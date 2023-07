GoPro HERO 11 Mini Recensione: un piccola action cam, per grandi avventure

Costruzione

HERO 11 Mini è una HERO 11 miniaturizzata al massimo. Di fatto c'è solo l'obiettivo (con copriobiettivo sempre rimovibile) e le levette per agganciare la action cam ai suoi accessori. Niente display sulla parte posteriore, che serve come non mai al raffreddamento, e solo un piccolissimo schermo a cristalli liquidi da 0,55'' nella parte superiore, giusto per controllare quanta autonomia avete, in che modalità di ripresa siete e per cambiare pochissime impostazioni. Avendo eliminato il display dal retro, troviamo qui due levette non presenti sulla HERO 11 Black, in modo da poter attaccare la Mini anche sul lato posteriore e non solo su quello inferiore. Attenzione però, perché proprio sul retro in basso è dove la action cam può diventare davvero rovente, tanto che sulla scocca c'è anche disegnato un simbolo per indicare di stare attenti. Sul fianco destro c'è l'unico sportellino presente, con all'interno l'alloggiamento per la microSD e una porta USB-C per trasferimento dati e ricarica. Ciò significa che la batteria non è removibile, al contrario della sorella maggiore. Sono infine presenti due pulsanti fisici, uno davanti per accensione / spegnimento e per commutare le modalità, e uno in alto per registrare / confermare le opzioni scelte. Rimane l'impermeabilità fino a 10 metri senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi, così come rimangono inalterate buona parte delle caratteristiche tecniche rispetto a HERO 11 Black, come vedremo a breve, il che rende ancora più notevole la miniaturizzazione raggiunta.

Specifiche

Tecnicamente parlando la HERO 11 Mini è come la sorella maggiore. Processore GP2 sviluppato da GoPro stessa, sensore CMOS da 1/1,9'', con video fino in 5,3K@60fps nei in tre formati diversi: 8:7 (5.312 X 4.648 pixel), 4:3 (5.312 X 3.984 pixel), 16:9 (5.312 X 2.988 pixel), con profondità di colore fino a 10 bit; tutto come HERO 11 Black. C'è però una differenza importante tra le due action cam: HERO 11 Mini non cattura foto, solo video. È una scelta che non ha nulla a che fare con l'hardware in sé, dato che ne sarebbe capacissima, ma più che altro con il suo form factor. Abbiamo già ribadito che non c'è un display, quindi le foto sarebbero stare più approssimative come inquadratura, a meno di non usare uno smartphone come mirino, ma la HERO 11 Mini ha altri scopi. È una scelta opinabile, come tutte, ma tant'è. Rimangono invece sempre presenti i video temporizzati, come timewarp, star trail, e light painting, che proprio sulla HERO 11 è stato introdotto. Idem sul fronte stabilizzazione: c'è l'HyperSmooth, il celebre algoritmo di stabilizzazione elettronica di GoPro, che permette di avere filmati molto godibili anche in situazioni di estremo movimento. Presente anche il blocco dell'orizzonte, ma solo col campo di ripresa lineare. Le uniche modalità video mancanti sono hindsight e acquisizione programmata, sempre perché quasi obbligano all'uso di un display per essere impostate. Sul fronte audio invece non ci sono differenze: tre microfoni, audio RAW, ma niente ingresso audio tramite accessori esterni. Ah, e non c'è il supporto GPS. La batteria infine, integrata all'interno, è da 1.500 mAh, contro i 1.720 mAh della HERO 11. Il peso in compenso è sceso di ben 20 grammi, che diventano vitali qualora voleste montare la action cam su un drone, una visiera o altri accessori dove il peso fa la differenza. Per meglio aiutarvi a cogliere le differenze potete fare affidamento alla tabella qui sotto.

