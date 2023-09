Ogni anno a settembre succedono due cose: l'estate lascia il posto all'autunno, e GoPro presenta una nuova action cam. In realtà ne succedono anche molte altre, ma avete capito il concetto. Eppure, mai come quest'anno, durante la recensione di HERO 12 Black abbiamo provato un forte senso di déjà vu. Ci sono sì tante piccole migliorie rispetto a HERO 11, ma forse non così importanti da giustificare un modello tutto nuovo, che però è, innegabilmente, la migliore GoPRo di sempre, aggiungendo ancora più flessibilità a uno strumento che già lo era, e che non a caso l'azienda definisce "the official camera of fun". Ecco perché! PRO Autonomia davvero migliorata

Autonomia davvero migliorata

C'è un campo di ripresa per ogni cosa

Surriscaldamento ancora problematico

Hardware pressoché invariato

Costruzione

La HERO 12 può essere facilmente scambiata per una HERO 11, ma alcune novità interessanti ci sono. Sul piano estetico la action cam ha ora un po' più di personalità, con un motivo puntinato presente davanti, dietro, e sui due tasti, ma non sul profilo, dove campeggia il logo 12Black che la battezza definitivamente. Non cambiano le dimensioni, in modo che qualsiasi accessorio passato possa funzionare anche con lei, ma a proposito di accessori c'è una bella novità. Sul lato inferiore, tra le due ormai classiche alette per agganciarla ai vari supporti, c'è un foro per treppiedi (filettature di montaggio da 1/4-20). Ciò permette di agganciare la HERO 12 con ancora maggiore facilità a un gran numero di ulteriori accessori, semplificandone ancora di più l'uso nelle situazioni più disparate. Vedendolo come si incastra bene lì nel mezzo viene da chiedersi come mai non ci abbiano pensato prima! Per il resto è la solita GoPro di prima, inclusa la possibilità di rimuovere la lente che copre l'obiettivo, ma questa volta per una ragione in più: aggiungere la mod per obiettivo Max 2.0, della quale parleremo a breve.

Caratteristiche

Tecnicamente parlando, la HERO 12 è una HERO 11; che a sua volta era una HERO 10. Il processore è sempre il GP2 sviluppato dall'azienda stessa e introdotto appunto sul decimo modello. Abbiamo poi sempre lo stesso sensore (per quanto ne sappiamo) introdotto sulla HERO 11, stesse dimensioni, stesso peso, stessa batteria. C'è l'attacco per il treppiedi, non presente sul precedente modello, come abbiamo già fatto notare. Non è una cosa rivoluzionaria Il nuovo mod per obiettivo MAX 2.0, del quale parleremo poi, è inoltre compatibile solo con la HERO 12: un limite che ci sembra dettato puramente dal software, visto che si aggancia perfettamente anche alla HERO 11. Ciò non significa che non ci sia alcuna differenza pratica tra le due, anzi ce ne sono diverse. Ma anziché stare a snocciolarle una a una, è più rapido se date un'occhiata alle tabelle qui sotto, che mettono a confronto HERO 12 e HERO 11 in varie categorie, in modo da rendere evidenziare a colpo d'occhio affinità e differenze. Si aprirebbe qui un capitolo a parte sull'obsolescenza programmata, e sul fatto che ci fosse o meno davvero bisogno di un nuovo modello, laddove si poteva forse aggiornare solo via software il vecchio. Questo discorso però è ricorrente, non a caso, per un po' tutta l'elettronica di consumo, dagli smartphone in giù, dove spesso, anche se cambia qualcosa, in realtà non cambia molto. Ciò non assolve minimamente GoPro, ma è solo per mettere le cose in prospettiva e farvi capire che è spesso solo una questione di punti di vista; e a questo proposito è importante non perdere di vista (scusate il gioco di parole) quello che dovrebbe essere il punto principale: le migliorie introdotte sono davvero utili, o è il solito more of the same? E proprio di questo parleremo poi.

