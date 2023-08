Recensione Fujifilm Instax SQ40: il formato Polaroid spendendo meno

Fujifilm torna sul mercato con una nuova fotocamera istantanea. Si tratta della Instax SQ40. Instax è ovviamente il formato "simil Polaroid" che Fujifilm ha riportato in voga e SQ indica chiaramente che si tratta di un modello che scatta foto nel formato quadrato. SQ40 non è una fotocamera compatta, ma considerando le dimensioni delle cartucce era praticamente impossibile fare meglio di così. È realizzata in plastica con una finitura simil pelle che è molto piacevole al tocco. La plastica così non è mai scivolosa e non si riempie di impronte, neanche nelle giornate di utilizzo più intenso. Nella confezione sono incluse due batterie (formato CR2) e il laccetto da collo con gancio e sgancio rapido. Il lato inferiore della SQ40 non ha il foro per avvitare un cavalletto ma è piatta per poter essere poggiata su di un piano. Se però pensavate di poter usare l'autoscatto vi sbagliavate. Si tratta di un modello molto semplice e pertanto ogni funzionalità aggiuntiva non è stata inclusa in questo modello.

Lateralmente abbiamo gli anelli per il laccetto e superiormente abbiamo il foro di espulsione delle foto appena scattate. Ogni scatto, una foto. Essendo puramente analogica, non c'è altra opzione. Sul retro troviamo il cassettino per installare nuove pellicole (la cartucce hanno 10 pose ciascuna), il contatore degli scatti rimanenti e l'alloggiamento per le batterie. È presente anche il mirino, che essendo ottico presuppone un minimo di scostamento nello scatto finale, ma si impara velocemente. Frontalmente è presente il flash, il tasto di scatto e la ghiera del sensore, che include anche un piccolo specchietto selfie per essere sicuri (più o meno) di essere inquadrati. Ruotandola la fotocamera si accende e l'obiettivo da 65mm è pronto a scattare. La messa a fuoco corretta è da 50 cm all'infinito, ma se siete più vicini potete mettere la modalità selfie che mette a fuoco da 30 a 50 centimetri. Il flash non si può disattivare e su questo tipo di fotocamera è abbastanza un classico. Questo perché il sensore non cattura abbastanza luce, neanche di giorno, per fare foto non mosse senza il flash. Non è un grande problema, se la scena alle spalle del soggetto è ben illuminata l'immagine sarà ben illuminata e senza "sbavature". Nel complesso i risultati di questa SQ40 ci sono piaciuti, anche se ovviamente dovete avere le aspettative corrette per una fotocamera "semplice" come questa.

Fujifilm Instax SQ40 è nel complesso sostanzialmente identica alla SQ1 già in commercio, se non per il design. Non avendo mai provato quest'ultima non possiamo però entrare in maggiori dettagli. Instax SQ40 ha un prezzo di circa 140-150€ su Amazon. Una cifra abbordabile, a cui dovrete ovviamente aggiungere quello delle pellicole. Al momento il costo per singolo scatto si aggira attorno a 1,35€, mentre solo qualche mese fa era sotto 1€. Il mercato fluttua e il consiglio è di fare scorta quando costano meno.

Foto

Foto

Giudizio Finale Fujifilm Instax SQ40 Fujifilm Instax SQ40 fa quello che promette: divertire con semplicità e realizzare ricordi fisici che possano diventare indelebili. È semplice, qualcuno direbbe troppo, ma per il prezzo a cui viene proposta ci sta. Valutate ovviamente il costo delle singole foto e valutate anche SQ1 che costa meno ed è praticamente identica. Voto finale Fujifilm Instax SQ40 Pro Semplice

Semplice Abbastanza economica

Abbastanza economica Buona qualità delle plastiche

Buona qualità delle plastiche Divertente Contro Il flash non si può disattivare

Il flash non si può disattivare Non c'è il timer di autoscatto

Non c'è il timer di autoscatto Non c'è il foro per il cavalletto