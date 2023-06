Gigabyte GeForce RTX 4060 AERO OC 8G recensione: la vera differenza la fanno le ventole

Per quanto riguarda il gaming, è quasi impossibile distinguere le due RTX 4060 che abbiamo provato. La nuova Gigabyte GeForce RTX 4060 AERO OC 8G riesce a ottenere quasi sempre fps medi leggermente più alti della INNO3D, ma la differenza spesso è minore del 1%, parliamo letteralmente di soli 2 o 3 fps in più.

A risoluzione Full HD (1080p), con impostazioni grafiche al massimo (ma senza ray tracing e senza DLSS), si riesce a stare tranquillamente sopra ai 60 fps medi in quasi tutti i giochi, anche in titoli pesanti come Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem. Fa eccezione solo Metro Exodus Enhanced Edition, un prodotto un po' meno recente che mette a dura prova anche le RTX di fascia più alta: in questo caso ci si ferma a circa 50 fps medi in raster, comunque una buona fluidità.

In QHD (1440p) si può ancora giocare bene a titoli leggeri e ottimizzati come Overwatch 2, F1 22 e Forza Horizon 5, con oltre 100 fps medi per i primi due, mentre si fatica a stare sopra i 40 fps medi negli altri titoli provati. Quasi impossibile, invece, ottenere prestazioni consistenti in 4K (2160p), dove solo in Overwatch 2 e F1 22 si va oltre i 60 fps medi, mentre in giochi come Cyberpunk 2077 e A Plague Tale: Requiem si sta poco sopra i 20 fps.

Il discorso sulle prestazioni gaming in raster è dunque molto simile a quello già fatto per la INNO3D GeForce RTX 4060 TWIN X2: se non usate il DLSS 3, con questa RTX 4060 in versione OC potete giocare bene quasi esclusivamente in Full HD, e in alcuni titoli molto pesanti o poco ottimizzati potreste addirittura faticare a stare sopra ai 60 fps.

La distanza con i modelli di fascia superiore è abbastanza ampia: in media, parliamo di prestazioni inferiori del 20% rispetto alla RTX 4060 Ti e del 40% rispetto alla RTX 4070, molto simili insomma a quelli della vecchia RTX 3060 Ti e poco supèeriori alla AMD Radeon RX 7600.