Hero 12 vs Hero 11

Per capire meglio le differenze tra HERO 12 e HERO 11 potete fare affidamento alle tabelle di confronto qui sotto, suddivise per argomenti, per non appesantire troppo la lettura e per trovare più facilmente le aree di vostro interesse (in neretto trovate evidenziate le differenze). Video

HERO12 Black HERO11 Black Principali modalità video 5,3K60/4K120

5,3K30 8:7/4K60 8:7 5,3K60/4K120

5,3K30 8:7/4K60 8:7 Video HDR 5,3K (16:9) 30, 25, 24 fps

4K (8:7) 30, 25, 24 fps

4K (16:9) 60, 50, 30, 25, 24 fps Formato 16:9, 4:3, 8:7, 9:16 16:9, 4:3, 8:7 Obiettivi digitali HyperView, SuperView, Ampio, Lineare, Lineare + Blocco dell'orizzonte HyperView, SuperView, Ampio, Lineare, Lineare + Blocco dell'orizzonte Stabilizzazione video HyperSmooth 6.0 HyperSmooth 5.0 Blocco dell'orizzonte Rotazione a 360°, fino a 5,3K30, 4K60 e 2,7K120 Rotazione a 360°, fino a 5,3K30, 4K60 e 2,7K120 Allineamento con l'orizzonte Fino a 27°, 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e 1080/240 Fino a 27°, 5,3K60, 4K120, 2,7K240 e 1080/240 Formato file video H.265 (HEVC) H.265 (HEVC) Profondità bit GP-Log con LUT, 10 bit, 8 bit 10 bit, 8 bit Velocità di trasmissione Fino a 120 Mbps (5,3K/4K) Fino a 120 Mbps (5,3K/4K) Zoom tattile Fino a 2x Fino a 2x Slo-Mo 8x a 2,7K 8x a 2,7K Video in loop ✓ ✓ Video TimeWarp TimeWarp 3.0 (fino a 5,3K) Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x TimeWarp 3.0 (fino a 5,3K) Auto, 2x, 5x, 10x, 15x, 30x Formati disponibili con TimeWarp 8:7, 16:9, 4:3 16:9, 4:3 Intervalli video temporizzato 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti Formati disponibili in modalità Temporizzato 8:7, 16:9 16:9, 4:3 Effetti notturni Star trail, Light painting e Scie luminose veicoli Star trail, Light painting e Scie luminose veicoli Intervalli video notturno temporizzato Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti Formati disponibili in modalità Temporizzazione notturna 8:7, 16:9 16:9, 4:3 HindSight ✓ ✓ Acquisizione programmata ✓ ✓ Durata acquisizione ✓ ✓ Live streaming 1080p 1080p Modalità webcam ✓ ✓ Protune ✓ ✓ Metadati avanzati ✓ ✓

Impostazioni video Le impostazioni video sono le più numerose tra tutte quelle disponibili, per questo motivo, anziché elencarle tutte, anche laddove sono uguali, ci limiteremo a evidenziare le differenze tra le due generazioni di GoPro.

HERO12 Black HERO11 Black 4K ampio 8:7 60, 50, 30, 25, 24 fps 60, 50 fps 4K HyperView 16:9 60, 50, 30, 25, 24 fps 60, 50 fps 2,7K SuperView 16:9 - 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps 2,7K Ampio 16:9 240, 200 fps 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps 2,7K Lineare 16:9 240, 200 fps 240, 200, 120, 100, 60, 50 fps 2,7K Lineare + Blocco dell'orizzonte - 120, 100, 60, 50 fps 5,3K Ampio 4:3 - 30, 25, 24 fps 5,3K Lineare 4:3 - 30, 25, 24 fps 5,3K Lineare + Blocco dell'orizzonte 4:3 - 30, 25, 24 fps 4K Ampio 4:3 - 60, 50, 30, 25, 24 fps 4K Lineare 4:3 - 60, 50, 30, 25, 24 fps 4K Lineare + Blocco dell'orizzonte 4:3 - 60, 50, 30, 25, 24 fps 4K Ampio 9:16 60, 50, 30, 25 fps - 1080p Ampio 9:16 60, 50, 30, 25 fps -

Foto Per quanto riguarda le foto c'è in pratica una sola novità, che sono gli intervalli di foto, ovvero non un video ricostruito a partire da una serie di foto intervallate, ma dei semplici scatti catturati a una distanza prefissata (tra quelle indicate) gli uni dagli altri.

