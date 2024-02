Recensione Honor Magic 6 Lite: con un nuovo prezzo

Honor Magic 6 Lite anticipa di qualche settimana il prossimo Magic 6 Pro , futuro top di gamma dell'azienda, che però avrà un prezzo completamente differente. Scopriamo cosa c'è di buono in quello che probabilmente Honor spera essere uno dei primi best buy del 2024.

Confezione

Nella confezione di Honor Magic 6 Lite troverete solo il cavo di ricarica oltre allo smartphone. Fate attenzione alle offerte che vedrete in giro perché in vari casi si può ottenere l'alimentatore a prezzo molto scontato (al momento su HiHonor costa 9€).

Costruzione ed Ergonomia

Honor Magic 6 Lite è realizzato interamente in plastica ma nonostante questo è un dispositivo estremamente ricercato in termini di design e di usabilità. Questo perché è spesso appena 8 millimetri e ha un peso complessivo di 185 grammi, inferiore a molti concorrenti. Le sue forme sinuose, dovute alla simmetria del frontale e del posteriore entrambi stondati, lo fanno sembrare una pietra liscia nelle vostre mani. Honor, proprio come per il modello precedente, ha fatto davvero un buon lavoro dal punto di vista costruttivo. La parte circolare che contiene le fotocamere ha adesso una particolare corona zigrinata, che però potrebbe non piacere. Il fatto che questo elemento sia posizionato al centro ha l'enorme vantaggio di non far traballare lo smartphone quando viene poggiato su di un piano.

L'hardware di questo smartphone, nonostante racconti di una scheda tecnica da medio gamma, è sicuramente interessante. Intanto perché, a differenza di praticamente tutti i competitor, utilizza uno dei processori Snapdragon più recenti, per la precisione lo Snapdragon 6 Gen 1 con processo produttivo a 4 nanometri e che si porta dietro una GPU Adreno 710. La RAM ammonta a ben 8 GB e la memoria interna, disponibile in un unico taglio, è da 256 GB e non è espandibile. Lo slot estraibile infatti può accogliere due nanoSIM ma non una microSD. Non c'è purtroppo il supporto per la eSIM.

La connettività è poi condita dal 5G, dal Wi-Fi ac e dal Bluetooth 5.1. Non c'è purtroppo un jack audio per le cuffie o un'uscita video tramite USB-C, purtroppo assenti su praticamente tutti gli smartphone di questa fascia. La vibrazione dello smartphone è poi sufficiente, ma non delle migliori.

Nel complesso molto bene le prestazioni di questo smartphone.

Anche sotto sforzo può garantire ottime prestazioni senza mai scaldare troppo e nel nostro gioco di prova War Thunder può garantire circa 40fps con i dettagli di gioco al massimo.