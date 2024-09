Recensione Google Pixel 9: sempre magico, ma più economico

Recensione Google Pixel 9 All'interno della famiglia Google ci sono due Pro e uno smartphone "base". Oggi scopriamo proprio quest'ultimo: Google Pixel 9, dopo aver già visto Google Pixel 9 Pro XL e lo smartwatch Pixel Watch 3. PRO Ottime foto

Ottime foto Qualità premium

Qualità premium Buon display

Buon display Software veloce e aggiornato CONTRO Alcune funzioni solo in USA (per ora)

Alcune funzioni solo in USA (per ora) Prezzo alto

Prezzo alto Ricarica non fra le più veloci

Ricarica non fra le più veloci Niente Gemini Advanced in omaggio

Confezione

Non ci sono (purtroppo) sorprese nella confezione di Google Pixel 9. All'interno infatti troviamo solo il cavetto USB-C / USB-C. Niente cover ma soprattutto niente alimentatore.

Costruzione ed Ergonomia

Google Pixel 9 è forse il miglior smartphone Android per quanto riguarda la qualità costruttiva e l'ergonomia. È più compatto della quasi totalità degli smartphone in circolazione ed è costruito in maniera impeccabile, con una grande attenzione non solo ai materiali ma anche ai dettagli, che sono poi quelli che fanno l'esperienza d'uso quotidiana. La scocca in alluminio è piatta sul lato ma ha la giusta curvatura sui suoi bordi. È satinata, creando un contrasto con il retro lucido in vetro, che però non trattiene per niente le impronte, senza compromettere comunque la presa, viste le sue dimensioni. Non è troppo spesso (8,5 millimetri) e il blocco sporgente delle fotocamere che però è piatto e disposto in orizzontale garantendo che lo smartphone non "balli" quando poggiato su di un piano. Rispetto allo scorso anno questo componente è una "isola" e non più una fascia che va ad unirsi al profilo laterale. È una soluzione magari meno iconica, ma anche più razionale e godibile. In più questo Pixel 9 è ancora resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68. Se cercate il piacere di utilizzo, nessuno smartphone Android al momento potrebbe battere questo Pixel 9 di Google.

Hardware

La scheda tecnica di Google Pixel 9 è a grandi linee quella che potreste attendervi da un dispositivo simile. Abbiamo 12 GB RAM e un nuovo processore Google Tensor G4 octa core da 3,1 GHz. Si tratta di un bel passo in avanti, nonostante non farà felice gli amanti delle prestazioni pure e dei benchmark, dove questo processore rimane indietro rispetto ai concorrenti. Migliora però sensibilmente sulla stabilità e sui consumi, garantendo al contempo anche temperature più contenute durante l'utilizzo più intenso. È poi pesantemente incentrato sull'intelligenza artificiale, ed è per questo che una parte della RAM sia proprio dedicata all'esecuzione di funzionalità AI. Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, oltre che uscita video tramite USB-C 3.1 e un nuovo apprezzatissimo lettore di impronte ultrasonico, veloce e molto preciso. Purtroppo manca invece l'ultrawideband (che però Google non ha ancora capito davvero come sfruttare). Peccato solo per la memoria interna: non tanto per il formato UFS 3.1 (che non è comunque freschissimo) ma perché si parte ancora una volta da 128 GB. Troppo pochi. Meglio puntare sul modello da 256 GB.

Fotocamera

Come esponente della famiglia Pixel le aspettative sul fronte fotografico erano alte. E non sono state deluse. La fotocamera principale è una 50 megapixel ƒ/1.7 stabilizzata otticamente ed è supportata da una 48 megapixel ƒ/1.7 grandangolare con messa a fuoco automatica per la macro. Manca, rispetto alla variante Pro, una fotocamera zoom. Peccato. La resa di questi sensori però è eccezionale e ancora una volta dimostra come sicuramente il sensore sia importante ma è ancora più importante come lo scatto viene elaborato dal processore d'immagine e dal software. Le immagini sono nitide, con i colori ben bilanciati e una messa a fuoco (anche continua quando rileva un volto) praticamente perfetta. Riesce a scattare immagini nitide anche in condizioni più difficili. Nel complesso Pixel 9 è uno dei migliori smartphone in assoluto per scattare foto e le immagini realizzate di notte sono indubbiamente la prova di quanto diciamo. Peccato come detto per l'assenza del sensore zoom, che lo distingue davvero dal modello più costoso. Fino a 2x però riuscirete comunque ad avere un ritaglio degno di questo nome anche dal sensore principale. I video si registrano in 4K a 60fps. Sono ottimi video, fra i migliori della categoria. È possibile passare fra le fotocamere in modo abbastanza fluido anche al massimo della risoluzione e realizzare video sufficienti anche con poca luce. Non è male neanche il sensore selfie da 10,5 megapixel ƒ/2.2, anche se è comunque un passo indietro rispetto a quello a ben più alta risoluzione presente sui Pro.

