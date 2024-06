Recensione Honor 200 Pro: un vero camera phone al prezzo di un medio gamma

Honor torna alla carica con la sua serie numerica, forse quella più interessante per la maggior parte del pubblico. Quest'anno c'è anche una variante Pro che recensiamo in questa pagina. Scopriamo Honor 200 Pro.

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Honor 200 Pro rimane un prodotto molto ben rifinito con una cover posteriore in vetro estremamente pregevole, non troppo scivolosa e che non trattiene però le impronte. La versione bianca da noi testata è molto elegante con un effetto seta che si può notare solo controluce, aggiungendo un tocco di "lusso" all'esperienza complessiva. I due blocchi circolari delle fotocamere diventano un ben più grande ovale che contiene tutti i sensori. Questo blocco sporge anche di più rispetto al passato e nel complesso non l'abbiamo trovata una scelta estetica azzeccatissima. Avremmo preferito che l'azienda avesse proseguito sulla strada del design precedente.

Nel complesso le prestazioni dello smartphone sono ottime, anche se ovviamente tende a scaldare se sottoposto a forte stress prolungato, come per esempio un gioco 3D che però si esegue alla perfezione e con dettagli massimi.

L' audio dello smartphone è stereo ed è di buona qualità. Il lettore di impronte digitali è sempre ottico all'interno del display, ancora una volta posizionato un po' troppo in basso per i nostri gusti.

La scheda tecnica di questo smartphone è molto interessante. Abbiamo un processore Snapdragon 8s Gen 3 octa core a 4 nanometri con frequenza massima di 3 GHz e GPU Adreno 735. La RAM ammonta a ben 12 GB ed è possibile espanderla utilizzando una di quelle funzioni software tanto pubblicizzate dai vari produttori. Si tratta pur sempre di una espansione virtuale e per tanto non particolarmente efficace, soprattutto quando hai già tuta questa memoria. Quella interna ammonta invece a 512 GB ma non è espandibile tramite microSD. Buona la connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e chip NFC. Abbiamo anche il pieno supporto a due SIM in formato nano e anche per una eSIM .

Fotocamera

Honor 200 Pro ha un set di fotocamere di tutto rispetto. La principale è da 50 megapixel ƒ/1.9 ed è dotata di stabilizzazione dell'immagine. Abbiamo poi una grandangolare da 12 megapixel con capacità di messa a fuoco da vicino per le macro e una seconda 50 megapixel ƒ/2.4 con capacità di zoom 2.5X, perfetta per i ritratti. Una bella aggiunta rispetto al passato. A questo si aggiunge anche una terza 50 megapixel frontale ƒ/2.1. Sempre sulla parte frontale troviamo anche un sensore aggiuntivo che funge da sensore anti-flicker, sensore di luminosità e sensore di temperatura colore. Potrebbe essere comunque un sensore da 2 megapixel come detto nel video, ma non viene sfruttato per il bokeh come avevamo detto.

La qualità fotografica di questo Honor 200 Pro ci ha stupito, nonostante le alte aspettative che avessimo visto il modello dello scorso anno. Tutte le foto sono molto buone e ci sentiamo di bocciare forse solo le foto grandangolari di notte, che però sono scarse anche su modelli molto più costosi. Le foto sono sempre estremamente nitide, con un ottimo HDR, un ottimo bilanciamento dei colori e una messa a fuoco quasi impeccabile. Sono molto buone anche le foto grandangolare diurne e le foto con lo zoom per quanto non troppo spinto. Questa fotocamera da lì meglio di sé nella modalità ritratto, che per assurdo però scatta di default a 2x sfruttando il sensore principale. L'algoritmo è stato ottimizzato assieme allo studio fotografico Harcourt di Parigi. Non sappiamo se il merito sia tutto di questa collaborazione ma il risultato è sorprendente. I ritratti sono quasi sempre impeccabili anche in condizioni di luce tutt'altro che ottimali.

Notevole.

Discreta anche la fotocamera frontale e buoni anche i video in 4K, ora fino a 60fps, che si dimostrano più stabili di quanto ci saremmo aspettati. In modalità grandangolare però si deve fare video a 30fps.