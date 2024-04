Una sedia elegante e regolabile per la casa e per l'ufficio

Unboxing

FlexiSpot BS12 Pro arriva in una confezione abbastanza compatta per le sue dimensioni, anche se molto pesante. All'interno trovate tutti gli elementi della sedia, tutti smontati: sedile, schienale, poggiatesta, due braccioli, il pistone centrale, il telaio per le ruote e le 5 ruote da inserire. Sono compresi nel pacchetto anche un manuale utente con sezione in italiano e tutti gli accessori per il montaggio: le viti, una piccola chiave inglese e due chiavi a brugola. Ogni pezzo è inserito in una bustina di plastica per la protezione. Nello scatolone ci sono alcuni fogli di materiale d'imballaggio, ma la protezione per gli elementi della sedia ci è sembrata un po' scarsa. Altri marchi (Secretlab, Vertagear, Corsair) usano molto più imballaggio in confezione, offrendo un'esperienza di unboxing molto più curata.

Montaggio

Il montaggio della FlexiSpot BS12 Pro è leggermente più complesso rispetto a quello delle sedie da gaming che abbiamo provato più di recente. Questo si deve soprattutto ai tanti pezzi da assemblare, che arrivano tutti smontati all'interno della confezione. Sia chiaro: non è un grande scoglio da superare, semplicemente ci vuole un pizzico d'impegno (e di tempo) in più. Tutti i passaggi sono spiegati nel manuale d'istruzioni fornito in confezione. Una volta tirati fuori dalla confezione tutti i pezzi, si parte montando lo schienale sul sedile, usando le tre viti più grosse. Poi si aggiungono i due bracciali, ai lati del sedile, con altre tre viti per lato. Si passa poi a inserire le cinque ruote sul telaio inferiore, che vanno spinte nei rispettivi alloggiamenti. Al centro del telaio delle ruote si mette il pistone, e sopra di esso si inserisce il sedile con lo schienale già montato. A questo punto manca solo il tocco finale, che è il poggiatesta, da montare con altre due viti. Il tempo di montaggio può variare a seconda della vostra manualità, ma in media ci vogliono circa 15 minuti. Come sempre, è consigliabile fare questi passaggi in due, per ottimizzare il processo e ridurre lo sforzo.

Design e Ergonomia

Intervallo altezza (Sedia) : 103,5 - 112 cm

: 103,5 - 112 cm Intervallo altezza (Poggiatesta) : 120 - 160 mm

: 120 - 160 mm Dimensioni seduta : 49 x 51 cm

: 49 x 51 cm Larghezza schienale : 49 cm

: 49 cm Intervallo regolazione poggiatesta : 4 cm

: 4 cm Inclinazione : 90° - 135°

: 90° - 135° Carico massimo : 250 kg

: 250 kg Numero rotelle : 5

: 5 Materiale rotelle: 100% poliestere

FlexiSpot BS12 Pro è una sedia distinta, elegantissima. Il suo stile sobrio è la prima cosa che si nota quando la si guarda. Fa bella figura in qualsiasi postazione, anche vicino a scrivanie di alta qualità. Estetica a parte, la qualità costruttiva è buona, sebbene non sia eccellente. Il telaio è realizzato in plastica, sicuramente un materiale meno robusto rispetto all'acciaio usato da altri marchi, ma durante la nostra prova ha mostrato buona solidità. Sullo schienale e sul sedile c'è un rivestimento in tessuto Wintex Mesh, materiale traspirante e molto piacevole al tatto. Il meccanismo che regola sedile è schienale è realizzato da Donati, azienda italiana al top per questo tipo di elementi. Le ruote sono di poliestere, non acciaio.

Funzionalità

Il segreto della FlexiSpot BS12 Pro è la sua grandissima versatilità. Questo modello ha una vasta serie di regolazioni possibili, sia per lo schienale che per la seduta, passando anche per braccioli e poggiatesta. I controlli principali sono sul lato destro del sedile, con tre leve che permettono di regolare l'altezza della sedia, il blocco dell'inclinazione e la profondità della seduta. Con la manopola in basso si può invece scegliere la resistenza all'inclinazione.

