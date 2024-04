Confezione

A dispetto delle dimensioni contenute, la confezione del GuliKit King Kong 3 Max è molto ricca e contiene il controller, un cavo USB-C per la ricarica, della manualistica ben schematizzata con tutte le funzioni, un mini depliant promozionale, un adesivo, il ricevitore wireless, una custodia protettiva per il gamepad e addirittura un piccolo contenitore all'interno del quale troviamo dei tasti aggiuntivi intercambiabili, insieme ad una mollettina per, appunto, tirarli ed effettuare il cambio.

Costruzione

A parte una manciata di effetti, però, i LED non sono personalizzabili, o meglio, le colorazioni sono legate al livello scelto di sensibilità degli analogici, dunque non hanno una funzione solo e soltanto estetica.

Anzitutto è disponibile in tre colorazioni differenti, ma la versione base è dipinta di un grigio chiaro con analogici grigio scuro e accenni lilla sui tasti , in una combinazione che strizza l'occhio al Super Famicom: scelta curiosa, ma senz'altro azzeccata, spinta pure dall'illuminazione RGB sugli anelli che circondano gli analogici, e sul logo, entrambe assenti sul precedente.

Esteticamente, GuliKit King Kong 3 Max riprende le forme di GuliKit King Kong 2 Pro, che a sua volta si ispirava molto, moltissimo (diciamo pure che è pressoché uguale) alle linee del controller Xbox One . Questo successore, però, aggiunge un pelino di personalità in più quantomeno nelle tonalità.

Sebbene i bottoni X/Y/A/B siano disposti come sui controller di Nintendo Switch (con X in cima, A sulla destra, B in basso e Y a sinistra), in realtà GuliKit King Kong 3 Max consente di riposizionarli come il layout Xbox, utilizzando quelli di ricambio presenti in confezione.

A differenza della versione precedente, anche i grilletti sono zigrinati ed offrono un maggiore grip. In più, come il Turtle Beach Stealth Ultra, la corsa può essere personalizzata meccanicamente tra due livelli tramite le levette posteriori: se spinte verso l'esterno, i grilletti funzioneranno normalmente riconoscendo l'intensità della pressione, mentre se le tiriamo verso l'interno i grilletti si trasformeranno in pulsanti ad attivazione istantanea, come se fossero dei bottoni.

Oltre ai pulsanti extra già visti su King Kong 2 Pro, sui quali ci soffermeremo tra poco, la terza incarnazione del controller vanta pure quattro pulsanti extra posteriori, nei cui incavi è possibile installare le alette staccabili per facilitarne la pressione, proprio come accade per l'Elite Controller di Xbox. La comodità deriva dal fatto che, se inutilizzati, possono essere lasciati nella scatolina, così da migliorare l'ergonomia generale. Peccato non si possa riporre il controller con i tasti extra installati nella custodia, date le dimensioni contenuta di quest'ultima.

Infine, mancano all'appello delle levette analogiche intercambiabili, il jack per le cuffie e la basetta per la ricarica wireless, elementi che avrebbero reso il pacchetto del tutto completo.