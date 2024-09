Recensione Honor Magic V3: il pieghevole incredibile

Confezione

Nella confezione di questo smartphone troviamo una cover, che ha anche un supporto stand per tenerlo in piedi e un cavo USB-C. Non è incluso l'alimentatore, ma le promozioni di lancio colmano in qualche modo questa mancanza.

Costruzione ed Ergonomia

Lo scorso anno Magic V2 aveva stupito tutti per la sua estrema sottigliezza e quest'anno l'azienda ha voluto alzare ancora di più l'asticella, portando lo spessore massimo a 4,4 millimetri (addirittura 4,35 mm nella variante nera). È sicuramente un esercizio di stile, utile soprattutto ad scatenare paragoni con la concorrenza . È indubbiamente uno smartphone sorprendente. Forse più che per l'estrema sottigliezza da aperto, per il ragionevole spessore da chiuso. Con i suoi 9,3 millimetri è infatti un prodotto assolutamente paragonabile agli smartphone classici non pieghevoli in commercio. Il peso è di 226 grammi , ragionevole per questa tipologia di prodotti. La scocca è in alluminio serie 7 , mentre la sottilissima cerniera è in acciaio . Quest'anno l'azienda è poi riuscita a garantire una protezione contro acqua e polvere IPX8 .

Nel complesso le prestazioni sono molto buone e anche sotto sforzo lo smartphone non va mai in un eccessivo stato di thermal throttling.

La scheda tecnica di questo smartphone è stata aggiornata. Adesso abbiamo un processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz con GPU Adreno 750. Si tratta di u SoC con processo produttivo a 4 nanometri. La RAM ammonta a 12 GB (l'anno scorso c'era solo il taglio da 16) e abbiamo ben 512 GB di memoria interna in tecnologia UFS 4.0. Ottimo che ancora una volta Honor ha optato per un singolo taglio di memoria, come sempre però non espandibile.

Fotocamera

Discreti i video in 4K: la qualità è buona, ma non arriva a quella delle foto e così anche la stabilizzazione. Un vantaggio notevole è quello di poterle sfruttare tutte durante una registrazione video senza mai dover interrompere la registrazione.

Ricordatevi poi che potrete usare tutte queste fotocamere anche come fotocamere selfie in modalità con lo schermo aperto. Questo vi permette anche di ottenere ottime foto in modalità selfie, senza dover usare le altre due fotocamere da 20 megapixel che sono oggettivamente di qualità inferiore, ma vanno ancora benissimo per delle videochiamate.

Questo kit fotografico rende questo smartphone un degno top di gamma. Seppur ci siano ancora delle sfumature che lo differenziano dai premium (non pieghevoli) questo smartphone non vi deluderà affatto nel campo fotografico. Potrete fare ottime foto anche di notte, rinunciando magari solo alle foto con la fotocamera zoom. Guardate i sample per capire meglio.

Display

Questo display pieghevole è coperto da uno strato di gel che diventa istantaneamente più rigido se urtato. In questo modo si garantisce una durevolezza migliore agli urti, ma anche la flessibilità necessaria per piegarsi senza rompersi migliaia di volte. La piega al centro non è ancora sparita e probabilmente non sparirà mai. Ma fra tutti gli smartphone pieghevoli in questo formato questa è una delle migliori realizzazioni, con una minima riconoscibilità della piega, sia alla vita che al tatto. Se però vi infastidisce molto l'idea di poter vedere qualche riflesso sulla parte centrale del pannello anche questo non farà per voi. Per tutti gli altri: vi abituerete rapidamente. Più rapidamente anche rispetto ai dispositivi concorrenti.

Software

Honor Magic V3 viene lanciato sul mercato con Android 14 e al momento della prova con le patch di agosto 2024. Il software è personalizzato con l'interfaccia dell'azienda MagicOS 8.0.1. L'azienda al momento ci ha confermato due anni di aggiornamenti che si aggiungono a quelli che dovrebbero essere 5 anni di patch di sicurezza. Se confermato definitivamente un po' pochi per uno smartphone simile.

L'ultima versione del software di Honor, declinata per un dispositivo pieghevole, è maturata notevolmente. In questa incarnazione abbiamo trovato una piattaforma decisamente più ragionata per quanto riguarda la gestione di più finestre, che è senza ombra di dubbio il miglior utilizzo che potreste fare di uno schermo così ampio. Non è mai stato così facile aprire due app affiancate, sostituirne una, passare alla modalità in finestra o ridurle in una mini finestra o a icona. Dopotutto non servono modalità di gestione particolarmente fantasiose, ma basta che quelle più importanti siano facilmente fruibili e rapide nell'eseguirsi.

E su questo Magic V3 è maturato davvero tanto. Abbiamo anche apprezzato molto la modalità parallel space che con un semplice pinch-out dalla home con le dita permette di aprire a metà schermo una sezione "segreta" del nostro sistema. Comoda la dock nella parte inferiore e anche il menù laterale che si attiva indugiando un attimo in più sulla gesture di "indietro".

L'azienda sfrutta questo spazio laterale anche per creare una sorta di "cassetto" che può contenere i vostri testi e le vostre foto per recuperarli poi in qualsiasi momento. Selezionando un testo o una foto da qualsiasi app, si potrà poi trascinarla sul lato dello smartphone per attivare il portale magico che è una versione avanzata del menù di notifica che vi proporrà grazie all'AI l'app giusta dove spostare questo contenuto.

Ma l'AI va molto oltre il portale magico quest'anno.

Abbiamo finalmente anche qui una funzionalità di AI per cancellare soggetti od oggetti indesiderati alla foto e anche un interessante traduttore che permette di seguire la conversazione nelle due lingue utilizzando contemporaneamente lo schermo interno (piegato a 90°) e lo schermo esterno.

Interessante anche la funzionalità di defocus display che andrà a realizzare una visualizzazione defocalizzata per ridurre la miopia transitoria, andando così a rallentare in qualche modo il peggioramento di una miopia, spesso stressata dalla lettura ravvicinata.

Tutto il sistema è poi veloce e scattante e benché forse manchino ancora alcune funzioni un po' più avanzate, quello che offre questo sistema è finalmente all'altezza di un dispositivo di questa fascia.

Bene anche la modalità desktop possibile tramite cavo su un monitor o un TV. Lo smartphone potrà essere usato facoltativamente come mouse e tastiera.