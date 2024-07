Recensione Hoover HF2: la scopa elettrica furba, leggera ed economica che compatta la polvere

La HF2 di Hoover è un prodotto intelligente, non per via di funzionalità smart o simili, ma per come è stata progettata e realizzata.

Unboxing Hoover HF2 Pets

Compattissima la confezione della nuova Hoover HF2 Pets, così compatta che l'ho portata a casa in scooter. Già fa intuire uno dei tanti punti di forza di questa scopa elettrica. All'interno troviamo, oltre al motore principale già assemblato e pronto all'uso, anche il tubo in metallo, la spazzola principale per pavimenti, la Mini Turbo Spazzola, la lancia per fessure, la staffa a muro e l'alimentatore. Questa è la versione Pet, quella nel caratteristico colore verde salvia che include la Mini Turbo Spazzola. Alternativamente c'è anche l'edizione classica priva di questo accessorio a 50€ meno.

Accessori e Versatilità

Partiamo dalla spazzola principale. Hoover ha optato per una spazzola per pavimenti a rullo morbido, che si adatta quindi a pavimenti duri e delicati. È la scelta più sensata se se ne vuole includere solo una in confezione, e in questa fascia di prezzo ci sta metterne solo una. Non avrete insomma problemi di sorta: va bene su parquet, laminato, gres e simili. Ovviamente sui tappeti è quasi impossibile da passare. Se avete scelto la versione Pet potete ovviare con la Mini Turbo Spazzola, altrimenti dovrete usare altro. La spazzola da pavimento integra una buona testina LED. Fa una luce pazzesca, che illumina bene polvere, briciole, peli di gatto e simili. La Fluffy Optical di Dyson è comunque un passo (anche qualcuno in più avanti), ma è un confronto un po' impari, visto che si parla di prodotti di fasce di prezzo estremamente diverse. Mettiamola così: se non avete mai usato una scopa elettrica con testina LED sulla spazzola principale, già quella della Hoover vi sembrerà miracolosa. Smontando il rullo si nota un pettine rigido interno. È il meccanismo "anti-twist", che si assicura che non si formino grovigli di capelli intorno al rullo morbido. Se non optate per il modello Pets potreste incappare in una variante della HF2 dotata della spazzola All Floor con rullo antigroviglio e barra LED unica.

Il tubo è fisso, non telescopico quindi. Peccato, vista la maneggevolezza della scopa. Fra motore e tubo è abbastanza lunga, ma un tubo telescopico permetteva di adattarla a più utilizzatori, bassi o alti che fossero.

Con la Mini Turbo Spazzola, Hoover si è giocata il jolly: è una delle poche a integrare una testina LED molto ampia, in grado di illuminare perfettamente le superfici tessili su cui la si passa. È ottima per pulire i letti (soprattutto sui lenzuoli dove dormono i gatti), divani e tappeti a pelo corto, oltre a cuscini e simili. Sotto ha anche una striscia di tessuto in stile velluto pensata proprio per togliere meglio i peli. C'è un solo problema: se la passate spingendo in avanti, la striscia in tessuto che si trova subito dopo la bocchetta di aspirazione accumulerà i peli, ma voi sarete già passati con la bocchetta per aspirare, obbligandovi a tornare indietro. La soluzione? Passare velocemente in su e in giù più volte sul tessuto. Un po' faticoso, ma per fortuna la scopa è molto leggera. Può essere attaccata anche in cima al tubo. Sembra scontato ma non lo è, visto che non tutte le scope elettriche lo permettono. Torna molto utile se volete pulire i tappeti faticando meno. Funziona anche sui tappeti a pelo un po' più lungo, il che non guasta.

Completa la dotazione la lancia per fessure. Peccato che non ci sia nulla per spolverare. Tanti brand stanno includendo un accessorio che con un clic passa da strumento per fessure a quello per polvere. Non in questo caso, purtroppo.

