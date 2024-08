Recensione Hisense Hi Move 4 HVC6464A: la scopa elettrica concreta piena di accessori che lava anche il pavimento

INDICE

Unboxing Hisense Hi Move 4 HVC6464A

La confezione della Hisense Hi Move 4 include un bel po' di accessori, e considerata la sua fascia di prezzo ce ne sono di più anche di quanto offre la concorrenza. Oltre al motore con batteria e serbatoio già inseriti, troviamo tubo in metallo con giunzione per piegarlo, spazzola principale e rullo aggiuntivo con funzioni diverse, tubo flessibile ed estendibile, accessori per spolverare, mini spazzola motorizzata, accessorio per lavare i pavimenti, stazione di ricarica a muro con viti e tasselli e manualistica del caso.

Accessori e Versatilità

Partiamo dalla spazzola principale. Hisense, invece di inserire in confezione due spazzole con rulli diversi, ha optato per una singola spazzola con rulli intercambiabili. Una scelta furba! Di base è montato un rullo morbido multi superficie che si adatta un po' a tutte le situazioni. Altrimenti potete optare per un rullo con cilindro metallico anti-groviglio dotato di spazzole a V alternate a pettini in silicone. Quest'ultima va bene per lo sporco più grosso e per i pavimenti più duri in cotto o in gres; Hisense la consiglia in caso di animali domestici. La spazzola integra una testina a 6 LED bianchi molto luminosi che evidenziano lo sporco un po' più grande, compresi peli di animali e capelli. Fa una buona luce, ma c'è chi fa di meglio (come Dreame e banalmente Dyson). Se non avete mai avuto una scopa elettrica con testina LED già questa vi sembrerà incredibile.

Il tubo è fisso, ma ha una chicca di non poco conto. Anzi due. Poco dopo il punto di giunzione con il motore, c'è un meccanismo che alla pressione permette di piegare la parte terminale del tubo. In questo modo potete passare l'aspirapolvere sotto tavoli, sgabelli, mobili rialzati e letti senza dovervi piegare fisicamente, visto che si piega il tubo al posto vostro. Potete insomma scegliere se usarlo o meno, senza dover collegare altri accessori alla scopa elettrica (soluzione usata da buona parte dei marchi). Approfitto per dire un'altra chicca della spazzola che si usa in combinazione con il tubo: ha un perno in plastica che, inclinando il tubo a formare un angolo di 90°, si incastra nel corpo della spazzola, facendo sì che la scopa elettrica stia in piedi da sola. Sì insomma, potete reclinarla e farla stare in piedi. Torna comodo sia per la ricarica, se non volete attaccare la stazione al muro, sia per quando dovete spegnere la scopa elettrica magari per spostare qualcosa, per raccogliere oggetti da terra o simili. Si ha infatti la tendenza a poggiare gli aspirapolvere al muro, però tendono a sbilanciarsi e a sfracellarsi sul pavimento rovinandosi o rompendosi.

La mini spazzola motorizzata lì per lì mi ha lasciato interdetto. Il rullo interno ha tante micro spazzole, ed è decisamente diverso dalle soluzioni della concorrenza. Eppure fa il suo dovere senza grossi problemi. Potete usarlo sui tessili (letti, divani, anche tappeti) e torna molto utile in caso di animali domestici. Potete collegarla direttamente al motore, molto comodo per i letti e i divani, o anche in fondo al tubo per pulire i tappeti.

Ci sono poi una lancia per fessure, che a dirla tutta è un po' corta, e una spazzola per spolverare. Anche queste potete collegarle al motore o in cima al tubo. E non finisce qui, perché ci sono due extra molto graditi. Il primo è un tubo flessibile, comodo per raggiungere punti un po' più scomodi o per esempio per pulire l'auto. Il secondo è l'accessorio per lavare i pavimenti, da agganciare direttamente alla spazzola principale. Non fa niente di più di quello che farebbe un comune mocio, se non fosse che date una sola passata aspirando e al contempo bagnando il pavimento. E Hisense ha incluso addirittura due panni, non male!

