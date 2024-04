Come personalizzare lo sfondo durante una riunione di Google Meet

Come modificare lo sfondo di una riunione Google Meet: il pulsante per aprire la scheda "Sfondi" (1), la voce "Sfoca leggermente lo sfondo" (2, per inserire una leggera sfocatura), "Sfoca sfondo" (3, per una sfocatura più marcata ), caricare uno sfondo personalizzato (4) e la scheda "Professionista" (5, per scegliere uno sfondo professionale).