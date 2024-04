Fafrees è un nome inedito sulle nostre pagine, ma si occupa da anni di bici elettriche e altri prodotti per la mobilità sostenibile. Per questo abbiamo deciso di provare uno dei modelli più peculiari di questo marchio, la nuova Fafrees F20 Max , una fat bike elettrica molto versatile e ricca di funzionalità. Se volete sapere tutto su questa bici, tuffatevi nelle prossime sezioni e date un'occhiata alla video recensione in apertura.

Unboxing

La bici arriva in forma piegata , con sella e manubrio smontati. In due scatoline a parte trovate i pedali, i poggiapiedi posteriori e pochi altri accessori da montare manualmente. Inoltre, ci sono un ampio manuale d'istruzioni (in italiano) e altri documenti per garanzia e certificazione.

Fafrees F20 Max arriva in uno scatolone di cartone molto voluminoso e pesantissimo, oltre 40 kg. All'interno ci sono tutti i componenti della bici e gli accessori per il montaggio, ben protetti da generosi strati di materiale da imballaggio.

Montaggio

Invece, il problema delle pedane poggiapiedi non abbiamo potuto risolverlo. Il telaio della ruota posteriore dovrebbe presentare due piastre poste sulle parti inferiori delle staffe che collegano la ruota posteriore al blocco pedali. Sul nostro modello le piastre sono saldate invece sulla parte alta delle staffe, dunque le pedane possono sì essere montati ma in posizione sbagliata.

La staffa che regge la batteria era montata troppo in alto e non permetteva alla batteria di essere inserita correttamente nel suo alloggiamento. I pin della base di aggancio non riuscivano ad entrare completamente nella batteria e questo causava la mancanza di alimentazione per il display. In parole povere, la bici non poteva essere accesa. Sistemando la staffa e spostandola più in basso abbiamo risolto velocemente il problema e abbiamo potuto avviare correttamente la bici.

Bisogna segnalare una cosa importante. Sul modello di F20 Max che abbiamo provato alcuni elementi sono installati in modo sbagliato . In particolare due di questi ci hanno provocato problemi di non poco conto.

L'assemblaggio della Fafrees F20 Max è relativamente semplice, visto che la bici arriva già montata al 80% per così dire, rendendo più facile la vita degli acquirenti finali. Se volete dare uno sguardo veloce al montaggio, trovate tutta la procedura in questo video .

Caratteristiche Tecniche

Attenti al peso , perché è molto alto: siamo oltre i 31 kg , come altre fat bike ma ben più di una city bike, come può essere la Engwe P275 ST . Il motore potente riesce a far muovere la bici con agilità, ma se dovete spostarla a mano faticherete un po'.

Un po' di delusione, invece, per i due parafango e per le piccole pedane sulla ruota posteriore, che sono invece in plastica dura.

Nel complesso, però, l'estetica non è il massimo . Al netto dei gusti personali, gli elementi che compongono la F20 Max non sembrano essere molto in armonia tra loro, in particolare l'alloggiamento della batteria dietro alla sella. Sia chiaro, neanche la Engine X è una bici particolarmente bella, ma la batteria è nascosta nel telaio e gli elementi di design sono un po' più curati.

Funzionalità

Ricchissima la dotazione di accessori e funzionalità. Per prima cosa, citiamo nuovamente la possibilità di regolare rapidamente l'altezza sia del manubrio che della sella, cosa sempre molto comoda. Sulla forcella anteriore è integrato un ottimo ammortizzatore idraulico, mentre sotto la sella c'è un altro piccolo ammortizzatore meno efficace.

Altra particolarità molto interessante della Fafrees F20 Max è il doppio portapacchi. Sul fronte c'è un piccolo cestello in alluminio, mentre sul retro c'è un vero e proprio sedile, utile per trasportare carichi e passeggeri (ne riparleremo).

Entrambi sono removibili se non vi servono.

Sulla parte posteriore del telaio sono presenti anche le due pedane poggiapiedi in plastica, una per lato. Come detto, sul nostro modello la posizione di montaggio non è quella corretta, quindi risultano scomode sia per il guidatore – che rischia di toccarle col retro dei piedi mentre pedala – che per l'eventuale passeggero, perché sono troppo in alto.

Molto comodi i pedali, forse un po' stretti per chi ha un piede grande, ma molto resistenti. In più, possono essere ripiegati così da occupare meno spazio, una funzione aggiuntiva che abbiamo adorato.

Lo stesso non si può dire per il cavalletto, ricoperto in gomma e molto spesso. La solidità non è eccezionale ma riesce comunque a reggere il peso (alto) della bici. Da notare che, quando si appoggia la bici al cavalletto, la posizione è molto inclinata.

Sul fronte c'è un bel faretto LED bianco e sul retro una luce rossa che indica la frenata, mentre sui raggi delle ruote troviamo i riflettori arancioni.

La chiave fornita in confezione (in doppia copia) serve sia per accendere la bici che per sbloccare la batteria e poterla rimuovere. Abbiamo dunque anche un modo semplice e veloce per proteggere la bici stessa, che non può essere accesa senza chiave.