HERO12 Black HERO11 Black Megapixel 27 MP 27 MP Estrazioni di fotogrammi da video 24,7 MP da video in 5,3K 8:7 24,7 MP da video in 5,3K 8:7 SuperFoto Con HDR Con HDR Velocità sequenza fotogrammi / secondo Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 Intervalli foto 0,5s,1s,2s,3s,5s,10s,30s,60s,120s Foto notturna ✓ ✓ Acquisizione foto RAW ✓ ✓ Controllo dell'esposizione ✓ ✓ Intervalli foto temporizzata 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti Intervalli foto notturna temporizzata Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti Auto, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 60 secondi;

2, 5, 30, 60 minuti

Altre impostazioni Al netto del fatto che le dimensioni e il peso delle due action cam sono identici, così come processore GP2 (presente fin dalla HERO 10) e capacità della batteria da 1.720 mAh. A livello costruttivo la sola differenza, come già evidenziato, è la filettatura di montaggio integrata da 1/4-20. Del resto sono già un paio di generazioni che le differenze a livello puramente hardware sono ben poche, il che da una parte è anche un bene, perché non "costringe" all'upgrade i proprietari del precedente modello. Certo che se GoPro aggiornasse di più anche il software delle "vecchie" action cam...

HERO12 Black HERO11 Black Microfoni 3 3 Riduzione rumore avanzata Elaborazione a 3 microfoni Elaborazione a 3 microfoni Audio stereo ✓ ✓ Acquisizione audio RAW ✓ ✓ Audio wireless ✓ NO Ingresso microfono da 3,5mm Con Unità multimediale opzionale o Adattatore Mic Pro da 3,5 mm Con Unità multimediale opzionale o Adattatore Mic Pro da 3,5 mm Wi-Fi + Bluetooth ✓ ✓ App Quik ✓ ✓ Bluetooth Multipoint 4 dispositivi 1 dispositivo Caricamento cloud ✓ ✓ GPS NO ✓ Trasferimento via USB-C ✓ ✓ HDMI Con unità multimediale Con unità multimediale Preimpostazioni personalizzate Fino a 10 Fino a 10 Sincronizzazione dell'orario ✓ NO Controllo vocale ✓ ✓ Scorciatoie a schermo personalizzabili ✓ ✓

