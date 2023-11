Recensione Honor 90 Lite: ecco cosa scegliere a meno di 200€

Confezione

Purtroppo Honor 90 Lite ha il triste primato di essere il primo smartphone economico e non contenere più l'alimentatore in confezione. C'è però quantomeno il cavo USB/USB-C in confezione.

Costruzione ed Ergonomia

Honor 90 Lite è uno smartphone curioso dal punto di vista del design con un blocco fotocamere ovale sporgente che contiene due altri blocchi dedicati alle fotocamere che si "intrecciano" far loro nelle forme. La scocca nella variante nera da noi testata è abbastanza "classica" nella presentazione, anche se al tatto si percepisce come questa sia comunque una soluzione abbastanza economica. Lo smartphone è realizzato interamente in plastica ma è comunque piacevole nel design squadrato dei bordi e nel fatto che la scocca posteriore non trattiene particolarmente le impronte. Il materiale plastico però aiuta a mantenere il peso ridotto. Solo 179 grammi . Veramente non male per uno smartphone di queste dimensioni.

Parliamo del processore Mediatek Dimensity 6020 octa core da 2,2 GHz a 7 nanometri con GPU Mali G57-MC2 e 8 GB di RAM LPPDR4 a supporto. Tantissima la memoria interna per la fascia di prezzo: 256 GB. Questa memoria è in tecnologia UFS 2.2. Non la più veloce, ma comunque giusta per un prodotto di questo tipo. La memoria non è però espandibile, un peccato considerando la fascia di prezzo. Lo slot estraibile però può alloggiare due microSD. Discreta la connettività: abbiamo il 5G, il Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.1. Non manca l'NFC per i pagamenti. Il lettore di impronte digitali è posizionato sul lato destro ed è veloce e preciso. Manca purtroppo invece il jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate che andranno quindi utilizzate tramite porta USB-C, che supporta l'audio ma non il video.

Fotocamera

Poco convincenti i video che si possono registrare solo in Full HD . Non sono la risoluzione è ridotta, ma anche la stabilizzazione non è all'altezza. Dalla fotocamera grandangolare si nota poi in modo più marcato la bassa risoluzione del sensore.

Le foto dal sensore principale sono più che buone e mantengono in buona parte le promesse fatte dalla sua alta risoluzione. La immagini sono nitide e hanno una buona gestione delle luci e dei colori. Non vi aspettate risultati da smartphone top di gamma, ma finché la luce è ottimale i risultati sono assolutamente all'altezza delle aspettative. Quando la luce cala si vedono i limiti di questo smartphone. Limiti che in parte possono essere superati utilizzando la modalità notturna, che non può però ovviamente ribaltare il risultato, ma può invece quantomeno correggerlo. Sufficienti i selfie dalla fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.5 .

Honor 90 Lite sfoggia una fotocamera da ben 100 megapixel che come è facile immaginare serve prima di tutto per avere un numero "corposo" da sfoggiare nella sua scheda tecnica.

Display

Honor 90 Lite mette sul piatto un pannello da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2388 pixel) in tecnologia IPS. Questo pannello è sufficientemente luminoso per praticamente qualsiasi tipo di utilizzo, anche se la sua luminosità di picco si ferma a soli 680 nits. Il display garantisce comunque un refresh rate più fluido a 90 Hz . Gli angoli di visione di questo schermo solo solo sufficienti ed è forse qui che si vede di più il limite del pannello IPS scelto. Non c'è il supporto all'always-on display, ma siamo invece felici di trovare una pellicola preapplicata al display a sua protezione.

Software

Honor propone sul mercato questo 90 Lite con Android 13 aggiornato con le patch di settembre 2023 (ricevute ovviamente successivamente al lancio di qualche mese fa) e personalizzato con la MagicOS 7.1, ovvero l'interfaccia personalizzata Honor che troviamo in tutti i suoi ultimi smartphone.

L'interfaccia Honor è piacevole da utilizzare anche se come è già successo negli altri smartphone recenti dell'azienda mancano un po' di funzionalità più avanzate per farlo distinguere davvero dai concorrenti. C'è comunque il comodo menù laterale per aprire al volo le app preferite, anche in modalità finestra. Tra le altre funzionalità troviamo alcune gesture (purtroppo non quella per abbassare la tenda delle notifiche trascinando verso il basso dalla home) e anche il menù di gioco per massimizzare le prestazioni di gioco.

Honor garantisce infine 2 versioni di Android per questo smartphone e 3 anni di aggiornamenti. In generale non sono tantissimi, ma siamo comunque molto felice di trovare una promessa simile su uno smartphone economico, cosa tutt'altro che scontata.