In quanto ad accessori e versatilità quindi tanto di cappello. Sulle performance poi ne discuteremo nelle prossime sezioni. Se comunque volete spendere poco e avere tanta scelta di bocchette e soluzioni di pulizia, siete nel posto giusto.

Tecnologia

Hisense Hi Move 4 HVC6464A è una scopa elettrica che va al sodo. Non ci sono display fantascientifici, sensori per rilevare lo sporco che regolano l'intensità di aspirazione, Wi-Fi o Bluetooth o simili. È una classica scopa elettrica ciclonica che punta sulla versatilità più che sull'effetto stupore. Il motore brushless da 400W di cui è dotata ha una potenza aspirante di 110 AW, in linea con altri prodotti in questa fascia di prezzo. Hisense sul suo sito indica anche la pressione di aspirazione, 23 kPa.

Il sistema di filtraggio è molto classico, il che è un bene visto che è facile da manutenere. All'interno del serbatoio da 0,5 litri (un po' piccolo, ma su questo ci torniamo) troviamo la classica parte centrale responsabile della formazione del ciclone. È protetta da un filtro a maglie metalliche che blocca ad esempio peli e capelli più sottili, e al suo interno nasconde un filtro HEPA lavabile e sostituibile. C'è anche un filtro di uscita in spugna, ma purtroppo è integrato nella parte finale ed è impossibile da estrarre.

Il display, come accennato, non c'è. O meglio, ci sono 3 display 7 segmenti utili a indicare l'autonomia in percentuale e una serie di scritte retro illuminate che indicano la modalità di pulizia selezionata.

Aspirazione e Manovrabilità

Per quanto riguarda l'aspirazione, la scopa elettrica di Hisense non se la cava così male. La potenza di aspirazione non è certo da capogiro, ma già a velocità Media sa il fatto suo, aspirando tutto senza grossi drammi. Ci sono anche le potenze Low (bassa) e High (alta). Solitamente consiglio di usare sempre la modalità di mezzo, ma in questo caso ha (purtroppo) senso anche la Low. Aspirare aspira, anche quando c'è tanto da aspirare, con l'unico contro che dovrete probabilmente ripassare più di una volta su alcuni punti del pavimento. Perché dovreste usare la Low? Per problemi di autonomia di cui parlerò in questo paragrafo.

Una volta passata la scopa elettrica Hisense dovreste essere riusciti a portare via polvere sottile, peli di animali, capelli e detriti più grandi, anche usando la spazzola morbida multi superficie. La luce LED aiuta a passare la spazzola con criterio, e aiuta anche usandola a potenza Low per vedere se avete lasciato qualcosa indietro. Ripeto, non è all'altezza di modelli più costosi, ma proprio perché costano di più è lecito aspettarsi performance migliori. E fra le tante testine a luce LED bianca quella di Hisense è una di quelle che mi ha convinto di più.

I test, giusto per dovere di cronaca, sono stati effettuati in un appartamento di cento metri quadri circa con pavimenti misti: laminato, gres porcellanato e tappeti in vinile. In casa transitano 3 gatti, una bambina piccola, due adulti e vari nonni che si alternano durante la settimana. Hol usato prevalentemente il rullo morbido, nonostante Hisense consigli l'altro in caso di animali. Ha senso l'altro, visto che è antigroviglio, ma anche questo morbido si è comportato bene, aspirando anche detriti più grandi come briciole, croccanti di gatto e simili.

