Recensione Google Pixel Watch 2: cosa c'è davvero di nuovo?

Questo Google Pixel Watch 2 è una novità assoluta per il nostro mercato dove il primo smartwatch dell'azienda non era mai arrivato ufficialmente. Ma questo orologio è davvero un prodotto nuovo? La scheda tecnica direbbe di sì.

Confezione

Non ci sono novità nella confezione di Pixel Watch 2: orologio, cinturino più grande rispetto a quello già installato e un caricabatteria magnetico. Quest'ultimo se ad un primo sguardo sembra uguale in realtà è diverso, perché adesso non è più piatto ma include dei pin metallici. Questo vuol dire che l'orologio non può più essere caricato agganciato in ogni modo ma, proprio come gli orologi Fitbit, deve invece agganciarsi in una sola posizione, ma i magneti vi renderanno questa operazione semplice.

Costruzione e vestibilità

Google Pixel Watch 2 messo a fianco del modello precedente è indistinguibile. Il design è infatti identico e l'unico modo per distinguerlo è provare a ruotare la rotellina laterale, che adesso è più morbida. La scocca è ora in alluminio riciclato e non più in acciaio, ma sia al tatto che allo sguardo sono identici. L'orologio pesa solo 31 grammi ed ha una dimensione circolare di 41 millimetri.

Hardware

Esiste anche una versione LTE che però in Italia non viene commercializzata .

L'audio dello speaker è sufficiente, ma non potentissimo. Bene il fix del GPS e molto bene il nuovo sensore per il battito cardiaco che sembra essere molto preciso e soprattutto molto rapido nel cogliere i cambiamenti nel battito durante l'attività fisica. È presente anche il sensore per l'ossigenazione del sangue e quelli per l'elettrocardiogramma. Non manca il sensore di temperatura della pelle, oltre a quello del sudore ereditato dal Fitbit, permettendo in modo più preciso di andare a misurare lo stress.

Dal punto di vista hardware questo Pixel Watch 2 ha alcune novità più interessanti. Il principale è il nuovo processore Snapdragon Wear 5100 (e non W5 come detto nel video) che sostituisce il precedente Exynos. Abbiamo poi ancora 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. La connettività rimane invariata: Wi-Fi 4, Bluetooth, GPS, speaker e microfono. Purtroppo sparisce l'ultrawideband , una scelta difficilmente comprensibile, ma che dimostra lo scarso interesse nell'azienda verso una tecnologia che potrebbe invece promettente per il futuro.

Display

Nessuna novità per l'ottimo display di questo Pixel Watch 2. Abbiamo un pannello da 1,2 pollici con risoluzione di 450 x 450 pixel in tecnologia OLED e con luminosità di picco di 1.100 nits . È ancora lì il bordo non proprio ridotto del display, che è mascherato dal fatto che buona parte dell'interfaccia sia nera, ma le volte in cui il contenuto tende ad occupare tutto lo schermo si vedono i limiti del non avere un display leggermente più grande.

Software

Pixel Watch 2 arriva sul mercato con Wear OS 4.0 che avevamo già visto su Watch 6 di Samsung. Le novità in assoluto sono praticamente inesistenti se non per alcune novità specifiche per questo Pixel. Abbiamo per esempio la funzionalità di safety check che permette di condividere la propria posizione (finché l'orologio è connesso allo smartphone ovviamente) fino ad un certo orario con una persona fidata. Se finito il timer non confermerete di stare bene partirà un avviso di emergenza.

L'arrivo di Wear OS 4 permette di sincronizzare il non disturbare fra smartphone e orologio, cosa non possibile su Wear OS 3.5. Sono arrivate anche le app GMail e Calendario, che però sono disponibili anche per la versione precedente. Il software è fulmineo, leggermente ancora di più di quanto già fosse molto veloce sul precedente modello.

Scorrendo lateralmente abbiamo i widget, mentre premendo sul tasto fisico abbiamo la lista di tutte le applicazioni disponibili, espandibili semplicemente aprendo il Play Store e installando le proprie app preferite. Non che Wear OS sia ancora un terreno particolarmente florido per le app, ma la direzione è positiva. Ovviamente troviamo anche app come Maps, Wallet per i pagamenti al polso e l'assistente Google. Da solo queste app sono un vero valore aggiunto rispetto ai concorrenti.

Sicuramente uno dei motivi per scegliere questo orologio è se vi interessa la parte della salute. Questo perché l'orologio sfrutta i servizi e le app di Fitbit (azienda di Google) che puntano da sempre sul benessere e sul fitness. Abbiamo notifiche per lo stress, esercizi di respirazione e nel complesso un'app Fitness Oggi sull'orologio che mostra dati molto comodi come il battito cardiaco a riposo, il sonno e la variazione della temperatura cutanea.

L'app per smartphone è poi una delle migliori a nostro parere: completissima, con dati mostrati in modo chiaro e che sul lungo periodo può davvero avere una reale utilità nel capire il proprio corpo e la propria salute.

Tenete solo conto che alcune funzioni avanzate, come l'analisi più completa del sonno, sono disponibili solo con l'abbonamento a Fitbit Premium, disponibile però gratuitamente per 6 mesi con l'acquisto dello smartphone.

Nulla da dire per la gestione delle notifiche che è praticamente perfetta. Sono chiare, arrivano puntualmente ed è possibile rispondere a voce o con la (piccola) tastiera virtuale.