Esperienza d'uso

Con HERO 12 GoPro si è spostata un pelo di più verso l'utenza professionale, quella davvero in grado di apprezzare le migliorie apportate. Sì perché, diciamolo chiaramente, le differenze con HERO 11, da un punto di vista di resa finale, non sono abissali. Al netto infatti dei nuovi menu, che sono effettivamente più navigabili e semplici di prima, probabilmente quello che si nota più facilmente è l'HDR nei video. Ci sono più dettagli nelle ombre, e meno bruciature sulle alte luci. Le fronde degli alberi non diventano facilmente una macchia scura, si distinguono bene rami e foglie, e il cielo non è bianco ma azzurro, come deve essere. Affiancando i filmati delle due action cam, come abbiamo rapidamente fatto nel sample qui sopra, rende evidente che c'è una differenza a netto vantaggio della HERO 12, fermo restando che in alcuni casi qualche ombra in più può anche non guastare, ma in ogni caso parliamo appunto di un'opzione che potete attivare e disattivare a piacimento. È già più difficile apprezzare le migliorie dell'Hypersmooth 6.0, l'algoritmo di stabilizzazione software dell'azienda. I risultati erano già ottimi lo scorso anno, e ora, nonostante la HERO 12 analizzi una quantità di dati fino a 4 volte superiore a prima, non è immediato apprezzarne il risultato. Durante la corsa i filmati sono praticamente identici, e anche con degli "scossoni" (sterrato, bici, auto e altri veicoli, ecc.) non è facile notare differenze. L'unica cosa che abbiamo sperimentato più volte è che La HERO 11 tende a ritagliare un po' di più l'immagine, mentre la HERO 12 riesce a ottenere un risultato simile con un campo un po' più ampio (non parliamo di differenze abissali, tanto che le noterete nel sample qui sopra solo con qualche fermo immagine). Il risultato è che, laddove il video di una HERO 11 in alcuni casi è più fermo e più piccolo, quello della HERO 12 prova un po' di più a seguire il movimento, con una scena più ampia. Abbiamo poi apprezzato la semplicità di poter registrare video verticali anche tenendo la action cam orizzontale. Questo è possibile grazie all'ampio formato 8:7, che di fatto cattura quattro scene in una: quella originale (8:7 appunto), e poi vari ritagli in 16:9 e 9:16 (in 4K) o 4:3 (in 2,7K). Se volete comunque registrare in verticale a 5,3K l'unica soluzione è quella di ruotare la GoPro, quindi è solo una piccola comodità in più. È forse più interessante la possibilità di poter abbinare cuffie / auricolari Bluetooth alla HERO 12, e sfruttare così i comandi vocali anche a distanza. Si tratta di una evoluzione naturale di questa funzionalità, perché se è vero che da una parte è comodo poter controllare la action cam con la voce, dall'altra è altrettanto vero che non sempre la nostra voce può raggiungerla, e in questo modo c'è una possibilità in più. Ma di nuovo parliamo di una funzione che tornerà utile solo in determinati scenari e probabilmente solo agli utenti più esigenti. E sempre in tema di utenti esigenti, c'è adesso la registrazione in log, un formato che memorizza molte più informazioni sulla scena, e permette quindi maggiore flessibilità in post-elaborazione, ma parliamo di software come Premiere Pro con i quali andare poi a fare color correction sui video, una cosa destinata solo a un ristretto numero di utenti, tanto più che Quik, il software di GoPro, si prepara a diventare sempre più potente e auto-magico, anche su desktop. Abbiamo avuto modo di provare anche il nuovo Max Lens Mod 2.0, che è oggettivamente una ganzata, se ci passate il termine. Il campo di ripresa è quasi sferico (177°), e le migliorie rispetto al precedente accessorio sono su tutti i fronti (è anche più leggero e più resistente), per quanto non sia certo indispensabile per vivere l'esperienza GoPro. E soprattutto perché è compatibile solo con la nuova HERO 12, dato che si inserisce facilmente anche sulla 11. E questo ci porta all'ultimo punto, che un po' esula dal nuovo modello: la HERO 11 sarà mai aggiornata? Perché tutto ciò di cui abbiamo parlato finora è in pratica solo il software, e non vediamo alcun vincolo che impedirebbe al vecchio modello di ottenere le funzioni del nuovo. Detto questo, nessuna delle novità appena descritte, tranne forse solo l'HDR, produce risultati importanti per l'utente medio: se avete una HERO 11, tenetevela stretta, senza rimpianti! (Anzi, andate pure a rivedere la sua recensione, perché per tutto il resto le due sono sovrapponibili).