Tecnologia

Hoover HF2 è una scopa molto concreta. È ingegnerizzata in modo furbo, anzi, furbissimo, ed è diversa dai classici modelli a cui siamo abituati. Non ha però sensori per il rilevamento dello sporco, Wi-Fi, schermi OLED spettacolari pieni di informazioni o altre "diavolerie". Hoover si è concentrata su altre cose: leggerezza, compattezza e maneggevolezza. C'è però un problema: nulla vieta di fare un motore compatto e sottile, ma poi la polvere dove va a finire? I serbatoi da 0,6 o 0,7 litri occupano il loro spazio, e anzi, di solito sono pure più grandi, visto che ospitano tutta la sezione del filtro metallico, quello ciclonico, HEPA e simili. Quindi come fa la HF2 a essere così lunga, compatta e leggera? Grazie alla tecnologia Ultra Compact X3. Il serbatoio è semovente, e grazie a un sistema a scorrimento è possibile trascinarlo verso l'alto. Il risultato è che lo sporco contenuto dentro il serbatoio si compatta, occupando meno volume e permettendovi di andare avanti con la pulizia senza dover svuotare il tutto. Hoover ha stimato che al suo interno ci sta fino a un litro di polvere. Di fatto quindi è pure più ampio dei serbatoi della concorrenza! Il sistema è molto furbo, perché effettivamente polvere, peli, capelli e detriti occupano più volume di quanto dovrebbero quando aspirati.

Hoover non ha diffuso molti dettagli riguardanti le specifiche tecniche nude e crude del motore. Sappiamo che è un motore brushless, ma non si parla di giri minuto o di potenza di aspirazione vera e propria. Un dato tecnico lo si legge su Amazon, anche se molto in piccolo: fino a 25 AW di potenza di aspirazione per 20 o più minuti di autonomia. Detta così fa quasi preoccupare, visto che si parla ultimamente di scope elettriche da 310 AW. In realtà Hoover specifica di aver misurato quel valore all'estremità del tubo, e sono sicuro al 100% che gli altri marchi (compresi quelli più blasonati) lo misurano direttamente all'imbocco del motore. Quindi, non preoccupatevi: la HF2 aspira bene, non all'altezza di modelli più pesanti e costosi, ma aspira. Ne riparliamo a breve. Sul sito è specificata in relazione al motore una potenza di 165W. Il sistema di filtraggio è definito "Single Cyclone Technology": lo spazio nel serbatoio è esiguo, e di conseguenza il sistema forma un ciclone unico che passa poi da un classico filtro HEPA. Prima ancora c'è un filtro metallico che blocca eventuali peli e capelli, oltre a detriti più grandi di vario genere.

Il display, come accennato, non c'è. L'autonomia residua quindi è segnalata da un sistema a 3 LED bianchi che dà solo una mera indicazione di quanto manca prima di rimanere a secco. Accanto ci sono il pulsante utile a variare la potenza di aspirazione e quello di accensione e spegnimento. C'è un'altra peculiarità da evidenziare: il manico che include questi LED e i pulsanti è in realtà la batteria della scopa elettrica! Se volete rimuoverla di fatto levate tutta la parte superiore. Sembra una sciocchezza, ma è l'ennesima caratteristica che migliora la compattezza del dispositivo.

Aspirazione e Manovrabilità

A riguardo dell'aspirazione nuda e cruda abbiamo già speso qualche parola. La Hoover HF2 non se la cava affatto male, aspirando senza problemi polvere, peli, capelli, briciole, sassi della lettiera e altri detriti più o meno grandi. Per garantire un'autonomia sufficiente a coprire un appartamento di un centinaio di metri quadri è meglio usarla in modalità standard, ma alternativamente ci sono anche le modalità Eco e Turbo. Quest'ultima torna utile per i tessili in combinazione con la Mini Turbo Spazzola, soprattutto se avete animali domestici (che poi è il target di questa variante). Come accennato, la spazzola mini può essere attaccata anche in cima al tubo per pulire i tappeti facendo meno fatica.

Torniamo alle performance su pavimento. Giusto per fare un paragone, dopo aver pulito la casa con la HF2 sono tornato sui miei passi con un Dyson V15s Detect, e non si notava sporco residuo ancora da aspirare. È pur vero, come già detto, che la luce laser della spazzola Fluffy Optical di Dyson illumina meglio il pavimento, evidenziando anche le particelle più piccole. La doppia testina LED della HF2 fa tantissima luce, ma è luce bianca e non a filo pavimento.

