Si sentiva la mancanza di un prodotto come la Fujifilm X100VI , la sesta generazione della serie più "hipster" di casa Fuji. Il nuovo modello di mirrorless APS-C ad ottica fissa arriva a quattro anni di distanza dalla X100V e fa tanti passi in avanti: sensore con più risoluzione, stabilizzazione IBIS, video 6.2K, prestazioni migliorate. Insomma, c'è tutto quello che potreste chiedere ad una mirrorless compattissima come questa, ma ci sono anche alcune funzionalità sorprendenti. Scopriamole insieme nella nostra recensione completa !

Unboxing

Non sono forniti né un caricabatterie esterno né altri gadget particolari. L'esperienza di unboxing è dunque buona, ma avremmo gradito qualche piccolo extra per un prodotto così curato nel design, come ad esempio un pulsante da montare nella filettatura del pulsante di scatto.

Fujifilm X100VI arriva in una classica scatola nera a marchio Fujifilm, nel quale troviamo il corpo macchina e tutti gli accessori in dotazione: batteria NP-W126S, tappo per l'obiettivo, cavo USB-C, tracolla firmata Fujifilm e manuale utente.

Design e Ergonomia

Proprio a causa del suo stile così "estremamente" vintage e compatto, l' ergonomia risulta un po' sacrificata. Questa macchina è piccola e può essere difficoltoso impugnarla bene, soprattutto per chi ha mani grandi. Sulla parte sinistra (guardandola frontalmente) è presente un'impugnatura leggermente pronunciata, ma non abbastanza a garantire una presa comoda.

Le dimensioni sono compattissime e anche il peso è ben ottimizzato, anche se è aumentato rispetto alla X100V (40 grammi in più). Il corpo in alluminio ha un rivestimento nella fascia bassa, con una texture che aumenta il grip. I controlli principali si trovano sulla parte alta, con tante ghiere manuali per gestire ogni parametro di scatto.

Come per il modello del 2020, anche questa nuova versione ha uno stile vintage in tutto e per tutto.

Hardware

Obiettivo integrato

Da segnalare che è presente anche un filtro ND da 4 stop integrato nell'ottica, attivabile tenendo premuta la levetta sulla parte frontale. Per un obiettivo fisso così luminoso è sicuramente una bella comodità, soprattutto per la parte video.

L'ottica è realizzata con una struttura a 8 elementi divisi in 6 gruppi (inclusi 2 elementi asferici) e ha un diaframma a 9 lamelle . La distanza minima di messa a fuoco è di 10 cm circa, dunque abbastanza buona per un grandangolo.

Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda l'ottica fissa integrata su Fujifilm X100VI, che è la stessa del modello precedente. Parliamo di un obiettivo prime da 23 mm f/2.0 (equivalente ad un 35 mm nel formato 35 mm).

Fujifilm X100VI si distingue dalle altre mirrorless non solo per l'ottica fissa, ma anche e soprattutto per il suo mirino ibrido , che ha un doppio funzionamento.

Connettività

Per le connettività wireless si utilizzano gli standard Wi-Fi 802.11 ac (Dual Band) e l'ormai antiquato Bluetooth 4.2 (ci saremmo aspettati una versione più recente). Supportata anche la compatibilità con l'app per dispositivi mobili Fujifilm XApp .

Lo slot per la scheda SD-UHS II si trova nello stesso vano in cui va infilata la batteria, sulla parte inferiore della macchina.

Autonomia

Per una macchina così particolare e compatta come la X100VI ha senso avere una batteria di dimensioni ridotte , ma dovete essere consci del fatto che non potrete usarla per lunghe sessioni di scatto.

Durante le nostre sessioni di prova siamo andati anche oltre i valori dichiarati , segno che l'ottimizzazione di Fujifilm è abbastanza buona. Rimane però lontana da altri modelli concorrenti: sia la sorella maggiore X-T5 che una degna rivale come la Sony A6700 usano batterie con maggiore capacità , riuscendo a fare oltre 100 scatti in più e oltre il doppio della registrazione video con una sola carica.

Parliamo di un valore massimo di 450 scatti (in modalità normale) e fino a 45 minuti (effettivi) di registrazione video in 4K. Rispetto alla X100V si possono dunque fare circa 30 scatti in più con una sola carica.

Software e Prestazioni

L'esperienza di navigazione tra i tantissimi parametri a disposizione è dunque abbastanza buona, ma non la migliore sul mercato. Come abbiamo già detto per altre macchine Fujifilm, sarebbe forse il momento di un cambiamento più radicale per l'impostazione software, che inizia a sentire il peso degli anni e risulta ora meno efficace rispetto alla concorrenza (soprattutto Sony e Canon).

