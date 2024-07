GEEKOM AX8 Pro, la recensione: il mini PC che ha tutto quello che vi serve, senza bloatware e senza compromessi

Nelle ultime settimane abbiamo messo le mani su due mini PC NUC di ASUS piuttosto interessanti, uno della serie ROG con GPU dedicata e uno con Intel Core Ultra 9 . E poi è arrivato lui, GEEKOM AX8 Pro , ed è stato amore a prima accensione. È uno degli ultimi mini PC del marchio cinese di cui vi avevamo già parlato in passato, e racchiude in poco spazio tanta potenza e hardware al top. Costa meno di marchi più blasonati, e il sistema operativo installato è pulito e privo di personalizzazioni. Insomma, le premesse sono ottime. Ma come se la cava all'atto pratico? Scopriamolo insieme!

Unboxing

La confezione del GEEKOM AX8 Pro è persino troppo grande per le dimensioni del mini PC. In realtà è fatta così per proteggerlo al massimo dagli urti, viste le spesse pareti interne in schiuma. Oltre al PC, in un cassetto sul fondo troviamo alimentatore compatto da 120W e cavo di alimentazione , cavo HDMI 2.0 e placca e viti per il supporto VESA , oltre alla manualistica del caso. Non male insomma, visto che alcuni non inseriscono nemmeno un cavo per il collegamento a monitor.

Caratteristiche Tecniche

Per aprire la scocca vi dovrete armare di cacciavite a croce e rimuovere 4 viti sul retro. Da qui avete accesso alla RAM aggiornabile (supporta fino a 64 GB con due stecche da 32) e all'SSD, oltre che agli altri componenti. Di tanto in tanto può avere senso smontarlo per pulire la ventola.

Il design è estramemente classico, senza grossi fronzoli e dotato di tante feritoie per facilitare l'airflow. Il colore celeste che si vede nei render e nelle immagini su Amazon o sul sito ufficiale non devono spaventarvi: dal vivo è molto più elegante e tenue.

Peccato che le due porte HDMI siano solo 2.0 e non 2.1. Per sfruttare al massimo il monitor a cui lo abbiamo collegato, un ASUS ROG PG34WCDM a 240 Hz, abbiamo appunto sfruttato una delle due USB-C posteriori. Potete collegarci fino a 4 monitor con risoluzione fino a 8K@30Hz .

Discreta, viste anche le dimensioni, la dotazione di porte . Peccato che sulla versione non Pro ci sia anche un lettore di schede SD, assente in questa edizione del miniPC. Manca una DisplayPort , ma le due USB 4 Gen 3 Type-C sopperiscono in tal senso.

Come accennato poi, la cosa che sorprende di questo GEEKOM è la compattezza . Nonostante la scocca in alluminio, hardware e dotazione di porte, il peso non supera i 550 grammi e le dimensioni sono pure piu compatte del piccolo NUC di ASUS o degli AYANEO testati ultimamente .

Non c'è una GPU dedicata. Ci si deve appoggiare a quella integrata, una Radeon 780M che fra l'altro è la stessa che troviamo anche sulle altre SKU meno potenti. Per quanto riguarda i consumi energetici di CPU e GPU ci torneremo nella sezione dedicata, ma in ogni caso l'alimentatore da 120W è più che sufficiente per gestire anche gli eventuali picchi.

Come avrete intuito, si tratta di un processore da laptop, una usanza comune nel mondo dei mini PC che abbiamo già visto anche sui già citati NUC di ASUS e anche sui mini PC firmati AYANEO . È un SoC della serie Ryzen 8000 con architettura Zen 4 dotato di 8 core e 16 thread totali, con un clock massimo pari a 5.2 GHz (base 4 GHz). A bordo integra anche la NPU AMD Ryzen AI per i carichi di lavoro basati su intelligenza artificiale.

in Italia è disponibile in 3 diverse SKU. Quella che abbiamo utilizzato per la nostra prova è quella più potente a livello di processore e dotata di più memoria. A bordo troviamo quindi SoCCrucial CL46, SSD Acer N5000 PCIe 4 da. Se si vuole spendere meno ci sono varianti con processori AMD leggermento meno potenti e configurazioni con 1 TB di memoria interna.

Software

Zero personalizzazione. Non possiamo che descrivere così il software del mini PC in questione.

Sì, GEEKOM è un marchio cinese, e ultimamente ci sono brand che producono prodotti come questi che hanno fatto discutere (e non poco) per via della presenza di codice malevolo nascosto proprio nel software. Non è questo il caso, né per l'AX8 PRO né per GEEKOM.

A bordo troviamo Windows 11 64-bit senza alcun tipo di personalizzazione o bloatware. Ci sono solo applicativi di Microsoft e di AMD, fra cui Adrenalin Edition per la gestione della parte grafica. Non c'è altro.

Da una parte ottimo, visto che il bloatware non è mai il benvenuto. Dall'altra si sente forse la mancanza di un pannello di controllo dedicato alla gestione dei parametri del PC e per l'eventuale aggiornamento di firmware dei componenti. Non c'è alcun modo di mettere mano ai limiti di potenza di CPU e GPU, di modificare la frequenza d'uso, di regolare la ventola o simili.

Persino il BIOS è privo di personalizzazioni o di impostazioni davvero utili, se non quelle estremamente classiche per il boot o per la protezione dell'accesso ai dati.

Peccato.