E l'accessorio per lavare i pavimenti? Ammetto che non sono un grande fan di queste soluzioni, e probabilmente è anche per colpa di tutte le lavapavimenti che provo. Uno strumento dedicato è sempre migliore di uno ibrido, e questo vale purtroppo anche per questa Hisense e il suo accessorio. Il sistema di aggancio è praticamente inesistente: non si fa altro che poggiare la spazzola sull'accessorio per lavare, disabilitando l'uso delle ruote posteriori. Proprio le ruote posteriori fanno pressione su dei meccanismi a molla che fanno sì che il serbatoio rilasci l'acqua sul panno attaccato tramite velcro. Di conseguenza spostare la scopa sul pavimento diventa anche più faticoso, e le manovre sono molto più difficili e al limite del frustrante. E alla fine è come passare un mocio, senza però la stessa efficacia. Il panno collegato all'accessorio bagna un po' a caso, e per togliere eventuali macchie dal pavimento dovete passare avanti e indietro svariate volte. Inoltre, proprio per via del meccanismo di pressione che rilascia l'acqua, non potete usare il meccanismo che piega il tubo. Così facendo non applichereste abbastanza forza sulla spazzola, impedendo al panno di bagnarsi. Se insomma lavare il pavimento così deve diventare faticoso, tanto vale separare le attività e usare il classico mocio. E ripeto, il problema non è tanto di Hisense: anche altri modelli simili come il P11 Mopping (e in parte anche il Submarine Dyson) soffrono degli stessi problemi.

La manovrabilità complessiva non è affatto male. Il corpo motore è molto leggero, circa 1,3 kg, alla pari quindi con la leggerissima Hoover HF2. Questo è ottimo per quando volete usare l'aspirapolvere in modalità aspirabriciole o per quando usate la mini spazzola motorizzata su letti e divani. Il peso complessivo sale a oltre 3 kg per via del tubo in metallo, sufficientemente spesso e anche bello largo, e per via della spazzola. Il punto di giunzione fra tubo e spazzola è molto flessibile, e permette buoni movimenti e ottime inclinazioni. A migliorare il tutto c'è il punto di giunzione per piegare il tubo e raggiungere con facilità punti bassi. Buone anche le grandi ruote in plastica della spazzola principale. C'è solo un piccolo problemino di cigolio della spazzola: alcune giunzioni cigolano, e anche tanto, ma è bastata una spruzzata di WD40 per risolvere. A riguardo della manovrabilità con l'accessorio lavapavimenti mi sono già espresso.

L'impugnatura è molto classica, con il classico grilletto da premere e una sezione dove mettere le dita per non premerlo per sbaglio durante la pulizia. Il peso è ben bilanciato, e di conseguenza non si fa fatica a usarla. L'unica cosa è che il grilletto è un po' poco sensibile. Dovete premerlo tutto e con decisione per accendere la scopa Hisense.

A livello di rumore, non è tra le scope elettriche più silenziose, ma Hisense non ne fa un segreto visto che riporta il valore di 80 dB anche sul nome prodotto su Amazon. 80 dB comunque si registrano vicino alla scopa in modalità di aspirazione High. A livello medio siamo sui 70/75 dB, e salendo verso le orecchie si parla di valori un po' più bassi. Comunque è inutile girarci intorno: il motore da 400W si fa sentire.

Autonomia e serbatoio

La batteria removibile è da appena 2.000 mAh, e con questo appena sapete benissimo dove voglio andare a parare. I valori realistici sono 40/45 minuti a potenza minima, 20 minuti (forse qualcosina in più) a media potenza e meno di 10 minuti a potenza massima. È un vero peccato. A potenza intermedia riesco a passarla in tutta la casa (un centinaio di metri quadri), ma se volessi aggiungerci anche letti e divani non ci riuscirei, almeno non tutti. Ci può stare vista la fascia di prezzo, ma al momento non c'è neanche possibilità di acquistarne di aggiuntive. Non tutti hanno bisogno di autonomie mostruose, e non tutti passano la scopa elettrica continuamente in casa, ma se avete appartamenti grandi e volete usarla in più ambiti tenete di conto di questo problema. Ha quindi senso, come già detto, sfruttare la modalità a bassa potenza per i pavimenti e magari passare a media potenza su divani e letti.

Il serbatoio è da 0,5 litri, un po' più piccolo della media. Vista l'autonomia garantita dalla batteria è più che sufficiente, e tenere il serbatoio piccolo contribuisce a mantenere a bada peso e dimensioni della scopa elettrica. Svuotarlo è questione di un attimo: c'è una levetta nera sul corpo motore che lo sgancia, da lì poi svitate il tappo sotto e svuotate il tutto.

