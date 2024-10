Recensione Honor 200 Smart: il più robusto della sua categoria

Confezione

Non ci sono purtroppo sorprese nella confezione di questo smartphone economico. All'interno troviamo infatti solo il cavo USB-A/USB-C per la ricarica e nient'altro. Peccato che non sia quantomeno un cavo dotato di entrambi i connettori USB-C.

Costruzione ed Ergonomia

Dal punto di vista costruttivo questo Honor 200 Smart sicuramente si distingue nella sua fascia di prezzo. Lo smartphone è sì realizzato comunque "solo" in plastica, ma è stato comunque costruito con un occhio particolarmente attento alla durabilità del prodotto. Honor 200 Smart infatti non è solo IP64, che gli garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi, ma è anche dotato di una certificazione SGS che ne garantisce una maggiore robustezza alle cadute. Se escludiamo alcuni modelli rugged questo non significa che sia indistruttibile, ma piuttosto che sopravviverà meglio alle cadute e agli incidenti della vita quotidiana più di quanto facciano i suoi concorrenti. Non una cosa da poco per chi conta di far durare più a lungo il proprio smartphone. Lo smartphone è poi realizzato con dei materiali che imitano i fluidi non newtoniani e che quindi diventano più duri nel momento in cui vengono colpiti con forza e rapidità, rimanendo però più "morbidi" nell'utilizzo comune.

La scheda tecnica di questo Honor 200 Smart racconta di uno smartphone di fascia bassa abbastanza canonico, anche se alcuni dettagli sono comunque meritevoli di attenzione. Il processore intanto è uno Snapdragon 4 Gen 2. Si tratta di uno dei SoC più "economici" realizzati da Qualcomm, che è comunque da sempre sinonimo di qualità e che ragionevolmente semplificheranno anche il lavoro a Honor nel tentativo di tenerlo aggiornato più a lungo possibile. La RAM ammonta a soli 4 GB, mentre la memoria interna a 256 GB ed è in tecnologia UFS 3.1, anche e non espandibile. Il quantitativo ridotto di RAM e il processore si traducono in un'esperienza d'uso onesta ma che richiede un minimo di pazienza nell'esecuzione delle operazioni più comuni. Più che discreta la connettività per la fascia di prezzo: 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 e chip NFC. È presente anche un emettitore ad infrarossi sulla parte superiore della scocca e non manca neanche la radio FM (nonostante in teoria non sia più presente su quasi nessuno smartphone). Il lettore di impronte digitali è posizionato sul tasto di accensione. È discreto nella velocità di sblocco, ma non un fulmine.

Fotocamera

Honor 200 Smart mette sul piatto una fotocamera da 50 megapixel ƒ/2.8 e un secondo sensore, abbastanza inutile, da 2 megapixel ƒ/2.4 per il miglioramento dell'effetto bokeh nelle foto. La qualità degli scatti è sufficiente ma non molto di più. Il dettaglio è buono, ma la gestione dei colori e delle luci è imperfetto e può capitare di avere delle zone leggermente bruciate negli scatti all'esterno, oppure una riproduzione dei colori non proprio fedele. Appena sufficiente anche la fotocamera frontale che si ferma a soli 5 megapixel, decisamente sotto gli standard odierni. È però tutta l'esperienza d'uso dell'app fotocamera a essere lacunosa. L'interfaccia è lenta e scattosa e la cattura della foto può impiegare anche un paio di secondi prima di essere eseguito. Non proprio quello che speravamo. I risultati li potete vedere sotto e per qualcuno potrebbero anche essere assolutamente buoni per le sue aspettative. Sicuramente il comparto fotografico rimane il fronte più debole di questo 200 Smart. Un aggiornamento software è sicuramente auspicabile. I video si registrano in Full HD e non sono particolarmente stabili. Difficile realizzare una clip davvero riutilizzabile se registrata in movimento.

