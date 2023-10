Recensione Google Pixel 8: il compatto fotografico

Con l'arrivo in pompa magna dei nuovi Pixel in Italia non potevamo esimerci dal testare l'intera famiglia. Dopo Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 , oggi tocca alla recensione di Google Pixel 8 . Ah, e se vi eravate persi quelle recensioni ricordatevi che il modo migliore per non perdervi nessuna novità è il nostro nuovo canale WhatsApp .

Confezione

La confezione in cartone di Pixel 8 non mostra sorprese. All'interno abbiamo un cavo USB-C/USB-C, un adattatore USB-A/USB-C e della manualistica. Non è inclusa una cover o un caricabatteria da parete.

Costruzione ed Ergonomia

Il vero pregio di questo Google Pixel 8 è il suo essere uno smartphone molto compatto, almeno per gli standard odierni. Ed è più piccolo del modello dello scorso anno, trend praticamente mai visto prima nel mondo della telefonia. Pesa 183 grammi ed è alto appena 15 centimetri. Controllate le nostre schede tecniche per farvi un'idea di quanto questo sia eccezionale.

Pixel 8 è riconoscibilmente uno smartphone Google con il "fascione" orizzontale che spezza il design del vetro posteriore in due parti. Si tratta di una scelta di design abbastanza forte e che potrebbe non piacere a tutti (a noi non fa esattamente impazzire, ecco) ma che lo rende estremamente riconoscibile e diverso dai concorrenti, qualcosa di cui i prodotti Google hanno sicuramente bisogno in un mondo di smartphone dal design spesso intercambiabile.

La scheda tecnica di questo Pixel 8 è molto simile alla sua versione Pro anche se ci sono delle minime (interessanti) differenze. Il processore è lo stesso nuovo Tensor G3 di Google, realizzato in casa per poter spingere l'acceleratore maggiormente sulla parte di intelligenza artificiale. Il processore è realizzato a 4 nanometri, ha una frequenza massima di 3 GHz e una GPU Immortalis G715s MC10, oltre che un co-processore di sicurezza Titan M2.

La RAM di questo smartphone ammonta a 8 GB e abbiamo poi i tagli di memoria da 128 e 256 GB, tutti in tecnologia UFS 3.1. Non è stata purtroppo scelta la più recente tecnologia UFS 4.0, ma rimangono comunque molto veloce. Peccato per il taglio da 128 GB che inizia a non essere più accettabile in uno smartphone top di gamma. Molto buona la connettività: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, supporto eSIM per la seconda SIM e uno sblocco con il volto "classico" che però supporta il livello di sicurezza 3 per l'utilizzo sulle app bancarie che vorranno sfruttarlo, in alternativa al lettore di impronte digitali che è buono, ma non velocissimo.

La porta USB-C 3.2 è un bel mistero: supporterebbe l'uscita video che però non è abilitata. Ci vogliono i permessi di root per sbloccarla. Non è presente poi l'ultrawideband, scomparso anche da Pixel Watch 2.