Hero 11 vs Hero 11 Mini

HERO 11 HERO 11 Mini Video massimo 5,3K60/4K120 5,3K60/4K120 Formato (16:9) (4:3) (8:7) (16:9) (4:3) (8:7) Obiettivi digitali HYPERVIEW, SUPERVIEW, AMPIO, LINEARE, LINEARE + BLOCCO DELL'ORIZZONTE HYPERVIEW, SUPERVIEW, AMPIO, LINEARE, LINEARE + BLOCCO DELL'ORIZZONTE Stabilizzazione HYPERSMOOTH 5.0 HYPERSMOOTH 5.0 BLOCCO DELL'ORIZZONTE INTEGRATO NELLA FOTOCAMERA BLOCCO DELL'ORIZZONTE INTEGRATO NELLA FOTOCAMERA HEVC a 10 Bit SI SI Velocità di trasmissione video massima 120 Mbps 120 Mbps Zoom tattile 2x 2x Slow-Mo 8x a 2,7K 8x a 2,7K Registrazione video in loop SI SI Video TimeWarp TIMEWARP 3.0 AUTO, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X TIMEWARP 3.0 AUTO, 2X, 5X, 10X, 15X, 30X Intervalli video temporizzato 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI Intervalli video notturno temporizzato AUTO, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI AUTO, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI Hindsight SI NO Acquisizione programmata SI NO Durata acquisizione SI NO Live streaming 1080p 1080p Modalità Webcam SI NO Protune SI Con app Quik Metadati avanzati SI NO IMPOSTAZIONI VIDEO IN 8:7 5,3K ampio in 8:7 30, 24 FPS 30, 24 FPS 4K ampio in 8:7 60 FPS 60 FPS IMPOSTAZIONI VIDEO IN 16:9 5,3K Hyperview 30, 24 FPS 30, 24 FPS 5,3K Superview 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 5,3K Ampio 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 5,3K Lineare 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 5,3K + blocco orizzonte 30, 24 FPS 30, 24 FPS 5,3K + allineamento con l'orizzonte 60 FPS 60, 30, 24 FPS 5,3K stretto - - 4K Hyperview 60 FPS 60 FPS 4K Superview 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 4K Ampio 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 4K Lineare 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 4K Lineare + blocco orizzonte 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 4K Lineare + allineamento con l'orizzonte 120 FPS 240, 120, 60 FPS 4K Stretto - - 2,7K Superview 120, 60 FPS 120, 60 FPS 2,7K Ampio 240, 120, 60 FPS 240, 120, 60 FPS 2,7K Lineare 240, 120, 60 FPS 240, 120, 60 FPS 2,7 lineare + blocco orizzonte 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 2,7K lineare + allineamento orizzonte 240 FPS 240 FPS 2,7K stretto - - 1080p Superview 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 1080p Ampio 240, 120, 60, 30, 24 FPS 240, 120, 60, 30, 24 FPS 1080p Lineare 240, 120, 60, 30, 24 FPS 240, 120, 60, 30, 24 FPS 1080p Lineare + blocco orizzonte 120, 60, 30, 24 FPS 120, 60, 30, 24 FPS 1080p lineare + allineamento orizzonte 240 FPS 240 FPS 1080p stretto - - IMPOSTAZIONI VIDEO IN 4:3 5,3K Ampio 30, 24 FPS 30, 24 FPS 5,3K Lineare 30, 24 FPS 30, 24 FPS 5,3K Lineare + blocco orizzonte 30, 24 FPS 30, 24 FPS 5K Ampio - - 5K Lineare - - 5K Lineare + blocco orizzonte - - 5K Stretto - - 4K Ampio 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 4K Lineare 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 4K Lineare + blocco orizzonte 60, 30, 24 FPS 60, 30, 24 FPS 4K Lineare + allineamento orizzonte - - 4K Stretto - - 2,7K Ampio 120, 60 FPS 120, 60 FPS 2,7K Lineare 120, 60 FPS 120, 60 FPS 2,7K Lineare + blocco orizzonte 120, 60 FPS 120, 60 FPS 2,7K Lineare + allineamento orizzonte - - 2,7K Stretto - - FOTO Megapixel 27MP - Estrazione fotogrammi da video 24,7 MP DA VIDEO IN 5,3K 8:7 24,7 MP DA VIDEO IN 5,3K 8:7 Superfoto Con HDR NO Liveburst NO NO Sequenza SI NO Velocità sequenza (fotogrammi/secondo) AUTO, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1,5/1, 3/1 NO Foto Notturna SI NO Foto RAW Tutte le modalità NO Controllo esposizione SI NO Intervalli foto temporizzate 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI NO Intervalli foto notturna temporizzata AUTO, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 SECONDI; 2, 5, 30, 60 MINUTI NO FUNZIONI AUDIO Microfoni 3 3 Riduzione avanzata del rumore Elaborazione a 3 microfoni Elaborazione a 3 microfoni Audio Stereo SI NO Audio RAW SI SI Ingresso microfoni da 3,5mm CON UNITÀ MULTIMEDIALE OPZIONALE (HERO11 BLACK/HERO10 BLACK)* O ADATTATORE MIC PRO DA 3,5 MM* NO CONNETTIVITÀ Wi-Fi + Bluetooth SI SI App Quik SI SI Caricamento automatico sul cloud SI SI GPS SI NO USB-C a dispositivo mobile SI SI HDMI CON UNITÀ MULTIMEDIALE OPZIONALE (HERO11 BLACK/HERO10 BLACK)* NO ALTRO Impostazioni / preimpostazioni personalizzate SI NO Scorciatoie a schermo personalizzabili SI NO Controllo vocale SI SI Processore GP2 GP2 DESIGN & DIMENSIONI Dimensioni 71,8LX50,8AX33,6P(MM) 52,4LX51,2AX38P(MM) Peso con batteria 153 G 133 G Batteria ENDURO RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO DA 1720 MAH, RIMOVIBILE ENDURO RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO DA 1500 MAH, NON RIMOVIBILE Schermo Frontale LCD a colori con anteprima in tempo reale - Touch screen posteriore 2,27'' NO Robusta e impermeabile SI SI

Esperienza d'uso

Riguardo l'esperienza d'uso di HERO 11 Mini c'è davvero poco da dire, perché dal punto di vista della resa finale è esattamente come una HERO 11 Black. Certo, mancano le foto, e questo taglia fuori una potenziale fetta di pubblico, ma del resto non è per chi voglia usare la action cam per fare il turista che è stato pensato questo modello. E proprio per quasi contraddire subito questa stessa affermazione, vogliamo mostrarvi una serie di sample video catturati in vacanza, quindi con riprese volutamente casuali, senza alcun intento particolare. Potrete subito così sincerarvi della sua qualità video, della ricchezza dei colori, dell'ampio intervallo dinamico, della stabilizzazione di prim'ordine, che sono appunto le stesse caratteristiche della sorella maggiore.

