Recensione Honor Magic 6 Pro: un premium phone unico (e al giusto prezzo)

Honor sceglie di nuovo il palco del MWC per far conoscere al mondo il suo nuovo smartphone premium. Honor Magic adesso guadagna la variante pro della sesta generazione. Scopriamo in questa recensione Honor Magic 6 Pro .

Confezione

Costruzione ed Ergonomia

Honor Magic 6 Pro è uno smartphone dal design estremamente riconoscibile e che prosegue la strada tracciata dal modello precedente . Il retro è capeggiato da una grande parte circolare (quest'anno inscritta in una sorta di quadrato molto stondato) che contiene i sensori fotografici. Il modulo fotografico è molto pronunciato ma ha il vantaggio di essere simmetrico sul lato corto e quindi lo smartphone non "balla" quando è poggiato su di un piano. La versione da noi provata è quella in pelle vegana, che è in sostanza una finitura plastica che la tatto ricorda la pelle. Il profilo è ovviamente in metallo i tasti fisici posizionato sul lato destro hanno un buon click alla pressioni.

Non manca un buon audio stereo. Honor Magic 6 Pro è un dispositivo completo e che nella sua fascia ha veramente pochi concorrenti se si parla di completezza dell'hardware. Presente anche una camera di vapore all'interno della scocca per bilanciare al meglio la potenza del processore Qualcomm e i consumi energetici.

La scheda tecnica di Honor Magic 6 Pro è quella di uno smartphone premium a tutti gli effetti. Abbiamo l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz con processo produttivo a 4 nanometri e un coprocessore per la gestione energetica Honor E1. A questo si aggiungono 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Ancora una volta un ringraziamento a Honor per non aver confuso le idee dei suoi utenti con tanti tagli di memoria. La connettività è ottima: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e supporto per l'uscita video tramite USB-C 3.2. Presente anche il supporto eSIM, che non dovrebbe mai mancare in uno smartphone di questa fascia.

Fotocamera

Proprio come lo scorso anno anche in questo Honor Magic 6 Pro troviamo delle fotocamere che stupiscono fin dalla lettura delle specifiche. L'azienda "non ha badato a spese". La fotocamera principale è una 50 megapixel con apertura variabile fra ƒ/1.4 e ƒ/2.0. Non si tratta di una variazione di apertura particolarmente accentuata e che nell'uso quotidiano non farà poi davvero la differenza, come già successo anni fa con Galaxy S10. È comunque una possibilità in più offerta da questa fotocamera che ti permette comunque di lavorare, soprattutto sugli oggetti più vicini su una variazione di apertura per avere un effetto di profondità diverso.

Il sensore principale è da 180 megapixel ed è una fotocamera periscopica con rapporto di zoom 2.5X. Nella modalità pro scopriamo però che si tratta in realtà di una fotocamera da 200 megapixel, usata non nella sua interezza. L'apertura è ƒ/2.6. Questa fotocamera ha il pregio di avere una risoluzione così alta che potrete scattare foto a zoom superiori, sicuramente fino a 5X, ma in molti casi anche fino a 10X con un dettaglio molto buono. Quello che ha tentato di fare S24 Ultra quest'anno ma ancora più interessante (vedremo poi sul campo qual è la migliore). L'ultima fotocamera è una 50 megapixel ƒ/2.0 grandangolare con autofocus per la macro. Ancora una volta Honor non va al risparmio sulla grandangolare offrendo una lente addirittura 0.5X ad alta risoluzione.

Le foto scattate da questo smartphone sono molto buone, degne di un vero premium phone. C'è tanto dettaglio, la messa a fuoco è precisa e rapida.

Le foto al buio sono di qualità e viene mantenuto molto dettaglio in tutto lo scatto. C'è forse qualche margine di miglioramento nella penombra, dove le foto sono comunque molto buone (ed è qui che si vede la differenza con le fasce inferiori) ma forse un po' troppo contrastate. Buone le foto grandangolari, anche se perdono un po' di notte e molto buone le foto zoom, dove fino a 5X ce la giochiamo tranquillamente con sensori ottici di pari ingrandimento.

Molto buona anche la fotocamera frontale anche questa aggiornata a 50 megapixel, rendendolo di fatto il primo smartphone dove 50 megapixel sono lo standard minimo per qualsiasi sensore. Questo è accompagnato da un sensore ToF che migliora la modalità ritratto anche in questa modalità.

Bene anche la parte video dove si possono registrare video in 4K a 60fps da tutte le fotocamere principali, passando anche da una all'altra durante la registrazione.

Bisogna scendere a 30fps per registrare in 4K dalla fotocamera frontale. La stabilizzazione è molto buona, anche se i video con la fotocamera zoom hanno qualche scatto di troppo. Con poca luce i video rimangono utilizzabili, ma altri concorrenti fanno meglio in termini di nitidezza. Interessante il tasto per attivare al volo una riduzione del rumore più aggressiva, perfetta per registrare video in ambienti rumorosi.