I test, giusto per dovere di cronaca, sono stati effettuati in un appartamento di cento metri quadri circa con pavimenti misti: laminato, gres porcellanato e tappeti in vinile. In casa transitano 3 gatti, una bambina piccola, due adulti e vari nonni che si alternano durante la settimana. La spazzola con rullo morbido si comporta bene su tutte le superfici, e la HF2 non si fa problemi ad aspirare ciocche di pelo di gatto, sassi della lettiera in abbondanza, croccantini e simili. Buone, ma non perfette, le performance lungo i bordi. Se trovate un detrito molto, molto attaccato al bordo potreste avere qualche difficoltà ad aspirarlo, a meno di non passarci di lato.

La manovrabilità, come avrete intuito da quanto vi ho già detto, è una vera bomba. Il corpo motore arriva a stento a 1,3 kg. Tutta montata la HF2 arriva a circa 2,1 kg. Ci sono scope elettriche il cui solo motore pesa anche 2,5 kg. La forma allungata, il serbatoio più piccolo e in generale tutta la struttura la rendono appunto snella e veloce. La spazzola a rullo morbido incrementa ancora di più questa sensazione di leggerezza e scorrevolezza, tanto da dovervi limitare nella forza che applicate durante lo spostamento per farla andare dove volete voi. Anche lo snodo della spazzola è ottimo, e vi permette rotazioni strette, inclinazioni estreme e manovre che non con tutte le scope elettriche è possibile fare. Zero fatica per pulire casa insomma, quanto basta per convincere alcuni potenziali clienti.

L'impugnatura, come accennato, è di fatto la batteria che alimenta il tutto. Si afferra bene, e la presa è salda anche quando si rivolge la scopa verso l'alto per pulire soffitti e punti lontani. Non c'è grilletto, quindi non si preme nulla per sbaglio durante la pulizia.

A livello di rumore non è tra le più silenziose, ma siamo in linea con tanti altri modelli. Misurando all'altezza delle orecchie con il motore acceso, a potenza minima siamo intorno ai 57 dB, a potenza standard a 60 dB e in modalità Turbo fra i 62 e i 65 dB.

Autonomia e serbatoio

La batteria removibile è da 2.500 mAh, in linea con prodotti nella stessa fascia di prezzo (come la P13 di Proscenic). Potete staccarla e ricaricarla senza che sia connessa alla scopa elettrica. Teoricamente quindi potreste comprare una batteria extra in modo da averne una carica di riserva da usare in caso di necessità. Teoricamente, visto che al momento non è in vendita. Se però acquistate una HF2 prima del 31 luglio e la registrate sul sito ufficiale qui, potete ricevere una batteria extra in regalo del valore di 69,99€. E l'autonomia a quanto ammonta? In modalità Eco arrivate fino a 40 minuti (o poco più), ma tanto vale darsi da fare in modalità Standard e pulire tutta la casa. Diciamo che, dai nostri test, siamo fra i 20 e i 25 minuti. Sono sempre stati sufficienti ad aspirare il pavimento di tutta la casa con un avanzo sufficiente a pulire il letto con la Mini Turbo Spazzola. Anche in questo caso, non sono valori per cui stracciarsi le vesti, ma sono in linea con altri modelli dal costo simile. Considerato però quanto è piccola la scopa elettrica e come è ingegnerizzata la batteria non c'è molto di cui lamentarsi. In modalità Turbo l'autonomia scende a 10 minuti. Il tempo di ricarica per portare la batteria al 100% è pari a 3,5 ore.

Il serbatoio è uno dei fiori all'occhiello. Di base non ospiterebbe molto, ma basta una "stantuffata" e si libera spazio per continuare. In realtà difficilmente riuscirete ad aspirare un litro di polvere in una volta sola (a meno di non pulire una casa chiusa da un anno). Di conseguenza il meccanismo vi tornerà utile per rimandare lo svuotamento del serbatoio a un'altra volta. Letteralmente un problema per il futuro voi! Comunque grazie a questa "genialata" rischia di ospitare anche più sporco delle scope elettriche più grandi.

