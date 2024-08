Il secondo notebook di Framework è uguale ma diverso dal primo modello che abbiamo recensito ormai lo scorso anno . Rimane ovviamente la sua elevatissima riparabilità , ma a essa si aggiunge anche una componente di modularità , in particolar modo per quanto riguarda la tastiera. Viene però completamente rivisto l'accesso ai componenti interni, e per la prima volta c'è anche la possibilità di utilizzare o meno una grafica discreta.

Costruzione

Framework ha proseguito la sua missione di riparabilità con il Laptop 16, un progetto per certi versi ancora più ambizioso del precedente Laptop 13. L'azienda non si è limitata infatti a ingrandire lo stesso concetto, ma lo ha completamente rivisto. Framework Laptop 16 ha infatti pochi punti in comune con il suo predecessore, e molte novità.

Partendo idealmente dall'alto e andando verso la base, lo schermo è stato ingrandito, ma è rimasto sempre in 3:2. Al contempo però non si può più piegare a 180°, ma solo fino a 150° circa. E la cornice attorno al display, che è sempre personalizzabile, è ora ancora più visibile, soprattutto nella parte inferiore. E per quanto carina sia l'idea di poterla cambiare e di poterne scegliere il colore, un'ampia cornice in plastica dà sempre un'idea un po' cheap. Essendo inoltre più grande, lo schermo flette anche più facilmente se sottoposto a torsione, ma per fortuna le cerniere sono abbastanza rigide da non farlo traballare facilmente.

La parte della tastiera è, per la prima volta in assoluto, completamente personalizzabile. In che senso? Non solo è possibile scegliere il layout della tastiera (c'è anche quello ITA), ma soprattutto è possibile disporla come vuole l'utente. Ad esempio, possiamo riposizionarla sulla sinistra, mettendole a fianco un tastierino numerico, o un blocco di tasti RGB per le macro, o anche dei semplici spaziatori o addirittura una striscia di LED bianchi.

Allo stesso modo anche la parte subito sotto, con il touchpad, può seguire (o meno) gli spostamenti della tastiera. Di fatto sono 6 moduli in tutto, riposizionabili a piacimento dell'utente, e riconfigurabili a seconda delle proprie esigenze. Il difetto? Le intersezioni tra le varie parti non sono perfette, ed è praticamente impossibile che lo siano.

Continuando a "scavare", siccome tutta questa parte è attaccata magneticamente, è anche piuttosto facile rimuoverla, e al di sotto troviamo una piastra metallica fissata con 16 viti torx (cacciavite incluso in confezione), che permette di accedere "al cuore" del portatile vero e proprio.

Qui è possibile andare a installare la RAM (massimo due banchi), o gli SSD (massimo 2 anche loro) o ancora possiamo cambiare l'intera scheda madre (e con essa il processore). In realtà, andando a scavare nello store di Framework, ci si accorge che ogni componente è sostituibile, dalle heat pipe alla webcam. Non a caso parliamo di un portatile che ha un punteggio di riparabilità di 10 su 10 secondo iFixit.