Torniamo a parlare di fotocamere medio formato con la nuova Fujifilm GFX100S II , erede diretta della GFX100S lanciata nel 2021. I tre anni di distanza tra i due modelli hanno permesso a Fujifilm di raffinare al meglio la formula del "medio formato compatto", ma ad una veloce occhiata non vi accorgerete delle differenze. Eppure le novità ci sono su questa 100S II, dunque vediamole insieme e capiamo quanto vale la pena investire su una macchina come questa, costosissima e potentissima .

Unboxing

Il set è quasi completo, manca solo un caricabatteria esterno per renderlo perfetto. Per una macchina di fascia alta come questa ci si aspetta una confezione top gamma, dunque brava Fujifilm ad aver incluso quasi tutto l'occorrente.

Design e Ergonomia

A vederla da fuori, Fujifilm GFX100S II ha lo stesso design della GFX100S di prima generazione. L'unica differenza apprezzabile è il nuovo rivestimento BISHAMON-TEX usato per coprire la maggior parte del corpo macchina, che aumenta il grip e dà una bella sensazione tra le mani.

Per il resto, i due modelli sono praticamente identici, ma non è una cattiva notizia. La disposizione dei tasti e delle ghiere è comoda, i connettori e gli slot delle memorie sono in posizione perfetta, l'iconico display monocromatico superiore può essere molto utile. Il corpo in lega di magnesio è completamente tropicalizzato e tutte le porte sono nascoste all'interno di appositi pannelli in plastica.

Se vogliamo andare a fare le pulci all'ergonomia, il feedback fornito dalle ghiere e dai pulsanti non è il massimo. In particolare, lo stick per posteriore continua a non convincerci – esattamente come sul primo modello – e poteva essere migliorato. Sia chiaro che parliamo di difetti minori, ma dopo aver provato un'altra top gamma come la Sony A9 III è difficile non notare queste piccolezze.

Discorso particolare quello sulle dimensioni, che sono le stesse della prima GFX100S, ma il peso è diminuito di circa 20 grammi.

Una buona notizia, anche se speravamo in una riduzione maggiore. Portarsi al collo – o forse meglio in spalla – una macchina del genere è comunque una fatica alla lunga.

In ogni caso, la GFX100S II è comunque più piccola e più leggera della sorella GFX100 II (senza S), che pesa circa 150 grammi in più ed ha un corpo più massiccio. La differenza non è così marginale, tant'è che proprio questo è il modello più leggero dell'intera gamma GFX.