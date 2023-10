Non si tratta di un portatile per nerd smanettoni, ma di un prodotto che vuole sdoganare un nuovo modo di approcciarsi ai notebook, con vantaggi sia ambientali che economici , nel lungo periodo. Di questo e altro parleremo nella recensione di Framework Laptop 13 , ma ricordate di guardare anche il video qui sopra perché non c'è modo migliore di capire quanto sia unico questo modello che non vederlo assemblare .

In un mondo di portatili tutti uguali , Framework ha deciso di fare qualcosa di unico: puntare sulla strada della modularità e della riparabilità . L'azienda californiana, da poco sbarcata in Italia, propone infatti due modelli, uno da 13 (in prova) e uno da 16 pollici, entrambi caratterizzati dalla possibilità di essere aggiornati nell'hardware alla stregua di un PC desktop, cambiano i singoli componenti, con relativa facilità.

Unboxing

Niente manuali, quelli stanno tutti online , com'è giusto che sia. Del resto il processo di assemblaggio non richiede particolari conoscenze, ma solo tanta attenzione, e comunque, per chi non se la sentisse, che c'è anche la versione pre-assemblata .

È anche possibile che abbiate più porte a disposizione di quelle che possono fisicamente stare sul portatile, ma è anche questo il bello: una Ethernet magari non vi serve sempre, ma in caso di necessità potete fare lo swap al volo e sostituirla a una porta inutilizzata.

L'unboxing di Framework Laptop 13, in particolare della DIY Edition , è altamente soddisfacente. All'interno, come avrete visto dal video, troverete un sacco di scatole (tutte in materiali riciclati e riciclabili), con le varie componenti del notebook tutte pronte da assemblare.

Qualità Costruttiva

Non è facile giudicare la qualità costruttiva di un laptop così diverso dall'ordinario.

Sì perché se lo paragoniamo a un modello qualsiasi, Framework Laptop 13 è un po' spesso e un po' pesantino, con 1.342 grammi sul piatto della nostra bilancia, che per un 13 pollici non sono proprio pochi.

Alcune finiture poi possono essere migliorate, in particolare la cornice attorno al display è tutta in plastica (che però potete scegliere fra tanti colori diversi), e i due pulsanti che ci sono per silenziare il microfono e disabilitare la webcam non sono sempre impeccabili (troppo a filo di scocca, a volte un po' duri, e sempre realizzati in plastica). Anche le viti torx vanno trattate con attenzione, perché hanno una filettatura un po' delicata, ed essendo un portatile fatto per essere montato e smontato è meglio non stringerle troppo, e il cable management all'interno della scocca non è sempre impeccabile, e può richiedere un po' di accortezza nel montaggio della cornice e della tastiera.

Questo non per scoraggiare chi lo voglia assemblare da solo, ma per sottolineare che comunque non è un'operazione del tutto priva di rischi, e se non ve la sentiste la versione pre-assemblata è comunque una strada che non preclude alcun aggiornamento futuro, e che almeno vi metterà in mano un laptop subito pronto.

Detto questo però, bisogna senz'altro lodare il fatto che si tratta di un portatile unico al mondo, che può essere smontato in ogni suo componente con relativa facilità, tanto da guadagnarsi un incredibile punteggio di riparabilità di 10 su 10 da iFixit. La sua scocca è inoltre in metallo, molto solida, e non teme flessioni né scricchiolii, e non ci sono gap visibili tra le sue due metà.

E già che parliamo di materiali, la cover superiore è fatta al 75% in alluminio riciclato pre-consumo, il case è al 50% in alluminio riciclato post-consumo, e le parti in plastica sono al 30% riciclate post-consumo.

La spedizione è completamente a impatto zero.

Il portatile è anche ben bilanciato, si apre con un dito, ha un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione (ma non una fotocamera compatibile con Windows Hello), e presenta 4 moduli estraibili laterali, che vi permettono non solo di cambiare porte a seconda della vostre esigenze, ma anche di collocarle sul fianco dove vi fanno più comodo.

Si aprirebbe poi tutto un capitolo a parte sui rifiuti elettronici. Qui abbiamo un portatile del quale potete non solo aggiornare, ma anche riutilizzare, la maggior parte dei componenti. Se, ad esempio, un domani voleste cambiare la scheda madre, potete far diventare la vecchia un mini PC: basta stampando / acquistare un case dedicato! E il giorno in cui avrete bisogno di un upgrade hardware non dovrete buttare via tutto il resto, ma solo cambiare ciò che vi occorre.

Alla faccia di chi continua a produrre nuovi modelli ogni anno insomma, nei quali non puoi cambiare una virgola, Framework parte da una base aggiornabile nel tempo: c'è una bella differenza!