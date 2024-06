Recensione Fujifilm Instax Mini 99: la miglior istantanea analogica

Nel design questa fotocamera è nel complesso semplice e simile ai suoi predecessori. È interamente in plastica nera e non è disponibile in altri colori. Frontalmente troviamo la ghiera di accensione che fa anche uscire l'obiettivo. Questa può essere regolata su tre livelli, per una messa a fuoco diversa . Da 3 metri a infinito, da 60 centimetri a 3 metri e da 30 a 60 centimetri, per una sorta di modalità macro. Sempre sull'obiettivo è poi presente un piccolo interruttore che fa coprire parte dell'otturatore con delle lamelle per forzare la creazione di un effetto vignettatura. Sempre frontalmente troviamo l'illuminatore, il tasto di scatto, il mirino e il flash.

Se due di questi sono auto esplicativi, mode permette di attivare la modalità di scatto al chiuso, lo scatto in modalità azione, la doppia esposizione e la posa B. Aprendo lo sportello principale troviamo l'alloggiamento per le pellicole in formato Mini. Subito sotto ci sono quattro led colorati che servono per attivare gli effetti di cui parleremo a breve.

Dalla parte opposta è presente uno sportellino per la batteria che per fortuna è ricaricabile tramite la base inclusa in confezione, dotata di porta USB-C. C'è poi un piccolo display a cristalli liquidi che mostra lo stato della carica, le pose rimaste e le varie impostazioni possibili. Queste sono gestibili tramite tre tasti: mode, selftimer e flash.

Sulla parte superiore infatti ci sono due ghiere: al centro di una di queste troviamo un comodo secondo tasto di scatto. La prima ghiera permette di correggere l'esposizione, con 5 livelli complessivi. L'altra, quella forse più unica, permette invece di attivare uno dei 6 effetti a disposizione : Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia, e Light Leak. Ciascuno con una resa molto diversa e molto caratteristica. Noi abbiamo amato in particolare l'ultimo. Peccato solo che la descrizione di questi effetti tramite iniziali richieda un po' di esercizio mnemonico. Non c'è poi un blocco per queste ghiere e potrebbe succedere di spostarle per errore e scattare quindi con un effetto al momento non desiderato.

Come sempre con il formato Instax Mini si tratta di un tipo di pellicola che si sviluppa nei minuto subito successivi allo scatto e sarà necessario avere quindi un minimo di pazienza per vedere il risultato. Ma fa ovviamente parte del gioco. La qualità è fra le migliori in assoluto che abbiamo avuto modo di vedere per il formato Mini. Non vi aspettate ovviamente foto di livello smartphone, non è questo lo scopo, ma se indovinerete (grazie a un po' di pratica) la messa a fuoco e la correzione dell'esposizione giuste avrete degli scatti "fisici" impareggiabili.

A conclusione aggiungiamo come la fotocamera abbia anche un attacco a vite per il cavalletto. La batteria nel nostro caso ci ha permetto di fare oltre 50 scatti pur mostrando sempre il massimo livello di carica.

Fujifilm Instax Mini 99 ha un prezzo di 199€ (la trovate anche su Amazon). Decisamente non pochi per una fotocamera istantanea.

Si può spendere anche meno della metà per delle fotocamere Instax Mini, ma nessuna di queste ha tutte le funzionalità (e quindi le possibilità) che questa Mini 99 offre nel suo corpo. Rimane poi sempre la questione pellicole che oggi ancora hanno un prezzo non proprio allettante, attorno ai 0,90€ a foto. Fujifilm però sta lavorando per far abbassare il prezzo.