Manutenzione e materiali

Veniamo alla manutenzione. Come già accennato, il sistema di filtraggio è quasi tutto smontabile. L'unica componente non removibile è il filtro in spugna in uscita. Per il resto, una volta sganciato il serbatoio dal motore potete dividerlo in tutti i suoi componenti e lavare il tutto, filtro HEPA incluso. A riguardo di quest'ultimo, non avevo mai visto filtri HEPA catturare tutto lo sporco che cattura questo. Non significa tanto che gli altri sono inefficaci, quanto più che forse dal ciclone e dal filtro a maglie metalliche passa un po più di sporco del solito, e fortunatamente c'è l'HEPA a bloccare il tutto.

Le due spazzole possono essere smontate e pulite. In quella da pavimento si ripresenta purtroppo lo stesso problema che accomuna la stragrande maggioranza di questa tipologia di spazzole. Per la messa in movimento, oltre al rullo principale in rotazione e le due grandi ruote posteriori, ci sono 2 ruote piccole con la classica staffettina di metallo nel mezzo. Sono praticamente impossibili da rimuovere dal loro slot, e tendono ad accumulare polvere, capelli e peli, rendendo un po' più difficile lo spostamento della spazzola. Con un po' di pazienza pulite il tutto, ma è bene saperlo per evitare che si accumuli troppo.

Hisense non ha un sistema di distribuzione di ricambi, e anche su Amazon non si trova molto (se non praticamente nulla). Trovate qualcosa su siti terzi come FixPart o BuySpares, ma mancano ad esempio le batterie aggiuntive o sostitutive. Un vero peccato.

E a livello di materiali? Le plastiche sono di buona qualità, e il tubo in metallo è bello corazzato. Anche i giunti di connessione sono belli resistenti. Un po' più delicato il serbatoio, tant'è che si trova qualche ricambio sui siti che ho citato poco fa.

Prezzo

È Hisense a suggerirvi di comprarla su Amazon. Qui la trovate a 228 euro, un prezzo sensato visti i tanti accessori offerti e viste le performance. Certo è che la concorrenza è agguerrita in questa fascia.

Recensione Hisense Hi Move 4 - Altre foto dal vivo

Il sample per questa recensione è stato fornito da Hisense, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Giudizio Finale Hisense Hi Move 4 HVC6464A Hisense Hi Move 4 è una scopa elettrica con dei pro di non poco conto. Vi accoglie con tanti accessori, alcuni che non si trovano nemmeno in modelli di fascia alta, e con alcune chicche come la spazzola intercambiabile, la testina LED, il tubo che si piega e il sistema per farla stare in piedi da sola. Ed è anche leggera e maneggevole, che non guasta affatto. Peccato che l'autonomia sia sottotono, e che non ci sia modo di rimediare acquistando batterie aggiuntive. Inoltre: bene che ci sia l'accessorio per lavare i pavimenti, ma è molto probabile che lo abbandonerete rapidamente, vista la scarsa manovrabilità ed efficienza. Pro Tantissimi accessori in confezione

Tantissimi accessori in confezione Leggera e maneggevole

Leggera e maneggevole Spazzola con rulli cambiabili e testina LED

Spazzola con rulli cambiabili e testina LED Tubo con giunto per piegarlo

Tubo con giunto per piegarlo Prezzo buono Contro Autonomia bassa

Autonomia bassa Pochi ricambi ufficiali

Pochi ricambi ufficiali Accessorio lavapavimenti

Accessorio lavapavimenti Mini ruote della spazzola principale

Lorenzo Delli Cresciuto a "computer & biberon", mi sono avvicinato al mondo dell'informatica e della tecnologia alla tenera età di 5 anni. Mi occupo di news e recensioni legate ai PC (desktop e laptop) e al gaming, ma non disdegno elettrodomestici smart quali scope elettriche e friggitrici ad aria, preferibilmente con Bluetooth e Wi-Fi. Se trovate un meme sui canali social di SmartWorld è probabilmente colpa mia.