Display

Lo schermo di questo smartphone è molto grande: ben 6,8 pollici di diagonale. Ha una risoluzione FullHD+ (1080 x 2412 pixel) e anche un refresh rate a 120 Hz: una bella sorpresa nella fascia di prezzo. La luminosità massima è di 850 nits, buono sempre considerando la sua categoria. Lo schermo è realizzato in tecnologia TFT, che garantisce angoli di visione peggiori rispetto agli AMOLED, ma che nel complesso non è un grande difetto su questo smartphone. Peccato solo per il trattamento oleofobico peggiore rispetto al altri dispositivi che vi costringerà a pulire lo schermo dello smartphone un po' più spesso.

Software

Honor 200 Smart è già aggiornato all'interfaccia personalizzata dell'azienda chiamata Magic OS 8. Un sistema operativo che gode comunque di alcune piacevoli aggiunte rispetto ad Android stock, come la possibilità di aprire due app impilate, oppure di avere una barra laterale con le app preferite che è possibile aprire anche in finestra. Potrete anche sdoppiare alcune app social e di chat per utilizzarle con due account diversi e abbiamo la capsula magica che è in sostanza una "bolla" che rimane attorno della fotocamera frontale per mostrare alcuni task come un timer o il proseguire di una registrazione audio. Il tutto è basato su Android 14. L'azienda promette poi ben 2 nuove versioni di Android e 3 anni di patch di aggiornamento. Decisamente niente male per uno smartphone di questa fascia. Il limite è sicuramente nelle prestazioni che questo smartphone ha da offrire: non è un dispositivo per chi ha fretta. Lo scroll nelle app social, soprattutto se ci sono video di mezzo, potrebbe essere un po' più lento del solito e come già accennato l'esperienza all'interno dell'app della fotocamera è tutt'altro che ottimizzata. Indubbiamente ci sono altri smartphone più performanti in questa fascia di prezzo.

Autonomia

Honor 200 Smart ha a disposizione una batteria da 5.200 mAh, leggermente più capiente quindi della media. Lo smartphone può garantire un'autonomia decisamente buona, potendo anche arrivare senza problemi a superare i due giorni con una singola carica di un possibile utente medio di questo smartphone. In più abbiamo anche la ricarica rapida a 35W, superiore anche ad alcuni smartphone top di gamma che costano dalle 4 alle 5 volte in più.

Prezzo

Honor 200 Smart viene lanciato a un prezzo di 199€. Troppo nel complesso, nonostante le sue peculiarità. Probabilmente lo sa anche Honor che lo sconta a 179€ fin da subito. Ha già anche orbitato attorno ai 150€, prezzo sotto il quale questo smartphone inizia davvero a trovare un senso. È possibile acquistarlo dai seguenti rivenditori: Honor

Mediaworld

Unieuro

Foto

Foto

Emanuele Cisotti Ho fondato AndroidWorld nel 2008 durante il mio periodo di studi di ingegneria a Firenze. Ho continuato a gestire AndroidWorld e poi SmartWorld, espandendo quindi l'ambito di competenza, all'interno prima di Banzai Media e poi di Mondadori. A oggi svolgo principalmente il lavoro di gestione del mio team e di rapporto con i marchi, ma non per questo sono meno operativo. Sono conosciuto principalmente per le mie video recensioni di smartphone su YouTube, ma la mia specializzazione riguarda anche wearable (come smartwatch e smart ring), dispositivi di domotica e altri gadget tecnologici sfiziosi. Dal 2011 al 2014 ho lavorato sulla rivista Android Magazine disponibile in edicola e in versione digitale. Sono autore di tre guide riguardanti Android edite da LSWR. Molti di questi trovano spazio sul canale TikTok di SmartWorld. Tre le mie passioni principali la musica elettronica (in quasi qualsiasi declinazione) e le costruzioni LEGO, che sono il principale nemico del mio conto in banca.

Honor 200 Smart Display 6,8" FHD+ / 1080 x 2412 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 5 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.2 GHz

RAM 4 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 5200 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