Display

Il display di questo Pixel 9 è ovviamente più piccolo di quello del modello già testato, per ovvie ragioni. Si tratta di un 6,3 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1080 x 2424 pixel) in tecnologia OLED ma non LTPO, pertanto la scalabilità del refresh rate è limitata, anche se arriva comunque ad un massimo di 120 Hz. Lo schermo ha un PWM di 240 Hz (quindi non molto alta) e una luminosità di picco di 2.700 nit (questa invece molto alta). Il pannello piatto è estremamente godibile e farà felici tutte quelle persone che non apprezzano la curvatura sui pannelli. Ovviamente è presente l'always-on display e il vetro protettivo è Gorilla Glass Victus 2.

Software

Quando si acquista un Pixel lo si fa anche e soprattutto per il software e per il suo aggiornamento nel tempo. Anche questo Pixel 9 verrà aggiornato per 7 anni, partendo da Android 14 che è la versione che troviamo al lancio. Sono pochissimi gli smartphone che possono offrire di più da questo punto di vista e il fatto che Android 15 non si ancora arrivato ufficialmente non è davvero un limite per questo smartphone. L'interfaccia è fulminea e ormai Google ha reso l'esperienza dei suoi Pixel ampiamente personalizzata rispetto ad Android stock e ci sono varie funzionalità esclusive che lo differenziano rispetto alla concorrenza. Tra queste la possibilità di registrare lo schermo di una singola app, oppure la funzionalità now playing che riconosce i nomi dei brani che vengono riprodotti attorno a voi. Ovviamente Google integra all'interno del suo sistema molte funzionalità di intelligenza artificiale, come la trascrizione delle telefonate, oppure l'editor magico delle foto che permette anche di creare inquadrature diverse da quella originale andando a generare porzioni di foto che non esistevano. Potete anche integrare nuovi oggetti o situazioni all'interno degli scatti semplicemente chiedendo di generarle. Presente anche sul più piccolo Pixel 9 la funzionalità Aggiungimi che permette di fare foto di gruppo includendo nello scatto anche la persona che originariamente reggeva lo smartphone per la foto. Gemini è integrato come in tutti gli smartphone all'interno del sistema. Peccato che non venga regalato un anno di Gemini Advanced come sui modelli Pro. Avrebbe avuto perfettamente senso per offrire il meglio di Google (almeno per 12 mesi) anche sul modello base.

Autonomia

Google Pixel 9 integra una batteria da 4.700 mAh. Non male per uno smartphone un po' più compatto come questo. Lo smartphone garantisce un'intera giornata di autonomia anche con una singola carica con un utilizzo classico. Potreste arrivare un po' più precisi con un utilizzo intenso e in tal caso la ricarica a 27W potrebbe risultare un po' poco per una ricarica davvero rapida. C'è anche la ricarica wireless a 15W, che scende a 12W se non sfruttate un Pixel Stand, ma invece al suo posto un caricatore Qi.

Prezzo

Google Pixel 9 viene lanciato a 899€. Esattamente come successo per la controparte Pro al lancio (e in realtà al momento anche oltre il periodo inizialmente previsto) il modello a 256 GB (che avrebbe un prezzo di 999€) viene venduto al prezzo del taglio da 128 GB, che onestamente sconsigliamo. Si tratta di prezzi inferiori al modello Pro, ma a nostro parere comunque alti. Questo smartphone godrà sicuramente di una seconda giovinezza quando il prezzo scenderà in modo più consistente per delle offerte. Allora in tanti sicuramente punteranno gli occhi su di lui.

Foto

Foto

I sample per questa recensione sono stati forniti da Google, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Google Pixel 9 Anche Google Pixel 9, nella lineup dell'azienda esprime tutto il meglio che Google ha da offrire. Bel design, buona qualità costruttiva, un ottimo software aggiornato 7 anni e tutta l'AI di Google. Si perde ovviamente qualcosa rispetto ai Pro. Il prezzo scende, ma forse non abbastanza. Al giusto prezzo però potrebbe essere il Pixel preferito della famiglia. Sommario Confezione 5.5 Costruzione ed Ergonomia 9.5 Hardware 8 Fotocamera 8.5 Display 8.5 Software 9 Autonomia 7 Prezzo 6 Voto finale Google Pixel 9 Pro Ottime foto

Ottime foto Qualità premium

Qualità premium Buon display

Buon display Software veloce e aggiornato Contro Alcune funzioni solo in USA (per ora)

Alcune funzioni solo in USA (per ora) Prezzo alto

Prezzo alto Ricarica non fra le più veloci

Ricarica non fra le più veloci Niente Gemini Advanced in omaggio

Emanuele Cisotti Vivo nel mondo della telefonia dal Nokia 3210 e nel mondo di linux da Ubuntu 5.04. Ma quello che provo oggi qui su SmartWorld sono principalmente smartphone, smartwatch e prodotti per la smart home. Ma le mie passioni riguardano anche il LEGO e la musica elettronica.

Google Pixel 9 Display 6,3" FHD+ / 1080 x 2424 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.7

Frontale 10,5 MPX ƒ/2.2

CPU octa 3.1 GHz

RAM 12 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 4700 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi