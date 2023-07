Evercross EV10K Pro recensione: il miglior monopattino sui 400€

Evercross EV10K Pro dispone di tutte le funzionalità in regola con il codice della strada. Vi è una luce posteriore, non regolabile nell'intensità, così come quella anteriore, che lampeggia ogni volta che si frena. Monta ovviamente delle frecce, anche se il loro posizionamento non è proprio il massimo della comodità. Sono disposte una sopra l'altra sulla destra del manubrio, non regolabile in altezza, e bisogna lasciare l'acceleratore per poterne premere una.

Ci sono però delle buone manopole gommate che restituiscono, insieme alla dotazione, un'ottima guidabilità, grazie alle sporgenze per appoggiare comodamente il palmo della mano.

Discorso a parte per il freno, l'unico, posto a sinistra, con il quale è possibile attivare sia il freno a disco posteriore, sia quello elettronico anteriore. La frenata è stabile, incisiva, ma la posizione è un po' scomoda, poiché troppo alta rispetto al manubrio e può risultare non ottimale per chi ha le mani piccole, anche perché il punto di attuazione è abbastanza profondo. D'altra parte, buono il campanello meccanico, che funziona bene, emette un suono squillante e fa il suo dovere.

Il potenziale vero lo si sblocca tramite l'app, le cui funzionalità, però, si possono attivare anche direttamente con i clic multipli sul pulsante d'accensione.