rapide, ma non è neanche complicata. Chi ha dei tappeti può valutare di usare più spesso il panno "completo" sporadicamente, per pulire anche i tappeti, quello "metà e metà".

Una soluzione di sollevamento del blocco cingolato sarebbe stata forse più pratica e automatica, ma scommettiamo che avrebbe fatto "volare" il prezzo alle stelle.

La navigazione nello spazio è buona e il robot riconosce bene gli oggetti sul pavimento, finché queste sono alte almeno 4,5 centimetri. Può superare anche soglie fino a 2,2 centimetri. Imperfetto nel riconoscere gli ostacoli in altezza. In un caso si è incastrato sotto ad un sanitario sospeso richiedendo un intervento manuale.