È importante però sottolineare che per certi versi HERO 11 Mini è ancora più "estrema" della sorella maggiore, dato che è destinata a utilizzi prettamente action, possibilmente laddove una HERO 11 Black sarebbe troppo grande / pesante. Non è insomma un'alternativa a basso costo, o almeno non è così che la vede GoPro. Questo non vuol dire che non possa essere consigliata anche a chi voglia risparmiare qualcosa e non sia interessato alla parte fotografica, ma tenete conto che anche i video, non avendo uno schermo per regolare le inquadrature, sono da intendersi per lo più in chiave action, dove userete un FOV molto ampio. Allo stesso modo, andare a cambiare modalità sfruttando solo la action cam ha i suoi limiti, a causa delle ridottissime dimensioni del display, che vi consentono solo di passare da una all'altra ma non di effettuare troppe regolazioni; per impostare al meglio ogni opzione c'è bisogno di uno smartphone, e siccome è comunque un procedimento un po' lungo da fare ogni volta, è probabile che una volta scelta la vostra modalità di ripresa preferita usiate solo quella la maggior parte delle volte. Un altro elemento banale è il fatto di non poter controllare al volo le clip riprese, a meno di non aver con sé un telefono. Ma è un'operazione appunto non immediata e che sottrae tempo all'autonomia complessiva. Meglio quindi munirsi di una microSD capiente, per non rimanere a secco di spazio. Quello che è importante capire insomma di HERO 11 Mini è che non è solo una versione miniaturizzata il più possibile della HERO 11 Black, ma che serve proprio a scopi diversi. Poi nulla toglie che la possiate piegare ai vostri utilizzi, consci dei vincoli di cui abbiamo parlato finora.

Autonomia

La batteria di HERO 11 Mini è da 1.500 mAh, non removibile. Sono 220 mAh meno della HERO 11 Black, che però ha il display che incide non poco quando utilizzato. Se parliamo però solo di autonomia "grezza", cioè quanto tempo è in grado di registrare video, è chiaro che siamo di fronte a un modello con meno autonomia della sorella maggiore, e che soffre ancora di più di surriscaldamento (dipende anche dalle condizioni di ripresa, ovviamente). In 5,3K@60fps in 16:9 catturerete intorno a un'ora di filmati; qualcosa di più, o qualcosa di meno, a seconda dei casi. Non è un valore malvagio considerando tutto, ma non è certo da record, e di nuovo attenzione a quanto il piccolo corpo della action cam potrebbe diventare fastidioso al punto da non poter essere tenuto in mano, dopo un uso intenso. C'è poi un altro elemento da valutare, sul quale non possiamo darvi un parere diretto: la tenuta nel tempo. Non avendo la possibilità di cambiare batteria, quella è e quella rimane, per sempre. Inoltre non c'è modo di prolungare la durata di registrazione semplicemente sostituendo la batteria scarica con una a piena potenza, quindi dovete anche imparare a riconoscere con la pratica quanto la HERO 11 Mini può durare a seconda dei vostri utilizzi, per evitare di restare a secco sul più bello.

Prezzo

HERO 11 Mini costa 349,99€, 100 euro meno del modello non mini. Se parliamo di qualità video, in pratica risparmiate 100 euro per avere la stessa resa, ma come abbiamo sottolineato più volte non si può pensare di usare la Mini nello stesso modo in cui usereste la sorella maggiore. Su Amazon la trovate scontata a qualcosa in meno, un prezzo che in fondo è più che consono al risultato.

Giudizio Finale GoPro Hero 11 Mini GoPro HERO 11 Mini non è solo una HERO 11 più compatta, è proprio un nuovo modo di fare riprese, laddove la sorella maggiore sarebbe troppo grande o pesante. La si può volendo vedere anche come un modo per risparmiare (almeno) 100 euro rispetto, ma questo è fuorviante. Dovete trovare il modo di divertirvi davvero con lei, altrimenti rimpiangerete solo di non aver preso la HERO 11 Black, anche a costo di spendere di più. Sommario Costruzione 9 Specifiche 8.5 Esperienza d'uso 8.5 Autonomia 7 Prezzo 7 Voto finale GoPro Hero 11 Mini Pro La qualità video c'è eccome

La qualità video c'è eccome Semplice da usare

Semplice da usare Leggera e compatta

Leggera e compatta Unica Contro Scalda molto

Scalda molto Niente foto

Niente foto Autonomia solo ok

Autonomia solo ok Niente display