Manutenzione e materiali

Veniamo alla manutenzione. Non essendo una scopa ciclonica "tradizionale" (è a singolo ciclone), la HF2 ha una routine di manutenzione un po' diversa. Sul serbatoio c'è un'etichetta che spiega cosa fare: si spinge il meccanismo per pressare il serbatoio, si apre lo sportello del serbatoio e si sfila un filtro multistadio piuttosto grande da lavare con acqua. Qui si notano un primo stadio in plastica, che poi è quello che si occupa della formazione del ciclone, e una estremità con filtro HEPA. Ovviamente se lavato prima di usarlo dovete attendere le canoniche 24 ore. Non ci sono però altri filtri (HEPA, in spugna o simili) da sostituire, e anche il filtro dell'aria in uscita non è raggiungibile se non smontando del tutto la scopa elettrica, cosa che fra l'altro potrebbe invalidare la garanzia. Ci sarebbe anche il filtro a maglie metalliche: lo si nota all'interno del serbatoio, ed è quello che circonda la sezione in plastica estraibile a cui facevamo cenno prima.

Le due spazzole possono essere smontate e pulite. In quella da pavimento si ripresenta purtroppo lo stesso problema che accomuna la stragrande maggioranza di questa tipologia di spazzole. Per la messa in movimento, oltre al rullo principale in rotazione, ci sono 4 ruote piccole con la classica staffettina di metallo nel mezzo. Hoover, a differenza di altri brand, ha dotato uno dei fianchi di queste ruote di un cuscinetto in schiuma che in parte la protegge dall'accumulo di peli e capelli, ma comunque con il tempo lo sporco tenderà ad accumularsi lì, e di conseguenza dovrete avere un po' di pazienza nel pulirle per mantenere buona la scorrevolezza della scopa.

Purtroppo al momento è difficile parlare di ricambi. Sul sito ufficiale non sembra essercene traccia, e anche su Amazon non si trovano. C'è anche da dire che la scopa elettrica è appena arrivata sul mercato, e giusto per farvi capire che Hoover ha intenzioni sufficientemente serie a riguardo, sappiate che sulla HF2 ci sono 3 anni di garanzia invece dei canonici 2. Per attivarli dovete registrarvi sull'apposito sito ufficiale (qui) entro 30 giorni dalla data di acquisto. I ricambi insomma ci sono e, probabilmente, ci saranno ben presto anche in vendita.

E a livello di materiali? Le plastiche sono di buona qualità, e il tubo in metallo garantisce sufficientemente rigidità al tutto. Ci sono delle sezioni un po' più delicate, ma i connettori (fra tubo, accessori e motore) sono solidissimi. Leggera e maneggevole sì, ma non per questo delicatissima.

Prezzo

Il prezzo di listino della variante Pets, quella che include la Mini Turbo Spazzola, ammonta a 249€. Su Amazon la trovate anche a meno, ma non è né venduta né spedita da Amazon.

La trovate in vendita anche sull'Hoover Shop online, oltre che nei negozi fisici di varie catene sparsi un po' in tutta Italia. Se non vi interessa la Mini Turbo Spazzola, che comunque è utile anche se non avete animali domestici, la trovate a 199€ venduta e spedita da Amazon.

Considerato che state acquistando un prodotto di un brand famoso dotato di 3 anni di garanzia e di soluzioni uniche pensate per renderla leggera e maneggevole non ci sembra un prezzo alto, anzi, tutt'altro.

Recensione Hoover HF2 - Altre foto dal vivo

Il sample per questa recensione è stato fornito da Hoover, che non ha avuto un'anteprima di questo contenuto e non ha fornito alcun tipo di compenso monetario.

Giudizio Finale Hoover HF2 Pets Hoover HF2 fa esattamente quello che promette, che è già qualcosa considerato che non tutti lo fanno. Leggera e maneggevolissima, permette di pulire casa senza faticare. Il compattatore di rifiuti è una cosa che non si vede tutti i giorni, e non è un semplice orpello: una soluzione del genere permette davvero di contenere le dimensioni del dispositivo, arrivando appunto a un risultato finale più leggero di quanto offerto dalla concorrenza. È pur vero che siamo di fronte a un sistema a singolo ciclone meno potente di altre scope elettriche, e anche l'autonomia, per forze di cose, non è mostruosa. Se però non avete una casa enorme e la comodità è un aspetto essenziale quando si tratta di scegliere un aspirapolvere senza fili, Hoover HF2 è la scelta giusta. Tenete anche in considerazione il prezzo tutto sommato contenuto e i 3 anni di garanzia. Pro Leggerissima e compatta