Autonomia

GoPro ha fatto grandi promesse in tema di autonomia: il doppio in 5,3K@60fps e più del doppio in 4K@120fps. In base ai nostri test, tenendo le due action cam fianco a fianco, c'è in effetti un miglioramento, ma raggiungere i valori riportati da GoPro non è affatto facile. Anzitutto chiariamo un punto: il surriscaldamento è ancora un problema. Se tenete HERO 11 e HERO 12 in una stanza a temperatura ambiente e le mettete a registrare in 5,3K@60fps la prima si spegnerà per il troppo calore dopo circa 14 minuti, la seconda invece arriverà a sfiorare i 20 minuti. È senz'altro un bel miglioramento (oltre il 40% in più), ma significa anche che se avete bisogno di registrare lunghi filmati nessuna delle due va bene, a meno di non trovarsi in condizioni particolari. E per carità, una action cam è fatta apposta per essere usata in "condizioni particolari": mentre sciate in alta montagna, mentre fate rafting / canyoning, mentre vi lanciate in parapendio, ecc. Ogni qualvolta ci saranno degli elementi esterni che raffredderanno i "bollenti spiriti" della vostra GoPro, allora potrete registrare più a lungo. In 5,3K@60fps siamo arrivati a 68 minuti con la HERO 12, molto vicino ai 70 promessi da GoPro. Il "problema" è che nella stessa condizione con la HERO 11 abbiamo fatto 49 minuti, e non 35 come dice GoPro. Sono comunque 20 minuti in più (sempre intorno al 40%, che più o meno è l'aumento medio che abbiamo riscontrato anche in altre condizioni), ed è notevole un salto del genere da una generazione all'altra, per di più ottenuto praticamente solo via software, perché non ci risulta ci siano novità hardware in merito. Fatto sta che non si può parlare di autonomia raddoppiata. La nostra teoria è che GoPro abbia lavorato, tra le altre cose, sugli algoritmi di compressione dei video, ma è difficile da dimostrare in pratica. Il punto è che, fintanto che non cambierà anche l'hardware, soprattutto il processore GP2 che ormai ci accompagna da 3 generazioni, è difficile pensare di poter fare più di così. Le action cam come questa hanno tra l'altro vincoli importanti in tema di dimensioni e impermeabilità, che non potranno mai sparire. C'è poco spazio, e quel poco spazio deve anche essere isolato rispetto all'esterno, non devono entrate né polvere né acqua. È chiaro che, in queste condizioni, il calore abbia pochi modi per uscire, e registrare a queste risoluzioni, con questi frame rate e con tutti gli algoritmi che ci sono dietro (HDR, stabilizzazione, ecc.) genera tanto calore. Probabilmente è anche per questo che GoPro si è fermata al 5,3K, almeno per ora, almeno fino al prossimo chip.

Prezzo

La HERO 11 costava 549€ al lancio, la HERO 12 costa 449€: 100€ meno. Considerando che l'hardware è praticamente identico per la maggior parte, è un prezzo sul quale non possiamo fare obiezioni. Nel frattempo ovviamente il modello precedente è calato di prezzo, e ora la potete trovare su Amazon a circa 70€ in meno. Quale delle due conviene? Dipende dalle vostre esigenze. Se per voi l' allora la HERO 12 è da preferire è un fattore molto importante, se fate tanta post-produzione dei video, se avete mai sentito il bisogno di comandare a distanza la GoPro, e se volete la massima flessibilità del campo visivo, magari in abbinata al MAX Lens Mod 2.0, allora la HERO 12 è da preferire. Altrimenti vivrete benissimo col precedente modello, e risparmierete anche qualcosa.

Giudizio Finale GoPro Hero 12 Black HERO 12 Black è forse uno dei modelli più iterativi degli ultimi anni, tanto che il dubbio se fosse davvero necessario fare qualcosa di nuovo è legittimo. Le differenze tecniche rispetto a HERO 11 sono infatti ben poche, dato che GoPro si è concentrata molto sul software. E ha fatto anche un gran lavoro, sia chiaro, soprattutto sull'autonomia, che è davvero aumentata in modo sensibile, anche se purtroppo gli acquirenti del modello dello scorso anno non ne vedranno mai i frutti. Difficile pensare che l'hardware di questa action cam possa essere spremuto più di così: per stupire davvero ci vorrà qualcosa di nuovo, magari il prossimo anno. Sommario Costruzione 9 Caratteristiche 9 Esperienza d'uso 9 Autonomia 7.5 Prezzo 7.5 Voto finale GoPro Hero 12 Black

Autonomia davvero migliorata

C'è un campo di ripresa per ogni cosa

Surriscaldamento ancora problematico

Hardware pressoché invariato