(a) Regolazione dell'altezza

(b) Blocco dell'inclinazione del retro

(c) Regolazione della profondità della seduta

Sul retro dello schienale è presente il supporto lombare regolabile, che ha uno spessore fisso ma può essere spostato in alto e in basso. Non è dunque tridimensionale come quello delle Secretlab TITAN Evo, anche se funziona molto bene e garantisce un supporto adeguato. Anche il poggiatesta è regolabile in altezza e aiuta molto per chi sta tante ore seduto. Usare la sedia con una postura corretta e con la testa appoggiata al poggiatesta permette di evitare problemi e dolori a collo, spalle e schiena. Infine ci sono i braccioli, che usano un meccanismo 3D e si possono regolare in altezza e in rotazione. Anche in questo caso, un piccolo passo indietro rispetto ai braccioli usati dalla già citata Secretlab TITAN Evo e dalla Vertagear SL5800, che hanno un meccanismo 4D.

Esperienza d'uso

Ad esclusione del rivestimento e del meccanismo d'inclinazione Donati, la BS12 Pro non usa materiali premium o soluzioni tecniche particolarmente sofisticate. Eppure l'esperienza d'uso è sempre molto piacevole. L'ergonomia è ottima grazie soprattutto allo schienale accogliente, che gestisce bene la pressione del corpo e distribuisce il peso in maniera uniforme. La seduta è abbastanza morbida e confortevole: la possibilità di poterla spostare più avanti o più indietro tramite la levetta laterale è un valore aggiunto da non sottovalutare. Meno performante il supporto lombare, che può essere regolato solo in alto e in basso. Da questo punto di vista la BS12 Pro non spicca, è molto meno performante e personalizzabile di modelli come Secretlab TITAN Evo e Sihoo Doro S300. Segnaliamo anche che il poggiatesta è molto funzionale, anche se ha un meccanismo di regolazione troppo duro. Perfettamente fluido, invece, il meccanismo d'inclinazione, anche questo molto utile da avere. Tutto considerato, FlexiSpot BS12 Pro è assolutamente promossa dal punto di vista della comodità, per certi versi meglio delle aspettative.

Prezzo

FlexiSpot BS12 Pro ha un prezzo di listino pari a 499,99€ e si può acquistare sul sito ufficiale dell'azienda a questo indirizzo. Acquistandola direttamente dal sito ufficiale avete diritto a 5 anni di garanzia e alla spedizione gratuita e rapida (circa 2-7 giorni). Il costo è dunque in linea con alcune sedie da gaming e professionali di fascia alta, in particolare rispetto a modelli come Secretlab TITAN Evo e Vertagear SL5800. Costa invece nettamente di più (899€) la Sihoo Doro S300 che abbiamo provato recentemente e che ha funzionalità più estreme di questo modello FlexiSpot. Considerando la versatilità, l'eleganza e la comodità, la BS12 Pro vale quello che costa ed è, per certi versi, anche più conveniente di modelli con caratteristiche similari. I materiali utilizzati non sono tra i più pregiati in circolazione, ma se non siete maniaci dell'acciaio questa è comunque una sedia molto solida.

Il sample per questa recensione è stato fornito da FlexiSpot, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso economico.

Giudizio Finale FlexiSpot BS12 Pro FlexiSpot BS12 Pro è la sedia giusta per chi vuole tanta comodità racchiusa in uno stile sobrio, senza orpelli, minimale. E lo diciamo in tono positivo, perché quest'estetica fornisce un'eleganza discreta che sta bene in qualsiasi tipo d'ambiente, dall'ufficio moderno alle case più rustiche. L'uso di materiali poco pregiati per il telaio ci lascia qualche dubbio sulla longevità a lungo termine, ma la solidità è buona e potete regolare tantissimi parametri per gestire l'ergonomia. Il vero punto critico è il supporto lombare, meno efficace di altri modelli della stessa fascia. Se però questo elemento non è tra le vostre priorità, su tutto il resto la BS12 Pro si fa valere alla grande. Voto finale FlexiSpot BS12 Pro Pro Design sobrio e versatile

