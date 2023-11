Recensione FlexiSpot E7-PRO: a che serve una scrivania con altezza regolabile?

Dopo un paio di settimane di utilizzo non voglio usare l'abusata frase non tornerei più indietro , però non posso negare che lavorare in piedi un paio di ore al giorno mi sembra stia dando benefici schiena, permettendomi di allungarmi un po' e alleviare lo stress. Se quindi vi state chiedendo com'è fatta, come funziona e come si comporta questa scrivania con altezza regolabile, continuate a leggere la recensione.

Considerando che passo almeno otto ore al giorno a lavorare al PC e che non sono esattamente uno sportivo, capita spesso che mi senta un po' incriccato, specialmente con la schiena. Dopo aver cercato un po' i benefici del lavorare in piedi, ho quindi accettato di provare FlexiSpot E7-Pro , abbinata alla sedia ergonomica BS12-PRO (che ha affiancato la mia amata Varier , che continuo a usare ogni tanto).

Prima di essere contattato da FlexiSpot , non avevo mai sentito l'esigenza di avere una scrivania con altezza regolabile. Dopotutto, chi ha bisogno di modificare l'altezza della propria scrivania, e perché? Il perché è presto detto: perché un piano con altezza regolabile può essere usata sia come normale scrivania, che come standing desk , ossia una scrivania da cui lavorare in piedi.

Unboxing e montaggio

Per questo motivo, ordinando una scrivania FlexiSpot, dovete sapere che verrete sommersi dagli scatoli: ogni componente arriva in un pacco a sé e, se come nel mio caso alcuni pacchi arrivano a distanza di una settimana dai primi, preparatevi all'idea di avere un po' di scatole accumulate in un angolo.

Uno dei punti di forza di FlexiSpot è sicuramente la flessibilità: ci sono tantissime opzioni disponibili per configurare al meglio la propria scrivania, per materiali, dimensioni e accessori. Ad esempio, è anche possibile acquistare solo la struttura per poi fissarla a un piano di lavoro già esistente, se ne avete uno.

Una volta ricevuti tutti i pacchi, montare la scrivania è un'operazione relativamente semplice. Le istruzioni sono chiare (ci sono anche in italiano) e delle etichette colorate e ben evidenti ci hanno aiutato a collegare immediatamente i connettori correttamente. Inoltre, all'interno della confezione troverete tutto quel che serve per un basilare cable management, inclusa una canalina portacavi e un rotolo di velcro con cui raccogliere i cavi.

Dato che il telaio E7-Pro può essere adattato a diversi piani (e, viceversa, i piano è compatibile con telai diversi), sia sulla struttura che sul piano in legno ci sono molti indicatori (ad esempio i piccoli fori per segnare la posizione in cui fissare le viti autofilettanti) più di quelli necessari, ma le istruzioni sono chiare e basta un minimo di attenzione per fare tutto correttamente.

Al contrario, purtroppo non ci sono "indicatori" per dove fissare le viti per il passacavi e per gli eventuali altri accessori (opzionali), che possono essere posizionati liberamente. Passacavi e accessori si fissano quindi dove volete con le viti autofilettanti: fate attenzione a calcolare bene la posizione o potreste trovarvi (come me), con due piccoli buchi non necessari sotto la scrivania (nell'entusiasmo del montaggio, avevo preso male le misure).

In ogni caso, nel giro di poco più di due ore siamo riusciti a montare il tutto, inclusi tutti gli accessori che FlexiSpot mi ha fornito.

Parlo al plurale perché per l'operazione sono stato aiutato da un amico, che è una cosa che vi consiglio caldamente: la struttura di questa FlexiSpot E7-Pro è molto pesante (quasi 40 Kg) e una mano in più è necessaria, soprattutto per ribaltare la scrivania una volta montata (il montaggio avviene infatti "sottosopra", col piano poggiato a terra).

Nella confezione troverete un unico strumento per il montaggio (che include brugole e cacciavite), ma vi consiglio caldamente di armarvi di avvitatore elettrico, perché il legno è molto solido e si fa fatica a fissare le viti a mano.