Uno spettacolo per gli occhi. Questo è Harold Halibut , e lo voglio dire sin dall'inizio. Al di là della sua narrativa, del comparto di gioco, del tempo impiegato per realizzarlo. Il risultato è quello che conta, e qui il risultato è delizioso, perché la grafica in stop-motion fa uno strano e piacevole effetto all'interno di un videogioco. Come si direbbe in certi casi, è un'esperienza visiva unica nel suo genere. Però è anche qualcosa di più, perché indaga il mondo delle emozioni e degli affetti, cerca di andare oltre la superficie della "classica storia da videogioco". Non sempre ci riesce, e se volete capire perché dovete leggere la recensione completa a seguire.

Cos'è Harold Halibut

Harold Halibut è un'avventura narrativa con una caratteristica speciale: la grafica è realizzata a mano con la tecnica della stop-motion. Se non sapete di cosa sto parlando, si tratta della tecnica usata per girare film come Galline in fuga, Wallace & Gromit, Fantastic Mr.Fox, Nightmare Before Christmas e tanti altri. Sicuramente avrete visto qualche video breve anche sui social, dove ci sono migliaia di piccoli corti fatti in stop-motion tipo questo.

Lo studio di sviluppo che ha avuto l'idea di creare un intero videogioco in stop-motion si chiama Slow Bros. ed è stato fondato in Germania. Per portare a compimento l'idea ci sono voluti 12 anni, visto che lo sviluppo è iniziato nel 2012. Una vera impresa.