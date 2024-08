Recensione HMD Skyline: il Lumia che unisce bellezza e riparabilità

La storia degli smartphone Lumia inizia nel 2011, quando Nokia decise di riutilizzare il riuscitissimo design di Nokia N9 con sistema operativo MeeGo dello stesso anno. La storia è proseguita con alti e bassi fino al passaggio di testimone a Microsoft nel 2014 e alla chiusura del progetto di Windows Phone nel 2016. Perché vi stiamo raccontando questo? Perché questo HMD Skyline riprende quello stesso design utilizzando quelli che sono probabilmente in brevetti "in casa" dovuti al gestire il marchio Nokia, ormai relegato ai feature phone .

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Come abbiamo ampiamente raccontato in apertura questo HMD Skyline, il primo smartphone del brand che fino ad oggi ha lanciato smartphone sotto il marchio Nokia, è apertamente ispirato alla linea Lumia. La scocca infatti ha un design squadrato frontalmente in cui è inscritto il blocco in vetro del display che ha però gli angoli stondati. Stondato è anche il profilo che va poi ad assottiggliarsi verso la parte alta e bassa del dispositivo. Una soluzione vista e rivista in più smartphone a brand Lumia e che lo rende particolarmente elegante e piacevole, sia alla vista che al tatto. E poi forse è innegabile c'è anche quel tocco di nostalgia per chi ha vissuto quei dispositivi.

La qualità costruttiva è eccellente. La scocca è in alluminio e il retro è in un vetro satinato che non trattiene per niente le impronte.

Lo smartphone non è leggero, pesando 209,5 grammi, ma è anche un dispositivo dalle dimensioni non trascurabili. Il dispositivo è resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP54.