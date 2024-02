Recensione Gloring: la mia prima prova di un anello smart

Gloring si presenta in una confezione di cartone abbastanza semplice e che non trasmette certo una sensazione di lusso di qualche tipo. Ma la verità è che Gloring non è un prodotto costoso e vuole prima di tutto essere un prodotto accessibile per tutti. Nella confezione troviamo il cavo USB/USB-C e la basetta di ricarica dove attaccare magneticamente l'anello per "sfamarlo" di energia. Simpatico che rimanga agganciato magneticamente solo per un punto e pertanto sembri rimanere sospeso. La ricarica impiega circa un'ora.

L'anello ha un piccolissimo led all'interno che mostra se la ricarica è in corso. L'anello è ovviamente sempre acceso (finché è carico) e non c'è quindi modo per riavviarlo, spegnerlo o metterlo in standby, per esempio spegnendone il Bluetooth. Gloring è semplice come è stato concepito: lo caricate e ve lo mettete al dito. L'azienda propone 8 misure diverse, dalla taglia 6 a quella 13 con tutte le istruzioni per capire quale sia quello più giusto per voi.

Nel mio caso la misurazione era intermedia fra 9 e 10 e testando la versione da 10 l'ho trovata un po' larga, motivo per cui l'assistenza mi ha proposto il cambio con la versione 9 che è risultata perfetta per la mia misura.

Gloring è leggerissimo. L'azienda parla di titanio, ma è difficile capire se si tratti solo del rivestimento o meno. Di sicuro pesa molto meno (solo 5 grammi) di un anello di pari dimensioni in argento od oro bianco. È un po' più spesso di un anello che potrai mai portare alle dita. Tenendo di conto che non sono una persona che prima d'ora portava mai anelli l'effetto è stato inizialmente un po' di scetticismo. L'ho messo sulla mano sinistra perché con la destra mi dava fastidio usando il mouse, mentre mi da a volte ancora un po' fastidio al volante. Se però portate già anelli non troppo sottili difficilmente questo Gloring sarà un impedimento. Anche perché, come dicevamo, è veramente leggerissimo.

Non c'è un verso in cui tenerlo: ho fatto un po' di tentativi tenendo i sensori sia sulla parte superiore che inferiore del dito e non sembra fare troppa differenza. Di sicuro c'è che i sensori di battito cardiaco, ogni volta che si attivano fanno una luce che di sera e di notte è chiaramente visibile a tutti. È un effetto un po' sci-fi che sicuramente incuriosirà i vostri vicini di tavolo a cena. Tenetene di conto se siete super sensibili alla luce quando dormite. Questo perché l'utilizzo per tracciare il sonno è a mio parere la funzionalità più utile per cui, al momento, valutare un anello smart come Gloring. Se per voi tenere uno smartwatch al polso la notte è troppo impegnativo o fastidioso, questo smart ring potrebbe risolvere i vostri problemi. L'anello è ovviamente IP68 e noi l'abbiamo sempre indossato ogni volta che ci siamo lavati le mani o il viso, senza mai incappare in problemi.

L'azienda consiglia di far sì che non rimanga bagnato, per non compromettere le misurazioni.