Il software della Fujifilm X100VI è lo stesso utilizzato dalle altre mirrorless prodotte recentemente dall'azienda. Rispetto alla X100V del 2020 non ci sono state grandi modifiche, se non una leggera riorganizzazione di alcune sezioni nei sotto menu.

Autofocus

Migliorato visibilmente anche il riconoscimento e il tracciamento dei soggetti , con tantissime modalità a disposizione per riconoscere umani (volto e occhi), animali, uccelli, automobili, moto e bici, aeroplani e treni. Il sistema AF è promosso sia per le foto che per i video.

In generale l' affidabilità è molto buona e l'esperienza d'uso apprezzabile. La velocità di riconoscimento della scena ci è parsa molto alta, un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente.

Stabilizzazione

Detto questo, per una macchina così compatta e leggera, con un'ottica da 23 mm molto luminosa, 6 stop sono più che sufficienti per ottenere un'esperienza di stabilizzazione molto buona . Anche quando si usano tempi dilatati o si girano video a mano libera, la stabilità della X100VI è davvero ottima ed evita qualsiasi problema di micro mosso.

Attenzione perché in questo caso il sistema è leggermente meno performante di quello di X-H2 e X-T5, salva uno stop in meno.

Come già detto in precedenza, Fujifilm X100VI è la prima mirrorless della serie X100 ad avere un sensore stabilizzato, con un sistema IBIS a 5 assi che compensa fino a 6 stop .

Foto

Da sottolineare che potete scattare in diversi formati: il classico JPEG, ma anche HEIF in 4:2:2 10 bit e RAW a 14 bit . Tra l'altro, al momento i RAW non sono ancora supportati dai principali software di elaborazione fotografica, dunque nelle gallerie a seguire vi proporremo solo gli scatti in JPEG. Se volete dare un'occhiata ai file a dimensioni intera e controllare tutti i dati EXIF, potete scaricarli andando a questo indirizzo .

La qualità delle foto di Fujifilm X100VI è eccezionale. Per essere una mirrorless così piccola, riesce a tirare fuori scatti sorprendenti. Il merito è, ovviamente, dell'ottimo sensore APS-C da 40,2 MP , che come già detto fa una grande differenza rispetto a quello della X100V.

JPEG originali

JPEG elaborati

Prova ISO

Raffiche

In ogni caso, la X100VI non è una mirrorless pensata per la fotografia sportiva o per essere super veloce. Per questo motivo, i 20 fps proposti sono più che sufficienti e dovrebbero bastare per cogliere l'attimo giusto in sessioni di street photography.

Simulazione pellicola

Video

Fujifilm X100VI è una buona macchina anche per i video. Sia chiaro: non è pensata per quello, il suo form factor non è per niente quello di una videocamera, ma per qualche clip breve potete usarla con grande soddisfazione.

Sulla carta le modalità sono le stesse di X-T5. Potete registrare fino a risoluzione 6.2K e sono supportati i formati H.265 e H.264, scegliendo tra i codec All-Intra e Long GOP, entrambi disponibili in 4:2:2/4:2:0 a 10/8 bit. A seguire trovate lo schema completo con tutti i formati supportati.

6.2K 16:9 (fino a 29.97p) in HQ / LT, H.265;

in HQ / LT, H.265; DCI 4K HQ 17:9 /4K HQ 16:9 (fino a 29.97p) in HQ / LT, H.265, H.264;

in HQ / LT, H.265, H.264; DCI 4K 17:9 / 4K 16:9 (fino a 59.94p) in HQ / LT, H.265, H.264;

in HQ / LT, H.265, H.264; FHD 17:9 / FHD 16:9 (fino a 59.94p) in HQ / LT, H.265, H.264;

in HQ / LT, H.265, H.264; High speed FHD 17:9 / 16:9 (fino a 240p) in H.265, H.264.

Attenzione perché sia per il 6.2K che per il 4K a 60 fps è previsto un piccolo crop sul sensore, mentre dal 4K a 30 fps in giù si registra senza crop.

Inoltre, il 4K HQ permette di registrare con supersampling dalla risoluzione 6.2K.

Supportato anche il formato F-Log2 con gamma dinamica fino a 14 stop, sempre ottimo da avere per chi vuole fare una post-produzione professionale e creativa.

Le clip che abbiamo registrato durante le nostre prove sono sicuramente ottime, con una qualità d'immagine molto alta. Bisogna dire però che l'ottica fissa e il design della X100VI limitano molto le possibilità da videomaker, ed anche i controlli fisici sono un po' scomodi per fare video. Se avete bisogno di girare a lungo, dovete puntare su un modello diverso.